Los 10 mejores vinos para disfrutar de un Día de San Valentín inolvidable

Alrededor de la gastronomía las opciones se multiplican, y si bien algunos preferirán quedarse en casa, muchas propuestas de salida pueden servir de disparador para generar un festejo (Getty)

El Día de San Valentín es una fiesta que se celebra en occidente cada 14 de febrero. Y si bien en este país fue más motivada por Hollywood y las marcas que quieren explotar la oportunidad comercial, cada vez son más las parejas que se juntan ese día y brindan por el amor que los une. Está claro que el vino no es en lo único que hay que pensar a la hora de organizar el encuentro de San Valentín, ya sea en casa, en un restaurante, un bar o en cualquier lado.

Sin embargo, el vino es ese detalle que puede ayudar mucho a que ese momento se vuelva inolvidable para ambos. Generalmente y al caer un día laborable, las parejas se juntarán de noche para cenar juntos o al menos picar algo, pero se sabe que no será una comida más porque San Valentín exige a todos los que lo celebren ir un paso más allá, y ser más detallistas.

Ahí es donde el romanticismo se vuelve el factor que atraviesa toda la situación. Elegir bien el lugar en función a los gustos del otro, si es que se lo quiere sorprender. O seleccionar la manera de celebrarlo de común acuerdo, dejando siempre lugar para alguna sorpresa.

Una buena celebración debe estar acompañada de un buen vino (Getty Images)

Alrededor de la gastronomía las opciones se multiplican, y si bien algunos preferirán quedarse en casa, muchas propuestas de salida pueden servir de disparador para generar un festejo casero. Pero recordar que, para esta fecha, en restaurantes de todo el país hay menús especiales diseñados para compartir de a dos y siempre acompañados por vinos; y algunos hasta incluyen regalos para la pareja.

La mayoría celebra de a dos, y por más que alguno no tome vino, hay que insistir porque la ocasión amerita un brindis. Y si bien, con la cantidad de vinos que hay en vinotecas y en las cartas de restaurantes, puede parecer difícil elegir, hay que animarse y tener en cuenta algunos tips para quedar muy bien con la pareja. No se trata de hacer una investigación de mercado o llevarse anotados diez vinos, como tampoco aferrarse a un tipo de variedad, zona o enólogo, ya que lo más importante es tener en cuenta la situación.

Si se elige un tipo de cocina predeterminado; sushi, pizza, pastas, cocina italiana, francesa, etc., no hace falta ir con un vino específico, básicamente porque siempre es mejor compartir la decisión con el otro, sin que ello implique conocimiento alguno en la materia. Para empezar, nunca hay que pedir las botellas chicas (187cc, 375cc), porque el vino se comparte, y siempre es mejor que sobre y no que falte.

El vino espumoso es ideal para celebrar en pareja (IStock)

El vino espumoso en todas sus versiones idiomáticas es el más indicado, porque está asociado a la celebración de momentos especiales. Y aunque muchos no consideran las burbujas a la hora de comer, es uno de los mejores vinos para disfrutar en pareja, porque siempre se sirve bien fresco, y eso levanta el ánimo y despeja más el paladar. En la mesa, mejor servido en copas de vino blanco para que el vino se luzca más con la comida.

Cabe destacar que el vino espumante es el único que puede acomodarse a casi cualquier plato, porque la frescura se potencia con las burbujas y entre ambas dan estructura, sin dejar de lado el equilibrio. Y, por lo tanto, puede complementar muy bien tanto con pescados como con carnes blancas y rojas, pastas y ensaladas.

Mirando el menú, observando alrededor y, conociendo a quien está enfrente, es fácil determinar qué tipo de vino será el mejor para disfrutar en ese momento. Solo hay que tomarse la elección del vino como un juego divertido y no como un escollo a superar. Otro tipo de vinos que en un “caluroso” San Valentín puede ir muy bien con picadas, pizzas, sushi y otras comidas livianas es el rosado, luego del “Champagne” el más romántico de los vinos.

