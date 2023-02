“Exigencia, competencia y límites”, la experiencia de Santiago García en el Desafío Rocas Coloradas 2023

En primera persona, Santiago García relató su experiencia durante esta "dura prueba" que se desarrolló en Chubut

En una película escuché una vez una frase que me quedó grabada para cada ocasión que participo de la edición inicial de una competencia: “Lo nuevo necesita amigos”. Y es así. Cuando una carrera empieza su camino, los que deciden participar pueden considerarse amigos, porque apuestan a la carrera, confiando en sus organizadores y en la elección del recorrido.

Desafío Rocas Coloradas: todos los detalles de la nueva carrera de trail entre la estepa patagónica y el mar La competencia Comodoro Ultra Trail atraviesa el Área Natural Protegida de Rocas Coloradas, en Chubut. Se realizará este domingo con circuitos de 80k, 42k, 21k y 10k. Cómo inscribirse VER NOTA

Comodoro Ultra Trail Desafío Rocas Coloradas 2023 fue el comienzo de lo que sin duda será una de las fechas obligatorias del calendario de trail run en la República Argentina. Por eso los que participamos sentimos, además de la felicidad de participar, la emoción de ser algo así como los pioneros de la competencia.

Las distancias de esta primera edición fueron 5K (participativa) y 10K, 21K, 42K y 80k (competitivas). Las distancias más largas daban 2 y 3 puntos Itra respectivamente. Los puntos Itra (International Trail Running Association) son aquellos que se le asignan a las carreras de trail, según la dificultad de las mismas.

Se trató de una nueva competencia de running en un escenario único: el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, un paisaje que ofrece vistas extremas entre la estepa patagónica y la costa del Mar Argentino / (Comodoro Ultra Trail)

Obteniendo esos puntos los corredores pueden clasificarse para las carreras más difíciles del mundo, que para asegurarse de tener corredores experimentados y con herramientas para completarlas, piden un número de esos puntos en un período previo a la inscripción. Tener puntos Itra significa ser una carrera de trail de cierta dificultad. Más dificultad, más puntos.

Consejos para participar por primera vez de una carrera de trail Correr en la naturaleza puede y debe ser una experiencia feliz si se siguen estos consejos VER NOTA

Pero Comodoro Ultra Trail no sólo es dura para quienes corren 42K y 80K, ya que todo el recorrido es duro y con momentos de gran complejidad técnica. Los 21K aprovechan al máximo la distancia y suben, al igual que los 42K y los 80K, al Pico Salamanca, que en las tres distancias está en los últimos 5 kilómetros de la carrera. Al llegar a ese pico, luego se desciende en una bajada muy técnica que, sumada al cansancio que traen los atletas, es casi tan dura como la subida. Luego sí, el final es a todo ritmo. Todas las distancias terminan en el mismo lugar, en el acceso a Rocas Coloradas.

Los corredores transitaron por un paraíso casi intacto que se caracteriza por su extrema belleza natural y su valor arqueológico: combina mesetas aplanadas y terrazas, aridez desértica y la inmensidad del mar / (Comodoro Ultra Trail)

Pero el desnivel positivo y la altura máxima varían. Los 80K tienen 2300 mts desnivel positivo y 620 mts de altura máxima. Los 42k 1550 y 550, los 21K 950 y 550, los 10K 510 y 350 y finalmente los 5K 210 mts de desnivel positivo y 200 mts de altura máxima. El desnivel positivo es la suma de todo los que se acumula subiendo durante la carrera. Los números hablan por sí solos. Aunque no cuentan, claro, la variedad de paisajes y la inmensidad del Océano Atlántico que se observa desde los puntos mal altos y en la zona de llegada. También se corre por la playa, otro momento hermoso que requiere de experiencia y temple. La variedad de suelos obliga al corredor a estar siempre atento.

Juan Jayo elogió la defensa de Alianza Lima previo al clásico: “Tenemos jugadores de Bundesliga” El cuadro ‘blanquiazul’ se medirá ante Universitario en la fecha entrante en un duelo histórico. El exfutbolista analizó a los fichajes y destacó a dos jugadores. VER NOTA

Aunque la temperatura en Comodoro Rivadavia puede sorprender, como a esta altura en todos lados, hay que llevar la propia hidratación en la competencia, pudiendo, eso sí, aprovechar los puestos para tener más hidratación o comer algo. Cuánto mayor es la distancia, más importante se vuelven estos puestos, pero sí uno quiere detenerse un par de minutos en cualquiera de las distancias, debe hacerlo, porque no hay nada peor que quedarse sin la bebida o la comida necesaria para seguir.

La largada y la llegada de todas las distancias tuvieron lugar en el acceso al Área Natural Protegida Rocas Coloradas (ANPRC) a metros de la playa y el mar, con una excelente vista del Islote la Tómbola / (Comodoro Ultra Trail)

En mi experiencia personal habiendo corrido distancias parecidas por todo el país, debo decir que se trata de una competencia dura. Sin calor y sin frío, con una temperatura de entre 15 y 20 grados, casi ideal para correr. Pero con una trepada bien fuerte, prácticamente ni un solo kilómetro de suelo sencillo para pisar, aunque claro que había varias bajadas rápidas. Pero bajada no siempre es sinónimo de alivio, como ya lo hemos dicho. Aunque una bajada no nos ahoga, la exigencia técnica suele ser mucho mayor y requiere mucha atención.

Nadie quiere carreras demasiado fáciles, aunque siempre hay que saber bien en que competencia se anota cada uno. Es bueno buscar los límites, pero siempre de forma realista. Estos 21K son duros, pero quien conozca esta distancia, son una tarea ardua pero que se puede realizar. La alegría, en esos casos, vale doble.

Esta nueva carrera de montaña fue organizada por TMX team con el apoyo del Ente Comodoro Turismo y coincidió con el fin de semana largo de carnaval y los festejos por los 122 años de la fundación de la ciudad de Comodoro Rivadavia / (Comodoro Ultra Trail)

El año que viene, los que se anoten en la carrera, deben fijarse en los que corrieron este año y en base a eso elegir cuál es la distancia ideal. Todas tienen su encanto, sólo hay que estar a la altura. En cuanto al viento, que es un protagonista en Comodoro Rivadavia, no fue un viento especialmente duro. Para los locales, que fueron mayoría, no era un viento fuerte, para los que venimos de otros lugares, el viento se sintió pero no fue ni de cerca un factor que quitar velocidad. Y claro, a veces el viento es en contra y a veces a favor. Con viento a favor, todo es alegría. Comodoro Ultra Trail Desafío Rocas Coloradas empezó este fin de semana y esperemos que esté en nuestro calendario de ahora en más.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

Seguir leyendo: