Festival de Cannes 2023: los looks de la alfombra roja más emblemática de la Riviera Francesa

Los looks más impactantes se hicieron notar en la jornada del jueves 18 en el Festival de Cannes que fue, sin dudas, solo el comienzo de una avalancha de estilos que se verán en los próximas días

El Festival de Cannes es uno de los eventos que más conjuga la moda con el mundo cinéfilo. Es que, además de la premiación de grandes películas que se ubican -quizás- en extremos opuestos en cuanto tipos de cines, todas las alfombras, que se suceden durante 12 días, tienen como marco de excelencia a la ciudad turística de la Riviera Francesa.

Figuras legendarias como Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Wes Anderson, Nanni Moretti, Víctor Erice, Aki Kaurismäki y Ken Loach, entre otros, son solo algunos de los que se espera estén presentes en la nueva edición este festival, que se extiende hasta el sábado 27 de mayo. Es que para muchos, esta pasarela se trata de un espectáculo de moda a la altura de los Oscar y la MET Gala. Y si se trata de antecedentes que fueron hitos, Cannes tiene un historial de momentos explosivos que van desde el vestido de Catherine Walker de la princesa Diana en 1987, hasta Bella Hadid y su vestido de Schiaparelli Couture en 2021.

Harrison Ford fue uno de los protagonistas en el arranque del festival con ‘Indiana Jones y el dial del destino’, en la jornada del jueves 18 de mayo. La estrella recibió una Palma de Oro honorífica por su trayectoria al igual que le sucedió a Tom Cruise, en 2022.

La diseñadora Patricia Profumo, analizó junto a Infobae, los looks más impactantes de esta jornada.

Victoria Bonya posa posa en la alfombra roja de la 76º Festival de Cine de Cannes - REUTERS/Gonzalo Fuentes IMÁGENES TPX DEL DÍA

La primera bajo la lupa de la experta fue la actriz Victoria Bonya, quien fue sin dudas una de las mujeres que sobresalió con un imponente vestido en tul rojo pasión: “Espectacular para esta maravillosa gala y digna de lucir un traje de tal magnitud. Tal vez estos géneros con altos volúmenes serían recomendables para mujeres un poco más espigadas”.

Y sumó: “Convengamos que el volumen fruncido y el mismo género hace que sea aconsejable para un físico más estilizado. De igual manera, excelente color y elección para esta maravillosa y emblemática gala”.

Karlie Kloss, quien está embarazada, posa en el 76º Festival de Cine de Cannes en un vestido Dior / REUTERS/Gonzalo Fuentes

La súper modelo, Karlie Kloss, apareció con un impresionante look de aires helénicos y un vestido confeccionado en gasa de tonalidad mostaza, con escote asimétrico y capa.

Un traje digno de red carpet. “Lindo color y bien elegido, con arrastre. Es un traje de vanguardia, excelente make up y peinado”, sostuvo Profumo sobre la modelo que lució espléndida embarazada.

Aishwarya Rai posa con un Sophie Couture en la alfombra del 76º Festival de Cine de Cannes REUTERS/Gonzalo Fuentes

La actriz Aishwarya Rai fue vestida con un atuendo completamente fuera de su zona de confort, según describieron algunos medios especializados. Se trató de un vestido negro con una capucha plateada gigante que se extendía hasta la cola.

“Un traje exagerado, excéntrico pero mal llevado, porque corre el riesgo de pasar por la delgada línea de la ridiculez. Es necesario asesorarse para no ir vestido así”, sostuvo la diseñadora sobre el vestido.

Bilal Hassani en el 76º Festival de Cine de Cannes REUTERS/Gonzalo Fuentes

Bilal Hassani tomó una atrevida elección, aunque para Profumo estuvo a la altura de la circunstancias. “El traje de Hassani me parece excepcional”, expresó. “Es un vestido artesanal, clásico, con arrastre. Realmente increíble el trabajo de bordado en el top superior y un arrastre espectacular”, dijo.

Y sumó: “No podemos destacar el maquillaje y el peinado, completamente desconectado del vestido”.

