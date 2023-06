Día del Sommelier: anécdotas, curiosidades y tips para disfrutar de los mejores vinos de los referentes argentinos

Los sommeliers son un puente entre el productor y el consumidor, ya que debe estar en el lugar indicado y el momento justo en el que alguien pide un vino para beber

Como todos los años desde 1969, el 3 de junio se celebra el Día Internacional del Sommelier. La fecha elegida refiere a la creación de la Asociación Internacional de Sommeliers (ASI), en Francia. Y si bien en el Viejo Mundo y en los principales centros de consumo de los países centrales es un personaje reconocido, en la Argentina su influencia es reciente, ya que la actividad empezó en 1999 de la mano de Marina Beltrame, fundadora de la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS).

Es cierto que son apenas 25 años, pero gracias al auge del vino argentino en el mismo período, la actividad se ha vuelto una de las más buscadas por jóvenes que quieren ligar su futuro a la gastronomía. ¿Qué es un sommelier? En esencia es el responsable de comprar y vender los vinos en un restaurante. Y para ello debe gestionar muy bien su cava, tener muchos conocimientos de vinos y de maridajes, ya que debe aconsejar a los comensales.

Es tan importante su función en ese momento porque es cuando los clientes más dispuestos están a escucharlo y a gastar en vinos. Pero los tiempos vínicos evolucionaron muy rápido y hoy el sommelier ha trascendido el universo de los restaurantes, para desempeñarse en bodegas, vinotecas, distribuidoras, empresas vinculadas al enoturismo y en medios de comunicación.

Un sommelier no nace experto en vinos, sino que se forma, y para ello es fundamental la práctica, además del estudio. La gran ventaja de desarrollar la actividad en la Argentina es que es uno de los principales países productores y consumidores del mundo. Aunque la desventaja es que está muy lejos del Viejo Mundo, donde nacen muchas de las grandes etiquetas y, por la debilidad de la moneda local, esas botellas no llegan al país. Por lo tanto, el conocimiento de los vinos del mundo es una complicación. No obstante, hay un gran futuro para la sommellerie nacional, que cuenta con asociación propia (AAS), porque debido a la gran diversidad que propone el vino argentino, de la cual surge una gran oferta de etiquetas, se vuelve necesario un guía para poder elegir mejor.

Personajes referentes de la sommellerie argentina compartieron con Infobae anécdotas y consejos útiles para disfrutar más y mejor los vinos.

Las experiencias de referentes de la sommellerie local

Marcela Rienzo es la flamante Presidenta de la Asociación Argentina de Sommeliers, además es la Sommelier Executiva en Mago (Parrilla de Mercado) y participa, en la TV Pública, del programa Cocineros Argentinos. “Mi gran desafío fue hablarle al público masivo en la tele, porque si bien para mí, el vino debe estar al lado de la comida en todas las mesas, hablarle a alguien que no veía y que podía no saber nada fue complicado, y tuve que encontrar un lenguaje y una manera de hablar más coloquial y guardarme todos los tecnicismos que había aprendido en la carrera”, contó.

Lorena Buffa es Sommelier y Jefa de trade Marketing para Molinos Fincas & Bodegas, y su trabajo consiste en acompañar el desarrollo de todos los vinos de la compañía (Nieto Senetiner, Cadus Wines y Ruca Malen) en los lugares donde se venden. “Siempre recuerdo con mucho cariño las jornadas que compartimos previo a la apertura del primer restaurante Aldo’s donde nos reuníamos un grupo de colegas a catar por varios días cientos de vinos a ciegas para sacar en conjunto una carta diversa y representativa de los vinos argentinos. Fueron días muy enriquecedores para todos y una desafiante pero divertida experiencia de semejantes catas en medio de la obra de un restaurante pronto a abrir”, relató.

