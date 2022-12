Los tres vinos argentinos mejor puntuados que quieren marcar un hito en la historia vitivinícola del país

En el ranking, una puntuación de 100, indica un vino extraordinario

Los rankings están para agitar el avispero y visibilizar aquellos exponentes que se diferencian, que van más allá. Y en el mundo del vino, los puntajes (y las medallas) han demostrado ser una herramienta fundamental para la difusión de etiquetas.

The Wine Advocate es la publicación creada hace más de treinta años por el abogado norteamericano Robert Parker. El sistema de calificación emplea una escala de calidad de 50-100 puntos que son concedidos en función de la calidad y el estilo que refleja la región de donde proviene el vino.

Fundada en 1978, las calificaciones conocidas como Puntos Parker ejercen una notable influencia sobre los consumidores, fundamentalmente en Estados Unidos. Luis Gutiérrez, forma parte del staff de degustadores de TWA, y tiene a su cargo la calificación de los vinos de Argentina, Chile y España.

Cabernet Franc vuelve a recibir 100 puntos de una cosecha mas actual

El experto español no solo habla el mismo idioma que los hacedores locales, gran ventaja; sino que comparte también una sensibilidad por el trabajo y la búsqueda que vienen haciendo muchos enólogos y agrónomos desde hace varios años.

Testigo privilegiado de la evolución del vino argentino, en cada uno de sus viajes se interna en diferentes zonas a degustar para entender lo que se está haciendo, y luego lo vuelca en su informe anual. Un reporte muy completo con casi 2000 vinos descriptos y calificados, que da la vuelta al mundo.

Es por ello que es tan importante la palabra de Luis Gutiérrez, quien fuera el primero en otorgarle 100 puntos a un Cabernet Franc, y hoy vuelve a destacar al mismo vino de una cosecha más actual.

Está claro que para aspirar a la máxima calificación hay que apuntar a la máxima calidad posible contando con recursos, dedicación y un lugar especial

Los vinos que alcanzan los 100 puntos son vinos de precisión. Llega un punto en la calidad de esta bebida que las sutilezas permiten lograr grandes diferencias, y si todo confluye en la misma dirección que las intenciones del hacedor: ¡Bingo!

Los 100 puntos iluminan a toda una industria y a todo un país. Porque cuando aparece un vino con esta puntuación, los enófilos, coleccionistas y compradores más exigentes del mundo prestan mucha atención, y quieren saber de qué se trata.

Es por ello que estas tres etiquetas con 100 puntos van a marcar un hito en la historia del vino argentino. Además, todo el conocimiento e investigación, tanto en el campo como en la bodega, que se adquiere en la búsqueda de estos vinos, termina derramando en todos los demás. Y ese es el camino de la mejora cualitativa.

Los vinos suelen ser de muy poca producción y de precios altos, potenciados luego de los puntajes alcanzados por el simple juego de oferta-demanda

Antes que comenzara el milenio, cualquier puntaje sobre 90 para un vino argentino era muy bien recibido. Luego, esa puntuación pasó a ser moneda corriente y la búsqueda estaba en los 95. Pero desde hace varios años que la ambición y evolución del vino nacional se merece apuntar a las máximas calificaciones. Y eso fue lo que pasó.

Alejandro Vigil, enólogo de Catena Zapata y Bodega Aleanna, es el winemaker con más vinos 100 puntos del país. Por su parte, los Zuccardi festejan que por tercer año consecutivo alcanzaron la máxima calificación con uno de sus vinos. Y la dupla Edy Del Popolo y David Bonomi confirman que el lugar y la pasión por su cuidado es lo más importante en un vino.

Es cierto que, a este nivel de precisión, la naturaleza juega un papel fundamental. Y no es casualidad que los tres vinos fueran 2019, la cosecha más fresca y seca de las últimas, lo que permitió una madurez completa y lenta de las uvas en diversas regiones.

El terroir está conformado por el lugar y su clima, pero también por los hombres y mujeres que interpretan esos lugares

Los tres vinos de 100 puntos

“Argentina: la búsqueda del terroir continúa” se titula el informe 2022 que Luis Gutiérrez elaboró para la publicación norteamericana Robert Parker’s Wine Advocate, y en el que se destacan tres tintos argentinos con puntaje ideal.

Alejandro Vigil vuelve a patear el tablero obteniendo 100 puntos, esta vez con el Gran Enemigo Gualtallary 2019, un Cabernet Franc que sorprende nuevamente colocándose a la altura del Malbec.

“El increíblemente sutil, elegante y austero 2019 Gran Enemigo Gualtallary Single Vineyard me recuerda una gran cosecha de Lafleur, mi Burdeos favorito, ya que esta es una de las mejores cosechas para esta mezcla de un solo viñedo de Cabernet Franc con un 15% de Malbec”, afirma Gutiérrez.

