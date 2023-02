Consejos para participar por primera vez de una carrera de trail

Santiago García brinda algunos consejos para correr una carrera de trail por primera vez.

Las carreras de trail, también llamadas de aventura, son carreras que se desarrollan en la naturaleza. Sus terrenos son variados y van desde lo más sencillo a lo más complejo, de distancias cortas a distancias de más de 100 Km.

Quienes corren por primera vez este tipo de competencias suelen optar por carreras de entre 10K y 21K. Para la mayoría de los corredores este es un doble desafío porque no solo el terreno es diferente sino que además deben alejarse de las competencias de calle y los espacios donde habitualmente entrenan. Para quien sólo ha corrido en la naturaleza y en terrenos idénticos a los de la competencia en sí misma, todo será mucho más sencillo y natural.

En los últimos años, las carreras de trail run fueron ganando terreno en Argentina y el mundo. En nuestro país gracias a su geografía con todos los climas y paisajes, la oferta es muy amplia. Justamente hoy se estrena una nueva competencia, la Comodoro Ultra Trail: Desafío Rocas Coloradas, que atraviesa el Área Natural Protegida de Rocas Coloradas, en Chubut. La carrera ofrece distintos niveles de exigencia: 5k, 10k, 21k, 42k y 80k.

Lo primero que hay que elegir es una distancia acorde a nuestro entrenamiento. Si nunca se hizo una competencia de más de 10K en calle es mejor mantener esa distancia mínima en el trail. Si tenemos mucha experiencia entrenando y una buena carga semanal, nos podemos atrever a los 21K. Pero atentos, porque a diferencia de la calle, en un trail de 21K la diferencia de altimetría entre competencias puede ser descomunal. Antes de anotarse hay que ver la altimetría. Si es sencilla es una cosa, si tiene subidas muy pronunciadas o bajadas muy abruptas, hay que pensarlo dos veces.

La posibilidad de correr por áreas naturales protegidas y adentrarse en paisajes silvestres marca la diferencia en las carreras de trail ( Comodoro Turismo)

Un corredor experimentado sabe que el reglamento de una carrera de trail no es como el de calle. Un novato puede creer que es lo mismo y es un error. El reglamento en el trail incluye todas las precauciones que se deben tener en cuenta. Los elementos obligatorios lo son por un motivo. Si alguien los incluyó es por algo.

Muchas veces no los usamos, pero cuando los necesitamos más vale tenerlos. Saber eso y respetarlo es muy importante. Incluso los que tienen experiencia encuentran en esa lista una pista de la dificultad por venir.

Asistir a las charlas técnicas de forma presencial o virtual, leer las cartas de la organización. Conocer sobre el recorrido nos permitirá administrar la energía y prepararnos mentalmente. Si lo complicado está al comienzo, en el medio o al final, es bueno saberlo. Muchos corredores eligen no saber y sorprenderse, pero esto no es aconsejable para un debutante.

Escuchar muy bien al organizador. Aunque parezca que nos olvidamos, lo que en la charla se subraya mucho vendrá a nuestra mente a lo largo de los kilómetros. No escuchar al organizador es un error habitual que se pagan perdiendo tiempo y gastando energía de más.

La variedad de terrenos, paisajes y climas de Argentina hace que en todo el país se desarrollen competencias año tras año (Foto: Patagonia Run)

Saber donde hay puestos de hidratación y aún así llevar la hidratación necesaria como si no estuvieran. Mejor que sobre agua y no que falte, siempre. Entrenar la mochila que se va a llevar, probar hidratar. Si nos es difícil, caminar mientras lo hacemos. Aprovechar las partes sencillas si queremos comer algo en caso de que la carrera dure más de tres horas.

Y acá no viene un consejo, viene una orden: lo que llevamos a la naturaleza vuelve con nosotros, no lo tiramos jamás. Nada, pero nada, ni un pequeño papel de la punta del envoltorio de un caramelo, nada se tira. Si se nos cae, volvemos y lo tomamos. Guardarlo bien en nuestros bolsillos. Si tomamos una botella en el puesto de hidratación, la tiramos en la bolsa de residuos que está al final de este. Y si la llevamos con nosotros unos metros más, entonces se queda con nosotros hasta el siguiente puesto o la línea de llegada.

La naturaleza es hermosa y las carreras de trail lo son aún más. Si deseamos tomar una foto, podemos hacerlo, queda a criterio de cada uno. Pero dos consejos: No hacerlo distraídamente. Parar de correr, colocarse al costado para dejar pasar y luego tomar la foto. Guardar el dispositivo con el cual la tomamos y seguir. Lo ideal es no sacar nada y dedicarse a correr, pero a veces una larga subida por un camino ancho y seguro permite caminar lentamente y aprovechar ese momento sin perder ni un segundo de la competencia.

Si el terreno no es plano y requiere nuestra atención, no distraerse con nada que no sea ver donde pisamos. Si la carrera es rápida, tampoco hay que distraerse.

El reglamento en el trail incluye todas las precauciones que se deben tener en cuenta. Los elementos obligatorios lo son por un motivo. Si alguien los incluyó es por algo (foto: Alejandra Melideo)

Un corredor debutante camina en algunas partes y no es el fin del mundo hacerlo, incluso es una estrategia. No desconcentrarse de ese ritmo, vivir el momento y dar lo mejor no están reñidos para nada. Cuanto más larga es una carrera de trail, más común es la caminata. Si la trepada es muy técnica y pronunciada, no queda otra, salvo para los dos o tres que van delante de todo.

Concentrarse es la mejor manera de no perderse. Si se pierden, puede pasar, a no desesperar. Se vuelve sobre los pasos y listo. Ante la menor duda hay que parar, es mejor eso que seguir y seguir sin estar seguro.

En las carreras de trail las remeras oficiales suelen ser obligatorias. Esto tiene varios sentidos. Uno es que puedan ser identificados los corredores en cualquier lugar, esté en la carrera o alejándose de ella por error. Lo mismo si por algún inconveniente han tenido que parar a un costado del camino. Pero un tema importante es que en el trail los recorridos suelen incluir terrenos privados. Si nos perdemos en un terreno privado, tener la identificación que nos da la remera es importante.

Y finalmente dos cosas. Ser conservadores, arrancar tranquilos e ir viendo como se desarrolla la competencia. Siempre hay tiempo para ir acelerando. Pero si salimos muy rápido va a complicarse la parte final y no hay porque sufrir de más en una primera competencia.

Si por algún motivo nos sentimos mal, avisarle a otros corredores que nos pasan. Y si sentimos que la situación es de verdad complicada, decirlo. En el trail, a diferencia de la calle, cada corredor puede dar aviso a la organización y salvar una vida.

Si alguien nos necesita debemos parar y ayudarlo, porque puede que seamos la única persona en un kilómetro a la redonda. Los novatos suelen ir en el sector de la carrera con más corredores así que no es tan angustiante esta parte. Avisar de cualquier anormalidad que vemos, siempre hacia adelante, salvo que recién hayamos pasado un puesto.

Aprovechar la experiencia, disfrutarla, tomar nota de los errores y seguir. La siguiente competencia puede ser de la misma distancia, nada nos obliga a correr carreras cada vez más largas. Hasta no dominar y disfrutar una, no pasamos a la siguiente. Y si en algún momento es demasiado, podemos volver a las carreras iniciales. Carreras de trail, a diferencia de la calle, hay en igual cantidad durante todo el año.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