A Hernán Chiappe un cliente lo bautizó como “El apóstol del Malbec”, y así se presenta. Trabaja de sommelier en La Malbequería y en Lo de Jesús, en Palermo. Hace muy poco llegó al restaurante un móvil de América 24 queriendo hacer una nota sobre las comidas del 25 de Mayo. “Martín (Sanmartino), el dueño, quiso abrir un vino importante para sorprender, un Malbec 2011. Ese tipo de vinos se abre con un descorchador de láminas para no romper el corcho, pero no lo encontré. Así que tomé la decisión de cambiar la botella y presenté una de 2018. El vino se abrió en cámara, lo decanté, lo serví y nadie supo que no era un 2011. ¡Qué deshonesto me dirán algunos! pero fue para usarse en una nota y al final nadie tomó el vino”, resumió.

Martín Bruno es Director de Vinos de Don Julio y El Preferido, se ocupa de la gestión general de la cava y la coordinación del servicio de vinos. También es propietario de Bebé Vino y Perro Perra, una vinoteca y un bar respectivamente. “Una de las últimas situaciones desafiantes y, al mismo tiempo divertidas, que me tocó vivir en un servicio fue una mesa de 12 personas que querían tomar un vino del año de nacimiento de cada uno de los comensales. Este tipo de situaciones son las que mejor permiten lucir la cava de un restaurante y nuestro trabajo como sommeliers”, relató.

Alejandro Gabriel Martínez es sommelier consultor y titular de 3 Bayas Sommeliers, también se desempeña en Bienbebidos Club. Y es docente en la Escuela Argentina de Sommeliers. “Apenas recibido, me tocó trabajar en el Máster of Food & Wine realizado en el Hotel Hyatt de Mendoza en el verano del 2009. Todos los Sommeliers fueron alojados en otro hotel a escasos metros, pero por falta de habitaciones, tuve la dicha de ser hospedado en el mismo hotel que los protagonistas y por esas casualidades, me tocó una habitación en el mismo piso que Elizabeth Checa [NdeR: gran comunicadora y crítica de vinos, fallecida en 2022]. Al segundo día yo venía caminando por el pasillo luciendo orgulloso mi uniforme de sommelier, cuando tuve el primer encuentro con ella y el siguiente diálogo:

—Checa: Hola, ya pueden ir a limpiarme el cuarto

—Martínez: (mostrándole la credencial) No, Elizabeth, no soy del hotel, soy del evento

—Checa: Y bueno…, yo también

—Martínez: Entiendo. No se preocupe... Recuérdeme por favor su número de habitación

Ignacio “Nacho” Sac, es sommelier independiente, está encargado de las cavas de Gran Bar Danzón & BASA y organiza eventos junto a VinMusic y EcoWine Devoto. “Durante Marzo del 2023 fui convocado por una empresa canadiense que hace travesías de exploración a los lugares más inhóspitos: me tocó la Antártida. Fuimos junto a mi gran colega Martín Narvaja en un crucero para solo 150 pasajeros exclusivamente para desarrollar un programa de vinos argentinos a bordo. Durante 15 días fuimos los sommeliers argentinos del viaje.

Navegamos desde Tierra del Fuego a las Islas South Georgia y de ahí derechito al continente blanco. Durante la experiencia realizamos cinco degustaciones con vinos argentinos, un taller de blends, charlas sobre la historia del Malbec y del vino nacional, un pop up wine bar durante el avistaje de pingüinos, focas y ballenas. Todo gestionado en un contexto único e irrepetible con paisajes que me quedaron grabados para siempre. Con esto reivindico que esta profesión me da muchos momentos increíbles, me enseña todos los días y como me lleva a lugares únicos”, aseguró.

Matías Iwao es el sommelier encargado de La Malbequeria que es parte del restaurante Lo de Jesús, donde tiene más de 8.000 botellas de vino en stock, todas en perfecto estado dentro de las cavas, esperando su momento para salir a las mesas en el restaurante o en la vinoteca. La carta actual cuenta con 350 etiquetas de las cuales 100 son de la cepa bandera, Malbec.

“No hace mucho, a cuatro extranjeros que disfrutaba su último día en Buenos Aires, empezamos a contarle sobre nuestros vinos y fuimos abriendo varios. Sin decir etiquetas les hicimos el servicio de los vinos de regiones como Patagonia, Mendoza, Córdoba y el Noroeste Argentino. Al cabo de dos horas se había tomado a razón de una botella y media cada uno y podían perderse el vuelo. Al final terminamos invitándoles el agua y llamando a un taxi para que se fueran hidratados, además de felices, y llegaran a tiempo”, contó.

