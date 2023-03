Oscar 2023: quiénes fueron los mejores y peores vestidos de la alfombra champagne

Los expertos analizaron cada detalle de los looks de la alfombra champagne

El Dolby Theatre de Los Angeles, California, volvió a convertirse en un escenario de lujo para las mayores estrellas de la cinematografía mundial, de la mano de la edición 95° de los Oscar. En esta oportunidad, la alfombra roja se tiño de champagne para recibir a los protagonistas de Hollywood. En dialogo con Infobae, los diseñadores Maureene Dinar, Camila Romano, Patricia Profumo y Miguel Saberian dieron sus veredictos para elegir quiénes fueron los mejores, y peores, vestidos de la noche

Con la presencia de Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre, junto a sus respectivas parejas, la Argentina dijo presente. Es que la película “Argentina, 1985″ está nominada como “Mejor Película Extrajera”, las estrellas nacionales también desplegaron todo glamour. Un detalle que advirtieron los expertos, a diferencia de otras ediciones, en esta reinó la elegancia y fueron algunos casos los que “desentonaron”.

Vale recordar que Dolores Fonzi, actriz y mujer de Santiago Mitre, asombró a todos con un vestido en tono off-white de características Old Hollywood, realizado por la diseñadora argentina María Gorof que, en exclusiva, dialogó con Infobae. Mientras que Darín llegó, junto a su mujer Florencia Bas, con un look Diseñado por Rochas Paris, mientas que el actor y el director lucieron un traje que combinaron con unas gafas.

Quiénes fueron los mejores y los peores vestidos de los Oscar 2023

Lady Gaga

La nominada por la canción de "Top Gun: Maverick", Lady Gaga, se mostró con un impresionante vestido de Versace

La cantante, que confirmó su presencia casi a último momento, asombró a todos los presentes con un look sobrio, pero algo atrevido. En la mirada de Dinar, “Lady Gaga está increíble con ese vestido de Versace. Es un vestido con transparencia, dando una curva, baja hasta la cola con una falda en forma y con vuelo. Tiene mangas transparentes largas y en la delantera está trabajada con el mismo género de la pollera, tapando busto y haciendo algún diseño en blusa. Además, el cinturón con detalles de strass”.

Sobre Lady Gaga, Profumo afirmó: “Es una reina, un verdadero vestido de alta costura, sexie, sentador, fresco, sobrio y ¡muy glamoroso! ¡Ella es una maestra de las red carpet!”. Mientras que Saberian completó: “Guau, un frente sexy y una espada mucho más sexy aún. Transparencias que dejan ver su silueta con un diseño de falda original mezclando texturas y materialidades. Imposible dejar de verlo”.

Cara Delevingne

La artista lució un vestido de la colección otoño-invierno 2021/22 de Elie Saab, el cual completó con joyas de Bvlgari /

Sobre Cara Delevingne, Romano analizó: “Luce un vestido de un hombro con una falda amplia con volumen en shantung de seda natural en un tono rojo rubí. Tiene un tajo, bolsillos y un moño en la manga. Le queda fantástico, pero me imaginaba en ella un look más novedoso y un tono menos conservador”.

Jennifer Connelly

La actriz nominada por su rol en la película "Top Gun: Maverick" eligió un vestido sobrio de Louis Vuitton para la alfombra champagne /

Al analizar el estilo de Connelly, Profumo aseguró: “¡Espectacular! Diseño único, sobrio y distinguido! ¡Increíble este escote que, con muy poco, lo dice todo! Exquisita y glamorosa, Jennifer con un escote palabra de honor y un empalme de escote americano en cristales con base negra; acompaña make up y peinado”.

Brendan Fraser

El actor nominado por su rol protagónico en la película "The Wale", fue de un impecable smoking / (AFP)

Bajo la mirada de Saberian, el look de Fraser con “smoking le brinda una presencia imponente. Lo tradicional y de vanguardia combinados. Le da a Brendan un aspecto discreto, que nunca pasa desapercibido”

Florence Pugh

Florence Pugh optó por un vestido de Valentino, que completó con joyas de Tiffany & Co

Sobre el look de Pugh, Dinar señaló: “Es un vestido amplio, con forma de corpiño. El escote está muy de moda, la vuelta del busto marcado. Además, con short negro y zapatos negros y mangas agregadas. Me hubiera gustado que se hubiera puesto el short plateado”. Este fue el mismo punto que remarcó Profumo: “Impactante, con un hermoso volumen para su outfit que la destaca. Solo que se olvidaron de recomendarle que use el mismo género y color para la falda o short. Ese único y muy significativo detalle hace que baje el pulgar”.