Gran Enemigo Gualtallary 2019, un Cabernet Franc que sorprende nuevamente colocándose a la altura del Malbec

Gran Enemigo es la concreción de una visión que comparte con su socia en la bodega, Adrianna Catena. Por su parte, El Enemigo As Bravas Malbec 2016 y el Gran Enemigo Gualtallary Single Vineyard 2020 lograron 99 Puntos Parker. Esto marca el gran nivel que está logrando Vigil con sus vinos de parcela.

Este nuevo reconocimiento se suma al que recibió en 2018 por Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2013, junto a otra de sus creaciones; el Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones 2016. Cabe destacar que en 2018, Alejandro Vigil fue el primero en lograr que un vino argentino obtuviera el puntaje perfecto (100 Puntos) en el sistema de calificación creado por Robert Parker y publicados en su revista The Wine Advocate; que desde 1978 son conocidas como Puntos Parker, y destacan los mejores vinos del mundo.

Alejandro Vigil creador del Gran Enemigo Gualtallary 2019, un Cabernet Franc que sorprende nuevamente colocándose a la altura del Malbec

Por su parte, el trabajo de Sebastián Zuccardi es reconocido por tercer año consecutivo con los 100 puntos, ya que una vez más ha logrado la máxima calificación con uno de sus exponentes de parcela; Zuccardi Piedra infinita Supercal 2019.

Este vino es fruto de la búsqueda de la más pura expresión de identidad de la Finca Piedra Infinita, en Paraje Altamira. Proviene de una parcela específica de 0,78 hectáreas, localizada en el sector oeste de la finca, que se destaca por sus suelos poco profundos, con enormes depósitos de piedras recubiertas por una rica capa de material calcáreo.

Zuccardi Finca Piedra Infinita Supercal 2019, que alcanzó puntaje perfecto, entre otros vinos de Zuccardi Valle de Uco registraron excelentes calificaciones

En su informe 2022 sobre Argentina para Robert Parker Wine Advocate, Luis Gutiérrez afirmó que “en una cosecha más fría como la 2019, este vino alcanzó un nivel de precisión, austeridad, elegancia y equilibrio fenomenal. Flota en la boca, con una calidad etérea, mostrando toda la influencia y potencia de su lugar de origen. Fluido, fresco y con un toque salino en su final, gracias a sus atributos puede ser disfrutado ya mismo o bien guardado por un largo tiempo. ¡Bravo!”

Sebastián Zuccardi, Winemaker de la bodega, destacó el trabajo en equipo: “quienes trabajamos diariamente en este viñedo no dejamos de sorprendernos por sus características tan especiales. La cosecha 2019 fue una de las mejores que nos ha tocado vivir por su clima seco y fresco, todo se dio en su tiempo justo, sin sobresaltos. Cuando la concluimos, tuvimos la sensación de que nos iba a dar grandes satisfacciones”. Para el ingeniero agrónomo Edy Del Popolo, la cosecha 2019 es una de las mejores de la historia, y Gutiérrez coincide.

Del pequeño emprendimiento, que comparte con el enólogo David Bonomi, proviene el tercer vino 100 puntos del año; PerSe La Craie 2019. Se trata de un lugar único en Gualtallary Monasterio, la parte más alta, pero además de una pequeña ladera con pendiente y suelos bien calcáreos.

El vino PerSe La Craie 2019 nació en 2012, hay solo 1440 botellas y a lo largo de los años fue ganado mucha precisión

Allí, cada planta es tratada como un individuo y las uvas son como piedras preciosas.

“Me enamoré de La Craie 2019 tan pronto como puse la nariz en la copa, y el vino se destacó como un pulgar dolorido en un vuelo con el resto de los vinos de Per Se. La nariz es sutil, elegante, armoniosa y etérea a pesar del 14,5% de alcohol. Esta proviene de la vertiente orientada al sur, la exposición más fresca del hemisferio sur y es la co-fermentación de la mezcla de campo de Malbec y Cabernet Franc; dependiendo de la añada, puede contener un 20% de Cabernet Franc, pero ni siquiera se sabe a ciencia cierta porque las diferentes añadas rinden de forma diferente según la uva. Es perfumado y floral, con la frescura de un bosque, notas de grafito y una calidad etérea, no solo en nariz sino también en boca, donde es solo de cuerpo medio y tiene taninos ultrafinos, elegantes y de grano fino”, detalló el crítico.

La calidad del vino argentino avanza a pesar de todo, y que los terroir empiezan a demostrar que están a la altura de los mejores del mundo

Pero no fueron los únicos vinos argentinos destacados en el informe como sobresalientes porque con 99 puntos están Chacra 55 2021 (Bodega Chacra); Catena Zapata White Bones Chardonnay 2020 (Catena Zapata); Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary 2020 (Aleanna Wines); Per Se La Craie 2020 (Per Se Wines); y Catena Zapata Adrianna Vineyard 2019 (Catena Zapata).