Consejos de los expertos

El consejo de Marcela Rienzo es “probar y dejarse tentar por la etiqueta, la cepa o la región, porque la única manera de conocer el gusto es degustando, ya que el mejor vino es el que más te gusta”, afirmó. Por su parte, Lorena Buffa cree que lo fundamental es mantener la mente abierta para descubrir la variedad y diversidad del apasionante mundo del vino. Probar diferentes estilos de vinos, variedades de uva, descubrir sabores únicos y encontrar nuestros favoritos. Familiarizarnos con las principales zonas vinícolas para comprender mejor los vinos que producen. También aprender a degustar el vino de manera adecuada para apreciar sus matices y complejidad.

“La cata de vinos es una habilidad apasionante que todos podemos desarrollar. Observar, oler y probar el vino de manera adecuada puede proporcionarnos una experiencia superadora. Y si tenemos la oportunidad, por qué no, visitar bodegas para obtener una comprensión profunda de la historia y la pasión que se encuentran detrás de cada botella”, sostuvo. Hernán Chiappe también recomienda probar muchas etiquetas de diversas regiones, “ya que así se puede tener una idea de lo que nosotros llamamos tipicidad varietal. Hay que probar muchos, de diversos lugares, de distintos modos de vinificación, de muchos enólogos; frescos, jóvenes, de tanque o con crianza y evolución, orgánicos o no, y así se van entendiendo las notas típicas que posee un vino y si realmente gusta”, afirmó.

Para Martín Bruno, cuidar la temperatura de servicio, sobre todo en épocas de mucho calor, y usar las mejores copas que se pueda son los consejos más importantes para disfrutar más los vinos. “Así como a veces queremos simplemente un vino rico para acompañar una comida, a veces tenemos una botella especial que queremos destacar. Pero no olvidar que lo más importante es el disfrute. La ceremonia y los preparativos no tienen que ser más importantes que la ocasión de compartir una botella”, aseguró.

Alejandro Gabriel Martínez aconsejó que “no dejemos un gran vino para cuando llegue un momento especial, más bien, descorchémoslo un día simple, y hagamos que se convierta en algo especial”. El consejo de Ignacio “Nacho” Sac fue elegir una buena compañía (amigos, pareja, un libro, un disco, una peli, lo que prefieras), algo rico para comer y a disfrutar. Según Matías Iwao “el mejor vino es el que le gusta a cada uno sin que el precio o su historia pretenda darte indicios de una posible calidad. Mi consejo es tomarlo con la temperatura correcta y siempre compartiéndolo. Porque el vino es eso, es disfrute y unión”.

Los vinos que aún no degustaron y ansían conocer

Más allá de las recomendaciones puntuales de los sommeliers, es interesante saber cuáles son esos vinos que aún no conocen y les gustaría degustar, y en qué situación.

A Alejandro Gabriel Martínez le faltan probar muchos vinos, grandes vinos de Borgoña, portos muy añejos y etiquetas emblemáticas de muchos países. “Siento curiosidad por todos. Entre tantos, me gustaría probar algo de las bodegas californianas que ganaron en la histórica cata a ciegas conocida como el Juicio de París”, contó.

Ignacio “Nacho” Sac muere por degustar el Petrus 2000 añejado por 438 días a bordo de una Estación Espacial, donde dio vueltas a la Tierra y estuvo sujeto a los efectos de la microgravedad y la radiación cósmica o alguna botella de las encontradas en el Titanic hundido, que son de esas rarezas de verdad.

A Marcela Rienzo le gustaría degustar todos los vinos que están en los libros y que aún no conoce, y compartirlos en una situación feliz ya sea con colegas, amigos o la familia.