Obviamente hay que ignorar los prejuicios a su alrededor ya que hoy son mucho mejor que los de antes, se hacen desde la viña y con todos los cuidados como los grandes vinos blancos. En general son varietales, y los más aptos son a base Pinot Noir y Malbec. Pero la clave no está en la cepa en la cosecha, un buen rosé siempre es mejor del año, por lo tanto, buscar los 2022.

El 14 de febrero es una fecha donde todos buscan ser destallistas e ir más allá (Getty Images)

A su vez, la mayoría suele pedir un solo vino para acompañar toda la comida, sobre todo si son solo dos a la mesa. Y si bien generalmente se elige un tinto, el vino blanco es tan o más apto para maridar, sobre todo una comida liviana en una noche de verano. El Chardonnay es el rey entre los blancos, pero hay muchas más opciones.

Los que gustan de vinos más expresivos deberán optar por un Torrontés o un Sauvignon Blanc. Pero la tendencia hoy va más por el lado de los blends blancos, que suelen ser untuosos y con un carácter frutal evidente. La frescura (y temperatura de servicio) acá también será clave a lo largo de la cena.

No obstante, los tintos siempre son los más requeridos, aunque en verano su consumo quede algo relegado, porque son los que más alternativas ofrecen. Claro que habrá que pensar mucho en la temperatura de servicio, porque cuando hace calor hay que beber fresco, y no todos los tintos mantienen sus atributos al servirlos refrescados. No deben ser vinos de tanto cuerpo ni muy tan añejos ni muy complejos.

Con que sean tintos frescos y equilibrados alcanza y sobra. Puede ser un Pinot Noir, o un Malbec, o un Cabernet Franc o un blend, y mejor si son jóvenes (2019 a 2022).

Si de romanticismo se trata el rosado debería ser la primera opción, pero lamentablemente aun hay muchos prejuicios a su alrededor

El estilo puede ser clásico o moderno, más apoyado en el carácter de la fruta y texturas más vibrantes o bien en la crianza y un paso por boca más sedoso. Lo único, al menos para esta ocasión, es que no sean tan concentrados, así no cae pesado y (lo más importante para ellas) tiñen de violeta los dientes. Si la opción es comer sin vinos, el brindis se puede dejar para el final con un vino de cosecha tardía. Se sirve en pequeñas copas y bien fríos, son untuosos y dulces, y pueden acompañar muy bien el postre.

Ya sea en casa o en un restaurante hay que pensar en ese vino que a la pareja le gusta y puede hacer revivir buenos recuerdos. Y si bien el tema del maridaje es importante, aquí se privilegia el festejo de a dos, y por eso todas las fichas hay que apostarlas a un solo vino, a menos que se trate de un menú por pasos en un restaurante. Por lo tanto, la elección de ese vino puede ser el primer gran paso para tener éxito en San Valentín.

10 vinos para celebrar el Día de San Valentín

CRIOS Sustentia Cabernet Franc 2021

Susana Balbo, Valle de Uco, Mendoza $2250

De esta flamante línea de vinos jóvenes de Susana Balbo, este Cabernet Fran es de partida limitada, y elaborado con uvas de fincas que están en transición de lograr la certificación orgánica, como el Malbec y el Cabernet Sauvignon. De cuerpo amable y vivaz, con taninos incipientes y finos, y un carácter frutal bien austero, pero con rasgos de tipicidad. Moderno y de trago ágil, ideal para servirlo fresquito acompañando carnes grilladas.

Puntos: 89

Pyros Appellation Chardonnay 2021

Pyros Vineyard, Valle de Pedernal, San Juan $2500

Blanco de buen cuerpo y trago fresco, con leves dejos de madurez. Hay austeridad y notas de levaduras respecto del 2020. También algo mantecoso equilibrado por su buena acidez. Es voluptuoso y tiene más pretensiones que su antecesor, con carácter y la madurez del lugar.

