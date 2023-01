Frescos y frutados: los secretos para preparar los mejores cócteles del verano

El verano es una época ideal para disfrutar de cócteles frutados y frescos (Pexels)

El calor y las vacaciones son dos de los principales protagonistas del mes de enero. A su vez, la pileta, la reposera y el traje de baño aparecen, en algunos casos, como complementos inexorables. Es que sin dudas, se trata de una época especial y esperada del año y hay quienes buscan deleitarse con comidas y bebidas que estén a tono con los ánimos de la ocasión. Si hablamos precisamente de buen beber, los cócteles de la temporada estival son diferentes en todo sentido a los de otras estaciones del año.

Para conocer las principales claves y los secretos de los tragos que se pueden disfrutar bajo los rayos del sol, Infobae conversó con bartenders y especialistas en coctelería.

Sebastián García, un bartender catalogado entre los 50 mejores del mundo en su profesión, sugirió: “Cuanto más hielo lleve el cóctel, más frío y menos aguado va a estar. Esto es algo que lo venimos trabajando con los bartenders en los últimos años, para empezar a entender que ponerle más hielo es una cuestión importante para que el cóctel esté lo más frío posible y que la intensidad del sabor sea duradera”.

Al contrario de lo que se cree, ponerle abundante hielo a los tragos ayuda a que el frío y el sabor se conserven durante más tiempo (Pexels)

En segundo término, García precisó: “En estas épocas, preparar un cóctel es algo lindo, y lo principal es que uno comparta con otros. Me gusta preparar cócteles en casa para mis amigos, para mi familia o por qué no para mí solo, pero es un momento en el cual me desconecto”. Bajo estos preceptos, el bartender profundizó que los cócteles de verano son “más frescos” que en otros momentos del año, y para prepararlos se suelen utilizar insumos como “óleo de cerezas, que es una reducción de azúcar y cereza que se puede hacer en esta parte del año, ya que en invierno es difícil conseguir esta fruta”.

Por su parte, el bartender Ramiro Ferrari , quien preparó tragos nada menos que en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo, destacó: “Este es el momento del año en que la gente más celebra y recibe amigos en casa. Para ser un buen anfitrión no pueden faltar una linda hielera, una selección de vasos y copas, y al menos un par de recetas de cócteles que no fallen.

Para Ferrari, “en verano, lo más agradable es beber tragos ligeros y refrescantes con frutas de estación, como sandía, melón, duraznos, frambuesas o frutillas. Hay que ponerle mucho hielo porque ayuda a que el cóctel no pierda su esencia. Si se pone poco hielo, se derrite más rápidamente y hace que el cóctel se diluya enseguida”.

Las frutas de estación como la sandía y el melón pueden ser el complemento perfecto de un cóctel de verano

Los secretos de los bartenders para lograr los mejores cócteles de verano

Campari tonic por Sebastián García

-Una parte de Campari.

-Tres partes de agua tónica.

-Una rodaja de limón

Llenar un copon balloon de hielo, servir el Campari y la tónica. Integrar la mezcla y agregar una rodaja de limón. García sugirió elegir “hielo en rocas, ya que su dilución es más lenta”. Además, no hay que “revolver el cóctel”: conviene “integrar los ingredientes con un movimiento suave, para evitar perder el gas de la tónica”.

A la hora de hacer el Campari tonic, García advierte que no hay que revolver los ingredientes (Sebastián García)

Tropical tonic: un gin tonic reversionado, por Ramiro Ferrari

-60 militros de gin impregnado con ananá tostada.

-15 mililitros de cordial de chille

Mezclar bien los ingredientes, agregar hielo y completar con agua tónica. La decoración ideal es una penca de ananá junto a una flor. “Este cóctel se sospecha que tiene efectos afrodisíacos, espero que lo disfruten”, remarcó el bartender. Y añadió: “Para el gin tonic perfecto, hay que evitar remover de más los ingredientes para que las burbujas te acompañen hasta terminar de disfrutarlo”.

El gin tonic reversionado por Ramiro Ferrari tiene, según él, efectos afrodisíacos (Bulldog)

Cynar Julep, por Lucila Calichio

-Jugo de media lima

-Una cucharada sopera de azúcar negra

-Tres ramitas de menta fresca

-Cuatro partes de Cynar 70.

-Seis partes de jugo de pomelo rosado

En un vaso de trago largo, machacar suavemente la menta (evitando romper las hojas), junto con el azúcar y el jugo de lima. Agregar abundante hielo partido, el Cynar 70 y completar con el jugo de pomelo. Montar todo y revolver con una cuchara larga. Integrar los ingredientes. Decorar con una ramita fresca en la parte superior.

Calichio recomendó, además, guardar en frío el Cynar, “ya que es un aperitivo que se oxida y pierde sabores a temperatura ambiente”, golpear la menta antes de decorar para despertar aromas, integrar con una cucharilla una vez que se tengan todos los ingredientes, inclusive el hielo, y usar jugos recién exprimidos.

La menta resalta los aromas más exóticos del Cynar julep (Lucila Calichio)

Gin tonic con morrón amarillo y menta, por los hermanos Franco y Bruno Moretti, quienes juntos llevan adelante la destilería que lleva su apellido.

-Una base de 60 mililitros de gin.

-Agua tónica.

-200 mililitros de agua tónica.

-Hielos en cubos.

-Garnish: una rodaja fina de morrón amarillo que se coloca entre el vidrio y el hielo.

-Una sola hoja de menta “aplaudida: se pone en la palma de la mano y se golpea una vez, así libera las esencias pero no amarga el trago”.

Los complementos del gin tonic pueden ser de lo más variados. Por caso, los hermanos Franco y Bruno Moretti, expertos en destilados, sugieren agregar morrón amarillo

¿Es posible hacer tragos con vino? La respuesta es sí. Los hermanos Moretti se adentraron en este mundo hace tiempo, y en este caso dejaron algunas sugerencias para deleitarse en los días o en las noches de calor. “El vino es un gran aliado del verano. La creencia de que se toma solo en invierno quedó muy atrás en el tiempo y la temporada estival invita a deleitarse con blancos, rosados y tintos jóvenes, pero también con cócteles a base de vino que se han puesto muy de moda en los últimos años”, precisaron.

Tropical white spiritz, por Bruno y Franco Moretti.

-Una onza de Smirnoff Tropical Fruits.

-Dos onzas de Trapiche Reserva Chardonnay,

-½ onza de cordial de limón y una más de soda.

-Agregar menta fresca.