Lorena Buffa sigue manteniendo intacto el entusiasmo de probar vinos con sus hacedores, sin importar cuál, como si fuese el primer día. “Conocer en detalle la elaboración, la búsqueda del enólogo de expresar un lugar, una filosofía o una tradición es, para mí, de las experiencias más enriquecedoras que me da esta profesión”, aseguró. “Obviamente sería una novedad para los sommeliers del Nuevo Mundo probar los vinos del Viejo Mundo”, dijo Hernán Chiappe.

“Esto es un universo y seleccionar una estrella en medio del universo sería quedarse corto porque quedan otros miles por probar y conocer”, agregó. Para Martín Bruno hay muchos vinos míticos que sueña probar. “Afortunadamente esas oportunidades se presentan. Hay que entender también que, a veces, es tanta la expectativa o el anhelo por probar esos vinos que la experiencia puede no ser todo lo que esperábamos. Pero para mí es más interesante el descubrimiento de algo nuevo: un productor, una variedad, un estilo o una región que no conocemos”, resaltó el reconocido sommelier.

“Y si me preguntas cuando los degustaría, soy de los que piensa que el vino está para disfrutarse, por lo tanto, cualquier excusa es buena”, afirmó. “En esta profesión uno quiere probar todos los vinos que aún no conoce, es un mundo casi infinito en el cual nunca vamos a poder probar todos los vinos del mundo y a su vez todas sus añadas. Pienso que me gustaría degustar el vino que mis hermanos elijan. Tengo la suerte de tener a mis tres hermanos conmigo y poder compartir una botella de vino con ellos es un sentimiento de felicidad plena. Ninguno tomaba vino y, poco a poco, en cada encuentro yo siempre llevaba una botella y trataba que lo prueben. Hoy en día degustamos vinos, son curiosos y quieren saber cada vez más, al punto que ya me están consultando sobre cursos y ferias de vinos para seguir aprendiendo”, contó Matías Iwao.

Las claves de un buen sommelier

Para Marcela Rienzo un buen sommelier es la persona que respeta el vino y el trabajo que hay detrás del vino, y se capacita todo el tiempo y quiere saber más, porque el mundo del vino es inabarcable y nunca se termina de aprender. Y, además, que lo hace feliz el disfrute del otro. Lorena Buffa asegura que la clave de un buen sommelier es combinar un profundo conocimiento del vino con una pasión contagiosa.

“Un sommelier debe tener un amplio conocimiento sobre vinos, que le permita ofrecer recomendaciones precisas y brindar información detallada si se requiere. Además, la pasión por el vino es esencial. Un sommelier debe amar lo que hace y transmitir esa pasión a los demás, creando experiencias memorables y despertando el interés de las personas”, dijo. Según Hernán Chiappe la clave de su trabajo es la honestidad, más allá de lo que a él le gusta. “Quiero decir, lo importante es lo que el cliente está buscando y ayudarlo a encontrarlo, más allá de que uno tenga preferencias. Uno es un facilitador entre el vino y el cliente”, destaca.

Para Martín Bruno, la clave es siempre acercar el vino a los consumidores, ya sea desde una vinoteca, un bar, un restaurant, un medio, etc. “La función principal del sommelier es ayudar a elegir la mejor botella para cada persona, dentro de sus gustos y posibilidades. Saber interpretar qué busca cada comensal, algo simple y accesible o una botella costosa y difícil de conseguir para agasajar. Jamás ser pedante ni tratar de imponer conocimientos o demostrar que el que sabe es uno”, concluyó. Para Alejandro Gabriel Martínez la formación constante, el amor y respeto a cada botella, la pasión por servirla y la humildad para comunicarla, son claves.

Tener curiosidad y los sentidos bien dispuestos para aprender, ganas de generar un momento mágico a través del vino, humildad, flexibilidad, conocimiento práctico y vocación de servicio, son las claves para Ignacio “Nacho” Sac. Por su parte, Matías Iwao destacó que en estos últimos años se crearon nuevos caminos en diferentes rubros para los sommeliers, ya sea en educación, comunicación y comercialización entre otros. “Vemos cada vez más sommeliers de servicio que a su vez representan bodegas o instituciones, también comunicando en redes sociales muchas cuestiones referidas al mundo del vino”.

