La diseñadora María Gorof adelantó el look de Dolores Fonzi para la alfombra champagne de los Oscar

La actriz junto a su marido, director de la película "Argentina, 1985"

La edición 95° de los Oscar no es una más. Es que, con la participación de la película “Argentina, 1985″, las estrellas nacionales dijeron presente en la alfombra champagne y lo hicieron rebosando glamour. Con el Dolby Theatre de escenario de lujo, Dolores Fonzi, actriz y mujer de Santiago Mitre, asombró a todos con un vestido en tono off-white de características Old Hollywood. La diseñadora detrás de este impresionante vestido no es otra que la reconocida diseñadora María Gorof que, en exclusiva, dialogó con Infobae.

“Para esta ocasión, tomé como inspiración el estilo Old Hollywood. Hicimos un research de los vestidos más icónicos de la red carpet y vimos que los tonos favoritos de las grandes divas son el blanco o el off-white”, recordó la diseñadora. En ese sentido, señaló que buscó acompañar la decisión de la actriz con “un clásico eterno”. Es que el vestido tuvo como eje la sostenibilidad y logró alcanzar un “diseño artesanal bien Gorof”.

Tal y como estaba estipulado en el dress code, era necesario que todos los estilos tengan como punto en común la moda circular y la sustentabilidad. “Es un clásico eterno, un vestido que había sido parte de nuestros percheros, que se adaptó al cuerpo de Dolo”, relató la diseñadora a este medio.

El impecable look del director y la actriz en la alfombra champagne/ REUTERS/Eric Gaillard

En ese sentido, destacó que se trató de “una prenda que es perdurable en el tiempo, tanto por su calidad como por su diseño, es un gran aporte a la moda circular”. “Es un vestido de calidad que pudo ser adaptado a medida porque está realizado con materiales nobles. Es un clásico, con algo de contemporáneo, nos pareció que era la mejor decisión para esta ocasión”.

Confeccionado con una falda de sirena, un escote corazón y un delicado drapeado, este vestido fue confeccionado en tul francés y bordado en cristales checoslovacos. “Cuando una prenda es perdurable en el tiempo, tanto por su calidad como por su diseño, es un gran aporte para generar conciencia sobre la importancia de la moda circular”, agregó Gorof.

Infobae: - ¿Cómo se conocieron con Dolores?

María Gorof: - “Con Dolo nos conocemos hace poco. Nuestro primer encuentro se dio porque nos conectaron otras actrices que aprecian mucho mis diseños. Y todo fue un rush. Dolo tenía el BAFTA, y nos conocimos muy previo a que se vaya. En realidad, ellos no esperan la nominación y terminamos teniendo muy poco tiempo. Para este vestido me guié por el pedido de Dolores. Porque, imaginate, cuando podes ir con un diseño tuyo a los Oscar queres crear un mundo, pero teníamos la consigna de utilizar la sustentabilidad y la moda circular”.

Así se imaginó Gorof el look de Dolores Fonzi

Asimismo, al reconocida diseñadora adelantó una sorpresa que, en caso de que los argentinos se lleven la estatuilla, revelerán un segundo vestido. “Depende si ganan el Oscar, también nos basamos en la moda circular, pero es una sorpresa”, confesó.

“Es mucha la emoción que vivimos, más que mi cuarto fue donde se hizo la previa y vivimos toda la adrenalina”, admitió Gorof. Al tiempo que afirmó: “Me siento bendecida, creo que es el sueño de cualquier diseñador del mundo tener una prenda y un diseño en la alfombra roja. No hay algo más importante que los Oscar y me llega en un momento en el que cumplo 20 años de trabajo”, reflexionó la artista argentina.

En ese sentido, la diseñadora argentina señaló que se trata camino que transita desde hace años con el objetivo del “desembarco y la llegada de la marca a todo el mundo” “Empezamos a recibir pedidos del exterior, estaba en Londres recibiendo muestras y juntándonos con gente, porque la marca inició su camino internacional, cuando surgió lo del Oscar. El paso siguiente fue tomarme un vuelo de Londres a Los Ángeles para encontrarme con Dolo y pensar este vestido”, afirmó.

La diseñadora dio detalles de sobre su inspiración y la confección del impecable look de Fonzi / (Guille Llamos)

Sobre su actualidad, Gorof confesó sentirse “bendecida”. “Es el sueño de cualquier diseñador del mundo tener una prensa y un diseño en la alfombra roja. Me siento muy feliz en lo personas y como diseñadora. No hay nada más importante. Llegar a esta gala, pero también estar presente en una película que representa tanto nuestra historia es muy emocionante”, admitió. “Cuando a otro argentino le pasan cosas lindas afuera, se siente muy bien”, agregó.

“Esta realidad la vinculo a los sueños. Porque desde Argentina uno se siente que está muy lejos de todo, y de esos grandes sueños de las alfombras rojas internacionales. Poder llevar mi arte por el mundo, me tiene muy emocionada, me emociona todo el esfuerzo y los sueños, que quedaron plasmados en realidades, que aún estando desde Argentina podemos mostrar qué hacemos, nuestra buena calidad y buen diseño y que eso se nota y trasciende el mundo”, señaló la diseñadora aún emocionada.

Sobre sus próximos pasos, la Gorof adelantó que la marca desembarcará “en Milán, Italia; y en Estados Unidos, en Nueva York y Miami”. Incluso, confesó: “Deseo mucho poder ver la marca en España, porque tengo muchos pedidos desde Madrid de actrices argentinas que viven allí y quieren un Gorof”. Pero eso no es todo, porque, además, adelantó que llegará a otra alfombra roja, aunque en este caso por segunda oportunidad: “Tenemos un pedido para los premios de Platino en España, la vez anterior fue junto a Natalia Oreiro”