Yseult con un vestido impactante pero no tan acertado REUTERS/Yara Nardi

Si hay algo que dejó claro Yseult es que su vestido estaba inspirado en las rosas: “Este es el clarísimo ejemplo de cómo jamás ir vestido a una gala”, sentenció Profumo.

“Es como cuando en el jardín tenías que actuar de flor y es un claro ejemplo de disfraz. Muy mal llevado o lucido”, disparó la diseñadora sobre la elección del vestido que optó Yseult.

Harrison Ford y su esposa Calista Flockhart en la 76º Festival de Cine de Cannes REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Impecable Harrison Ford, muy distinguido con ese smoking negro. Sumamente clásico y elegante”, sostuvo Profumo sobre el actor, uno de los protagonistas de la tercera jornada.

Con respecto a su esposa, Calista Flockhart, Profumo acotó: “Ella muy clásica, luciendo un vestido básico. Obviamente se vistió de no protagonista, pero acompaña correctamente”.

Iris Mittenaere posa en el 76º Festival de Cine de Cannes REUTERS/Gonzalo Fuentes

“Maravilloso el vestido de Iris Mittenaere, plisado con gran volumen en gajos y capas, espectacularmente logrado con un maravilloso bustier bordado y drapeado con un make up y peinado hacen que su look sea un 10”, sostuvo Profumo sobre la modelo y reina de belleza francesa ganadora de la 65.ª edición de Miss Universo realizada en Manila, Filipinas en 2017.

Matthias Schweighofer y Ruby O en el el 76º Festival de Cine de Cannes REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ruby O. Fee es una actriz alemana de cine y televisión. “Llevó un vestido muy sofisticado. Buen diseño y estilismo, pero me hubiera encantado que lo luciera una silueta más espigada. Cuando no tenes mucha altura, no se recomiendan los volúmenes en los cortes ni las telas con volumen”, sostuvo Profumo.

“En este caso las dos elecciones son erradas. Me quedo con el color, realmente fabuloso. En cuanto a él, exagerada la trama y el diseño del saco, quedando su imagen muy poco atractiva. Estos dibujos tan grandes en los sacos no son para todos”, agregó Profumo sobre el actor alemán Matthias Schweighofer.

Lilly Krug con un espectacular vestido rosa pálido REUTERS/Gonzalo Fuentes

La actriz Lilly Krug llevó un look fresco y juvenil, acompañado de make up y peinado perfecto, según Profumo. “Llevó un espectacular vestido rosa pálido de una línea vanguardista y fashionista. Con un trabajo en hilados y plumas formando flores en el bustier y mangas”, describió la diseñadora.

Al tiempo que agregó: “Estuvo acompañado de amplias gasas para la falda y culminación de mangas”.

Lea Elui posa en el 76º Festival de Cine de Cannes REUTERS/Gonzalo Fuentes

Para Profumo la elección de la influencer Lea Elui no fue la mejor: “No me gusta el traje como le queda. Si bien el género y color me agradan, no me convence el look para ella”.

“Es como que le queda grande, me gusta el diseño, pero no como le queda”, puntualizó.

La modelo Neelam Gill también dijo presente en la alfombra de Cannes REUTERS/Gonzalo Fuentes

Neelam Kaur Gill es una modelo británica, conocida por sus apariciones en la revista Vogue. “Espectacular vestido de alta costura, impecablemente logrado en volumen, color, diseño”, dijo Profumo.

“Esplendoroso para una gala. Me encantó”, agregó la diseñadora sobre el estilo.

Aja Naomi King REUTERS/Gonzalo Fuentes

La actriz Naomi King lució sin dudas un importante vestido “de alto diseño futurista”, según Profumo.

“Muy trabajado en género y estilismo. Glamoroso y muy bien lucido en esta red carpet. Es un vestido que podría verse en las pasarelas del 2050. Muy bueno”, añadió la diseñadora.

Adriana Lima posa en la alfombra roja de Cannes REUTERS/Gonzalo Fuentes

Adriana Lima lució un vestido negro con polisón amarillo. Profumo sostuvo sobre el look: “Me gusta el vestido y también el diseño, aunque no la combinación para ella”.

“Es un amarillo muy fuerte. Me hubiera gustado otro color como el blanco, rojo, azul o verde. Da a un look de miss universo”, concluyó la experta.