Rihanna

La cantante, luego de su regreso triunfal a los escenarios en el Super Bowl, vuelve a actuar en los Oscar 2023. Para transitar la alfombra roja, la artista eligió un vestido marrón chocolate de Alaïa

Al hablar de Rihanna, Dinar señaló: “Hubo muchos vestidos que son manga larga y cuello tortuga, este particularmente te hecho de género Sire, bien al cuerpo, con algunos detalles de aperturas pero debajo está velado con Tul y con un corte de falta sirena, con cola bien larga. Ella está embarazada y todo le queda muy bien”. Mientras que Saberian agregó: “Es un vestido alucinante, poderoso, que resalta su esplendor. Se roba todas las miradas con sus cortes sugerente. Además, las costuras me remiten a lo medieval, es una propuesta distinta”.

Angela Bassett

Angela Bassett asistió a la entrega de los Oscar debido a su rol en la película "Black Panther: Wakanda Forever" y para dejar a todos asombrados, optó con un vestido de Moschino que completó con una gargantilla de Bvlgari

Al evaluar el estilo de Angela Bassett, Romano aseguró: “Tiene un look muy impactante en violeta. ¡Le queda muy bien! Es un vestido sirena drapeado en gasa de seda natural con formas orgánicas. En el escote dibuja un moño que lo repite de forma mas asimétrica en la parte interior. Termina con una cola, ¡bien de red carpet! Me gusta mucho y esta perfectamente confeccionado en un género tan dificil de manejar”.

Laverne Cox

La actriz de Orange is the new black fue una de las primeras en llegar a la alfombra champagne de los Oscar y deslumbró a los presentes con un vestido de Vera Wang con manguitos y cola /

Bajo la mirada de Romano, el look de Cox es “freso y moderno”. “Compuesto por un corset color nude que resalta su silueta, con una falda tiro bajo en satén negro. El look se completa con un top drapeado cruzado y superpuesto en un tono turquesa suave, que se convierte en cola. Me gusta como combina los guantes con el genero de la falda. ¡Me encanta!”, resumió.

Idris Elba y Sabrina Elba

LA pareja "Elba" fue una de las mejores vestidas de la noche y desplegaron todo su glam en esta alfombra champagne

Bajo la lupa de Saberian, “El smoking de Idris Elba, de color combinado, con solapas anchas, pantalón de corte recto y moño de volumen destaca por encima del look. Mientras que Sabrina, con un vestido drapeado, destaca por su color y caída. Cerrado y al cuerpo coronando la imagen con un moño de soga perfectamente atado en su cintura completando un diseño exquisito. ¡Que lindo es ver parejas de tendencia combinando sus colores de forma sugerente y armoniosa a la vez!”.

Halle Berry

Halle Berry optó por un con vestido de Tamara Ralph, el cual contó con un profundo tajo y flores al costado de su cadera

Sobre Halle Berry, Profumo opinó: “Me encanto el diseño y la combinación de colores siendo que el blanco es el coló de la temporada.. ¡majestuoso! Pero al verla no puedo dejar de ver que le queda exagerado el tajo en la pierna y hace que el modelo decaiga. Aunque me Encanto su peinado y make up”. Mientas que Dinar completó: “Se trata de vestido blanco que está formado con una parte de arriba Holter, escotado, con una gargantilla del mismo género que sale del busto y alrededor tiene una flores que parecerían ser de madera. La falda está cortada directamente de punta de género para formar el drapeado y el tajo con cola, en el principio además, tiene detalles de dos flores de madera igual que el escote. Simple pero sentador”

Sandra Oh

Sandra Oh optó por un vestido de Giambattista Valli, al cual completó con joyas de Briony Raymond

Sobre Sandra Oh, Romano opinó: “Es un vestido de gasa naranja, el diseño tiene drapeado y efecto buche con mangas que se convierten en capa. No me gusta como le queda y tampoco el color. Creo que otro tipo de silueta le hubiese quedado mejor”. Mientras que Dinar agregó: “Hubo mucha tendencia japonesa en la alfombra, pero también vi mucha tendencia hindú. Este vestido en color naranja cuenta con falda y mangas amplias, corte princesa, escote V, y hay un cinturón que marca bien la diferencia del busto y la falda”.

Nicole Kidman

La siempre increible Nicole Kidman optó por un vestido negro de lentejuelas, con dos grandes flores, de Armani Privé

Para Saberian, el estilo de Nicole Kidman constó de un vestido con “un tajo pronunciado que parece no tener fin, pero que culmina en una rosa negra de brillantes. Esto le da a este vestido toda la sensualidad que se puede pedir para acompañar a una super estrella. Una gran elección”. Al tiempo que Profumo añadió: “Siempre es un diez. En su eterna juventud, con un vestido al cuerpo con leves brillos y dibujos en flores; vestido con mangas invernal y sin escotes siendo muy sexie un tajo en la falda; exquisita aunque en otras galas ha sido un 10 en esta ocasión , es un vestido más

Austin Butler

Austin Butler, quien personificó al Rey del rock, en Elvis, optó por un esmoquin de Saint Laurent

Austin Butler, quedó bajo la atenta mirada de Saberian: “Smoking de solapas asimétricas, con hombreras que imponen su estilo más conservador y sus zapatos de charol completan el look perfecto”. Mientras que Dinar, completó: “Muy elegante, bien vestido con ese outfit, el saco tiene muy buen corte, igual que los pantalones. El look está perfecto”

Janelle Monáe

Janelle Monáe eligió dos piezas y apostó por el color. Es por eso que para su look sobre la alfombra champagne optó por Vera Wang

Para Profumo, el estilo de Janelle Monáe fue “desacertado”. “Una falda con color estridente y un simple top… no alcanza para que ella obtenga un buen puntaje. Este outfit es para un evento familiar, no para una gala de esta magnitud”, agregó.

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre

El estilo de los actores y el director de "Argentina, 1985" fue sobrio y elegante

“Muy elegantes con trajes negros y moño. El de la derecha tiene un saco cruzado y los demás saco con botón”, analizó la diseñadora Dinar. Al tiempo que Saberian, de Valker, destacó: “Los tres clásicos y elegantes. Darín y Peter de smoking clásico, Mitre con smoking muy moderno, que remite a la mejor versión clásica de Hollywood. Los tres con estilo propio que combina perfecto entre ellos. Detalle a destacar el pin floral de Peter es sobresaliente”.

Tems

Tems, la cantante nigeriana que junto a Rihanna fueron nominadas por la canción de Black Panther: Wakanda Forever, optó por un vestido de Lever Couture

Dinar dio pocas palabras sobre el vestido de Tems, aunque fueron más que contundentes: “Es un vestido muy rebuscado que tampoco el color ayuda”. Al tiempo que Profumo completo: “No me desagrada, es un verdadero traje de Red carpet; solo que el color, más el género y el volumen hacen que se vea muy nupcial. Y en este caso, para esta red carpet, es incorrecto”.

Jaime Lee-Curtis

La emblemática Jaime Lee-Curtis optó transitar la alfombra champagne con un vestido de Dolce & Gabbana

Romano puso bajo la lupa el estilo de Jaime Lee Curtis y afirmó: “Está elegantisima, luce una silueta espectacular. El vestido es color nude de manga larga, en tul bordado con cristales y pedrería en tonos plata. Tiene el detalle de las ballenas del corset a la vista. Le da un toque canchero y distinto”. “Acá tenemos un vestido plateado en base de Lurex más piedras y remarcando varias pinzas en el abdomen, que son los entalles que dan forma al vestido. Y bordados dándole un diseño manga larga ajustada cuello a la base, con un tajo del lado izquierdo largo siendo un símil sirena”, agregó Dinar.

Jessica Chastain

Vestida de Gucci, la artista Jessica Chastain asombró a todos los presentes con su elegancia y brillo

Profumo, al evaluar el estilo de Jessica Chastain, afirmó que optó por un look “sofisticado, en paillets Plata con guarda Negra en escote, vestido clásico, sentador que a su figura le queda pintado aunque no impacta en absoluto, es un vestido más”.

