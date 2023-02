Desafío Rocas Coloradas: todos los detalles de la nueva carrera de trail entre la estepa patagónica y el mar

La marcación será diagramada para poder avanzar bien guiados y rápido, pero sin descuidar el medio natural, acompañando al clásico encintado de pircas (pirámide de piedras), banderas legibles desde lejos y carteles con flechas o descripciones (Comodoro Ultra Trail)

Los corredores saben que correr con el escenario de la naturaleza de fondo y adentrarse en paisajes agrestes llenos de colores, tiene un sabor muy distinto a las carreras de calle o urbanas. Por estas experiencias incomparables, las competencias de trail o aventura muestran un gran crecimiento en los últimos años, de propuestas de circuitos y de afluencia de runners.

En ese marco, este domingo 19 de febrero se llevará adelante la primera edición de Comodoro Ultra Trail: Desafío Rocas Coloradas, una nueva competencia de running en un escenario único: el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, un paisaje que ofrece vistas extremas entre la estepa patagónica y la costa del Mar Argentino

La propuesta ofrece cuatro circuitos: 80k, 42k, 21k y 10k. Los cuatro formatos de distancia se adentran 100% en la zona protegida alternando kilómetros de huellas de 4x4, senderos, parte de las playas del Mar Argentino con posible avistaje de ballenas, ríos secos y cañadones profundos y la ascensión a la cumbre del Pico Salamanca de 600 mts sobre el nivel del mar a tan solo 3,5 km en línea recta.

Como en todo desafío de trail los corredores enfrentarán tres variables a tener en cuenta: distancia, altimetría y tipo de superficie (Comodoro Turismo)

Rocas Coloradas es un paraíso casi intacto que se caracteriza por su extrema belleza natural y su valor arqueológico. Combina mesetas aplanadas y terrazas, aridez desértica y la inmensidad del mar. Reúne gran diversidad de vegetación y fauna costera, un bosque petrificado con restos de troncos de coníferas de más de 50 millones de años y la presencia de restos de palmeras del paleoceno y apostadero de lobos marinos de un pelo.

En el área protegida comprende una superficie en continente de 587 km2 y abarca un área marina de 352 km, en la zona también se encuentra el Valle Lunar, el Monte de los Meteoritos y valiosos recursos antropológicos y culturales. Sus texturas gruesas de color rojizo, junto con el azul verdoso del mar crean una paleta de colores extraordinaria.

La largada y la llegada de todas las distancias serán el acceso al Área Natural Protegida Rocas Coloradas (ANPRC) a metros de la playa y el mar, con una excelente vista del Islote la Tómbola.

La propuesta ofrece cuatro circuitos: 80k, 42k, 21k y 10k en modo competencia y una distancia 5k para los principiantes

Los horarios de largada serán para los 80 k a las 5:30 am y se prevé un tiempo estimado de duración de la carrera entre 7 y 15 horas, los 42K arrancarán a las 5:40 am, los 21K a las 9 am y los 10K a las 9:10 am. Además se presenta una distancia recreativa de 5k que largará a las 9:45 am y que puede hacerse corriendo o caminando.

Esta nueva carrera de montaña organizada por TMX team con el apoyo del Ente Comodoro Turismo se realizará en el fin de semana largo de carnaval y coincide con los festejos de los 122 años de la fundación de la ciudad de Comodoro Rivadavia, por lo que la competencia estará acompañada por varias jornadas de shows en vivo y actividades al aire libre por las celebraciones.

Ese fin de semana los corredores y el resto de los turistas podrán disfrutar de los shows de Nahuel Pennissi junto a Soledad Pastorutti el sábado 18; el domingo 19 será el turno de Ahyre y Rombai; el lunes 20, de Mike Chouhy; el martes 21, Lady Tango; el miércoles 22 se presentará María Becerra; y finalmente el 23 de febrero el grupo Los Palmeras cerrará los festejos junto a La Portuaria.

Tanto las largadas como las llegadas estarán armadas en sitios agrestes por lo cual se montará un importante despliegue de estructuras para asistir a los corredores (gentileza Comodoro Turismo)

Tanto las largadas como las llegadas de la Comodoro Ultra Trail: Desafío Rocas Coloradas estarán armadas en sitios agrestes por lo cual se montará un importante despliegue de estructuras para asistir a los corredores.

También se dispondrá del armado de importantes PAS (Puestos de Abastecimiento y Sanitario) con bebidas isotónicas, frutas naturales y secas, bebidas y comidas calientes.

La marcación será diagramada para poder avanzar bien guiados y rápido, pero sin descuidar el medio natural, acompañando al clásico encintado de pircas (pirámide de piedras), banderas legibles desde lejos y carteles con flechas o descripciones.

Las inscripciones están abiertas y quienes quieran participar pueden consular aquí