Puntos: 90

Punta de Flechas Blend 2019

Bodega Flechas de los Andes, Vista Flores, Valle de Uco $4200

En este blend (Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot) joven de la casa, Pablo Richardi también logra transmitir el carácter del lugar, con buena fruta y especias frescas. De paladar maduro y trago mordiente, con dejos leve ahumados aportados por la crianza, y trago consistente con el estilo de la casa, y dejos de madurez que lo hacen más profundo.

Puntos: 90,5

El Esteco Blanc de Noir 2021

Bodega El Esteco, Chañar Punco, Valles Calchaquíes $4450

Este blanco de uvas negras caso que no llega a ser rosado en apariencias, pero si en boca, ya que por su frescura resalta un carácter de frutas rojas. De buen volumen, es un vino de paladar amplio, pero a la vez ágil, ideal para beber bien frío sin que pierda sus encantos. Acá, la dupla Pepa-Maza se vuelve a lucir con un vino hasta hace poco impensado en las alturas de los Valles Calchaquíes.

Puntos: 90

Gaia Malbec Nuveau Maceración Carbónica 2022

Domaine Bousquet, Gualtallary, Valle de Uco $4700

La bodega está cumpliendo 20 años en Gualtallary, confirmando la visión de su fundador, y el enólogo Rodrigo Serrano hace muchos años que está allí, y presenta su última novedad. 20.000 botellas de este tinto joven y fragante, de buen carácter que remite a frutas rojas y negras. Texturas mordientes con buena fluidez, generoso y fresco, agradable y vivaz. Ideal para disfrutar refrescado.

Puntos: 89

Luigi Bosca De Sangre White Blend 2021

Bodega Luigi Bosca, Valle de Uco, Mendoza $5100

Blend de Chardonnay, Semillón y Sauvignon Blanc, provenientes de viñedos propios en Gualtallary y Tupungato. De aromas equilibrados y paladar fresco, más vivaz que su edición anterior. Voluptuoso, con buen carácter y cuerpo consistente, bien apoyado en las frutas blancas y dejos herbales. Ideal para acompañar platos sofisticados.

Puntos: 91

Rutini Colección Riesling 2021

Rutini Wines, Gualtallary, Valle de Uco $5200

Por su originalidad, características y botella estilizada es una de las mejores opciones para descorchar de a dos. Si bien sus aromas no son muy expresivos, pero en boca se abre. De buena densidad y con la frescura justa, paladar franco, con leves dejos de combustión que hablan de tipicidad y madurez, que se siente más en el final de boca. De buen cuerpo con algo de manejo sobre lías, toque herbal sobre el final y la acidez sostenida.

Puntos: 91

45 Rugientes Rosé 2020

Bodega Otronia, Chubut, Patagonia $5500

Elaborado 100% con uvas Pinot Noir orgánico de parcelas seleccionadas con suelos arenosos-arcillosos, para resaltar la frescura, la fruta y la complejidad. Se trata de la última novedad de la bodega más austral del mundo. Elaborado por Juan Pablo Murgia, de aspecto tenue y brillante, botella elegante, de paladar tenso y fresco, con buen carácter y la acidez que aporta profundidad.

Puntos: 91

Fin del Mundo Single Vineyard Semillon 2021

Bodega Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén $6300

Es la última novedad de la línea de Single Vineyards de la bodega, un blanco al que el enólogo Ricardo Galante le tiene mucha confianza por lo bien que se da en la zona. De buen volumen y paso casi cremoso, con algo floral y de miel, con toque de frutas blancas (ananá seco). De paladar franco y fresco con texturas son amables que aportan carácter y profundidad. Beber entre 2023 y 2026.

Puntos: 91

Baron B Cuvée Millésimée Brut Nature 2017

Baron B, Valle de Uco, Mendoza $8800

No es una combinación más de Pinot Noir y Chardonnay, sino una de excepción, con estilo y personalidad propia que evoluciona con cada cosecha. Aquí́ se siente la frescura de la añada y del terruño de alta montaña. Sumamente equilibrado más allá́ de su paso tenso, su final persistente y de burbujas armónicas.

Puntos: 92