Elizabeth Banks

Elizabeth Banks eligió un vestido en blanco y negro, el cual completó con una larga cola, aunque no fue del gusto de los expertos

Para Dinar, el vestido que eligió Elizabeth Banks fue desacertado. “Tiene una falda con cola blanca, que en la parte de arriba es negro y también tiene una cola para el otro lado. Son dos piezas que se entrecruzan y forman el vestido asimétrico, además el escote también es asimétrico con una manga caída y la otra lleva un moño atrás debajo del escote”, dijo. Mientas que Profumo completó: “No me gusta como le queda el bicolor en este traje tan importe, deslucida por completo. Hubiera sido un 10 en solo un color; desaprovechando ser una de las mejores vestidas con ese acertado diseño”.

Pedro Pascal

El chileno Pedro Pascal también dijo presente en la alfombra champagne, aunque con un estilo muy clásico

Saberian opinó sobre el estilo de Pedro Pascal y afirmó: “Apostando a un estilo más moderno con pantalones oversize y camisa Mao alto sin moño. Sutil, no desentona”; mientras que Dinar completó: “Tiene un traje con un muy buen corte el saco, pero el pantalón es demasiado largo igual está muy elegante lo que no me parece que los zapatos no son los adecuados. Le queda muy bien la camisa sin corbata y con queso Mao cerrado”.

Samuel L. Jackson

El legendario actor Samuel L. Jackson dejó de lado los colores neutros y optó por una chaqueta plateada

Saberian, experto en outfit masculinos analizó el estilo de Jackson y señaló: “Lo plateado nunca pasa de moda. Brilla su look y describe a la perfección que Samuel no es del montón. Su presencia se hace notar y su look también”

Stephanie Hsu

Stephanie Hsu optó por un vestido rosa de alta costura con cola confeccionado por Valentino, para completar el estilo optó por joyas de Cartier

Según analizó Dinar, el vestido de Hsu se realizó “en fucsia Coral, con bustier y una muy amplia con cola atrás. Aunque un poco más corto adelante y más largo atrás, formando esa cola importante. Este vestido tiene armado de bajo, el bustier está hasta la cadera y de la cadera sale la pollera. Esto es un efecto de balón en el ruedo”.

Ashley Graham

Ashley Graham aunó tendencias con su traje de Alberta Ferretti y combinó transparencias con cut-out

Para Romano, la modelo Ashley Graham “se presento en la red carpet con un look muy moderno, sexy pero por sobre todo trendy. El vestido en total black está compuesto por un crop top con tiras que rodean su cintura alta, y una falda de red con cristales transparante y un culotte que deja ver sus piernas y sandalias con tiras. Lo completa con un capa de cuello alto y mangas amplias de gasa con forma de alas. ¡Me encanta su peinado y anillos! Muy canchera y audaz”.

Ana de Armas

La actriz Ana de Armas optó por un vestido de De Louis Vuitton, que completó con joyas de Louis Vuitton Alta Joyería

Para Dinar, la elección de Ana de Armas fue “Impecable”. “Es un vestido plata, de estilo español, sirena, con falda corte en el módulo con una falda trabajada en pétalos formando una cola que me encantó”, agregó.

Salma Hayek

Salma Hayek optó por un Gucci, aunque el exceso de brillos generó que los expertos le "bajaran el pulgar"

Sobre el estilo que eligió la mexicana Salma Hayek, Profumo aseveró: “No me gusta para nada, si bien el color a su colorirme tría le queda bien, disgusto el género ajustado en el busto y brillos en la pollera; nada elegante, nada fino”. Al tiempo que Saberian agregó: “Una mala elección de color y texturas. La alejan de la elegancia que amerita la ocasión y encuadra su escote de forma que no le da la presencia que salma sabe tener” y por último Dinar completó: “Ella tiene un vestido colorado de Paiete con falda toda bordada con lentejuelas, en forma de lágrima el escote strapless con una mirada que toma en el cuello. A mi el de Salma no me gusta pero a ella le queda bien, pero la verdad que no me gusta, me parece que tanto brillo es vulgar”

