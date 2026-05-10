Exportaciones de bienes en la era Milei: récords de volumen y una nueva ventana al mundo

Las exportaciones acumularon dos años consecutivos de crecimiento, alcanzaron cifras históricas en cantidades despachadas y vuelven a colocar al sector externo como uno de los principales motores potenciales de crecimiento (Foto: Reuters)

El comercio exterior argentino atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de volumen.

Bajo la gestión de Javier Milei, las exportaciones acumularon dos años consecutivos de crecimiento, alcanzaron cifras históricas en cantidades despachadas y vuelven a colocar al sector externo como uno de los principales motores potenciales de crecimiento, en un contexto además marcado por el reciente avance del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Las exportaciones se encuentran en niveles récord. En marzo de 2026, las exportaciones anuales alcanzaron el máximo histórico, con un acumulado anual de USD 90.268 millones.

Este diagrama ilustra la evolución de las exportaciones de bienes en millones de USD desde 2002, con una proyección que alcanza los 90.268 millones para marzo de 2026, indicando un crecimiento significativo

En el mes, se exportaron USD 8.645 millones, máximo histórico mensual y se importaron USD 6.122 millones, dando como resultado un saldo de balanza comercial positivo por USD 2.523 millones.

La recuperación exportadora comenzó en 2024, tras la fuerte caída de 2023 provocada por la sequía, y se consolidó durante 2025 y el primer trimestre de 2026. A diferencia del récord de 2022, impulsado principalmente por el salto de los precios internacionales tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, el crecimiento reciente estuvo explicado fundamentalmente por mayores cantidades exportadas, en un contexto de caída de precios internacionales durante tres años consecutivos.

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El promedio mensual desestacionalizado de exportaciones pasó de USD 6.642 millones en 2024 a USD 7.259 millones en 2025 y alcanzó USD 8.017 millones en el primer trimestre de 2026, superando por primera vez el promedio mensual récord de 2022.

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El principal motor fue el complejo agroindustrial. Los Productos Primarios crecieron impulsados por mayores exportaciones de cereales, especialmente trigo y maíz, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario, aceites, harinas y subproductos del agro, volvieron a consolidarse como el principal rubro exportador del país.

La harina y pellets de soja se mantuvo como el principal producto de exportación individual, concentrando cerca del 10% del total exportado.

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En paralelo, el sector energético ganó protagonismo de manera sostenida. Las exportaciones de Combustibles y Energía crecieron impulsadas por la expansión de Vaca Muerta y la maduración de inversiones realizadas en los últimos años. En 2025, el petróleo crudo desplazó al maíz como segundo producto más exportado del país, representando cerca del 8% del total.

El cambio refleja una transformación gradual de la matriz exportadora, con una participación creciente de la energía dentro de la generación de divisas.

El cambio refleja una transformación gradual de la matriz exportadora, con una participación creciente de la energía dentro de la generación de divisas

Las Manufacturas de Origen Industrial también mostraron un desempeño favorable. El principal dinamizador fue el sector automotriz, particularmente los vehículos de carga y pasajeros, favorecidos por la demanda brasileña y la integración productiva del Mercosur. En marzo de 2026, las exportaciones industriales sorprendieron con una fuerte suba interanual de 26,4%, impulsada por mayores ventas externas de material de transporte, productos químicos y maquinaria.

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El dato resulta relevante porque contrasta con una de las críticas más frecuentes al actual esquema macroeconómico: la idea de que el nivel del tipo de cambio real impediría el desarrollo exportador industrial. Sin embargo, aun en este contexto, las exportaciones manufactureras continuaron creciendo y alcanzaron niveles elevados en varios sectores. Esto muestra que el desempeño exportador industrial resulta más heterogéneo y dinámico de lo que suele plantearse en parte del debate público.

El desempeño exportador industrial resulta más heterogéneo y dinámico de lo que suele plantearse en parte del debate público

El dinamismo exportador estuvo acompañado por una reducción de derechos de exportación. El Gobierno eliminó retenciones para economías regionales, el sector lácteo y la minería, y redujo alícuotas para soja, maíz, girasol, sorgo y carne vacuna.

Como resultado, en 2024 se alcanzó un superávit comercial récord de USD 18.928 millones y comenzó una racha de 25 meses consecutivos de balanza comercial positiva hasta el cierre de 2025, compensando ampliamente el déficit de la cuenta de servicios.

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El primer trimestre de 2026 consolidó esa tendencia. Las proyecciones para el conjunto del año estiman exportaciones de bienes entre USD 90.000 y USD 100.000 millones, impulsadas principalmente por el agro, la energía y la minería.

El acuerdo Mercosur-UE y la apertura comercial

El destino de las exportaciones en 2025 muestra con claridad la fuerte dependencia regional del sector externo. América Latina representó el 34% del total exportado, con Brasil como principal comprador y destino de aproximadamente el 15% de las ventas externas argentinas. China explicó otro 11%, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos representaron alrededor del 10% cada uno.

En ese contexto, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró en vigencia el 1 de mayo, adquiere relevancia estratégica como herramienta de apertura y diversificación de mercados para las exportaciones argentinas.

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El Congreso aprobó el acuerdo en febrero de este año, luego de 27 años de negociaciones, en un contexto particularmente favorable para la inserción internacional argentina: las exportaciones se encuentran en máximos históricos y muestran una expansión impulsada por mayores cantidades exportadas.

El Mercosur, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay como Estados Parte, junto con otros Estados Asociados, negocia comercialmente como bloque y comparte un arancel externo común. El acuerdo con la Unión Europea crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y habilita un acceso preferencial a un mercado de aproximadamente 700 millones de consumidores.

El acuerdo con la Unión Europea crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y habilita un acceso preferencial a un mercado de aproximadamente 700 millones de consumidores

Según los términos del acuerdo, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, equivalentes a alrededor de USD 61.000 millones, y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, estimado en USD 4.700 millones adicionales. Los sectores alcanzados son amplios e incluyen productos agropecuarios y agroindustriales (carnes, lácteos, miel, aceites, frutas, vinos y biocombustibles), además de cuero, madera, textiles, autopartes, químicos, maquinaria y servicios profesionales como software, ingeniería y producción audiovisual.

Para Argentina, el acuerdo representa una oportunidad de ampliar mercados y diversificar su matriz exportadora, reduciendo la dependencia de unos pocos destinos y productos. También puede contribuir a fortalecer sectores industriales y de servicios con capacidad exportadora, especialmente aquellos vinculados a cadenas globales de valor.

El dinamismo exportador de los últimos dos años muestra, además, que la economía argentina recuperó capacidad física para aumentar sus ventas externas. La expansión simultánea del agro, la energía, la minería y parte de la industria sugiere que existe margen para profundizar esa inserción internacional si se consolidan condiciones de estabilidad macroeconómica y acceso a nuevos mercados.

El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación