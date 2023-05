Festival Cannes 2023: los mejores looks de la espectacular alfombra azul

Eva Longoria de negro y con transparencias; Alessandra Ambrosio, con vestido joya y plumas; y Georgina Rodríguez, con un vestido de lentejuelas

El Festival de Cannes 2023 está por llegar a su fin. Sin embargo, tiene aún mucho para mostrar y no solo en materia de cine. Las alfombras rojas y los looks de las celebrities son sin dudas un festival aparte que se lleva a cabo en la ciudad francesa.

De los looks que se han visto en esta 76 edición, aún resuenan los comentarios del ‘naked dress’ de Irina Shayk, que sin dudas pasará a la historia.

En este caso, se trató de una pasarela distinta. Y de color azul. La gala amfAR es un evento que busca recaudar fondos contra el Sida y que nuclea a celebridades internacionales de todo el mundo. Celebrada en el Hotel du Cap-Eden-Roc, la gala dejó ver desde vestidos con plumas hasta las transparencias más osadas.

La diseñadora Patricia Profumo analizó a Infobae los mejores looks que las famosas eligieron para este evento solidario.

Heidi Klum

Heidi Klum fue quién más llamó la atención con una tendencia que aparece cada vez más en este tipo de eventos, las plumas REUTERS/Yara Nardi

Heidi Klum impactó con un super vestido -para varios la sorpresa de la noche- con las plumas, una tendencia inesperada que parece estar instaurándose en este tipo de eventos.

“Increíble en verde agua, en plumas y con irregularidades en los largos. Un vestido espectacular con escote y fresco make up, con peinado juvenil y único para lucirlo en una ‘blue carpet”, comenzó analizando Patricia Profumo.

Eva Longoria

Eva Longoria apostó al negro y las trasparencias REUTERS/Yara Nardi

“Muy sobria y elegante”, opinó Profumo sobre la actriz, Eva Longoria. “Lleva un espectacular traje con un make up y peinado acertado para esta gala benéfica. El trabajo en bustier y mangas es de alto nivel, y la transparencia está muy bien llevada por ella”, agregó la experta.

“Aunque me hubiera gustado que la misma falda fuera más amplia y con arrastre para que ella se luciera aún más impactante”, criticó Profumo.

Elsa Hosk

Elsa Hosk con un vestido de su propia firma

“Un vestido básico, de diseño muy usable y sensual, también vanguardista. El color acertado, un make up y peinado espectacular. Sería un 10 en puntaje si la transparencia en este caso no sería tan obvia, declina en vulgaridad”, apuntó Profumo sobre el look de la modelo Elsa Hosk.

El vestido es de Atelier Helsa Studio, la firma de la modelo.

Ashley Graham

Ashley Graham con un diseño de Nina Ricci REUTERS/Yara Nardi

Ashley Graham no pasó desapercibida y sorprendió con un enorme sombrero y un diseño exclusivo para la ocasión de Nina Ricci.

“Pésima elección para lookearse en una gala. Yo diría que para nunca adoptarla”, dijo Profumo sobre el tailleur largo de Ashley. “Es un pantalón no favorecedor, no la estiliza en absoluto”, agregó la experta.

Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez Con y un vestido de lentejuelas de Alika Roui REUTERS/Yara Nardi

Georgina Rodríguez llevó un vestido de Alika Roui. “Lindo vestido, simple, común, correcto, pero en mi opinión no alcanza para ocupar protagonismo básico. El mismo vestido con arrastre, asirenado y hasta con el mismo tajo, hubiera sumado más puntaje. El peinado y make up están correctos aunque tampoco deslumbras”, sostuvo Profumo sobre Rodríguez.

Georgina había paseado previamente por la alfombra roja con otro vestido malla, en este caso sí, de corte sirena y en tonos dorados. El atuendo fue alabado por la gran mayoría de expertos en moda.

Rodríguez deslumbró con una joya de diamantes y un enorme rubí de Chopard, que antes usaron Rihanna Jane Fonda.

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio con un verdadero vestido joya y con plumas REUTERS/Yara Nardi

“Increíble joya de la alta costura lo de Alessandra”, dijo Profumo. “Es un rotundo 10. Un traje en transparencia, acorde a su figura, bordado en cristales plata que van muy bien con el nude del vestido. Y un accesorio acertado de abrigo en color y textura. Make y peinado muy bien también”, agregó la diseñadora.

Shay Mitchell

Shay Mitchell y un diseño exclusivo de Cult Gaia para Revolve REUTERS/Yara Nardi

“Me encantó este traje que lleva Shay Mitchell, simplemente básico y con tendencia en moda”, dijo Profumo sobre este atuendo mega red asirenado con un bañador nude que completó un verdadero outfit, digno en una carpet benéfica como esta. Espectacular make up y peinado”, agregó sobre este diseño exclusivo de Cult Gaia para Revolve.

Sara Sampaio

Sara Sampaio en la alfombra benéfica de Cannes. REUTERS/Yara Nardi

“Espectacular vestido acqua marina, muy clásico pero acertadísimo en el estilismo para engalanar esta blue carpet. Maravilloso trabajo de drapeado, bustier, gasas y sensualidad 10 clásicos puntos para ella”, cerró Profumo.

