Aperitivos para todos los gustos: claves, recetas y secretos revelados por tres bartenders

El 19 de septiembre es el Día mundial del aperitivo, para reivindicar a esta bebida que acompaña a rituales gastronómicos de toda clase

Este lunes 19 de septiembre se celebra el Día mundial del aperitivo. Esta jornada surgió en el año 2020 más precisamente en España, por la moción de una reconocida marca de papas fritas. El objetivo fue reivindicar a este espirituoso e histórico trago que hace las veces de complemento para picadas y para platos de todo tipo.

El concepto principal de este cóctel tiene que ver con promover el apetito a través de una bebida refrescante que puede ser servida con un sinfín de combinaciones. En esta fecha tan especial para los amantes de las reuniones y del buen tomar, Infobae dialogó con tres bartenders expertos, quienes dejaron recetas para armar un aperitivo en casa con ingredientes accesibles, pero sin perder autenticidad.

Con soda, con jugos o con frutas y verduras: la libertad de elección es una de las cualidades del aperitivo

Las claves para hacer un sabroso aperitivo

Sebastián García, galardonado entre los mejores 100 del mundo en su profesión; Matías Merlo, fundador de un reconocido bar de Mar del Plata; y Fabrizio Garay, profesor y asesor de coctelería, fueron los profesionales que revelaron sus secretos y sus sentimientos por el aperitivo.

En primer lugar, García conversó con Infobae y dejó su ritual favorito a la hora de agasajar a sus amigos más íntimos con este trago. “Hago un despliegue en la mesa con frutas, verduras y demás. Me gusta que cada invitado pueda prepararse su aperitivo y decorarlo con lo que quiera. La decoración puede ser variada. Por ejemplo, algo con soda puede quedar muy bien con albahaca y limón, ya que se combinan dos sabores”, dijo.

Sebastían García fue catalogado entre los 100 mejores bartenders del mundo (NegroniWeek)

En ese sentido, el bartender propuso una receta orientada a la simpleza y al gusto de cada consumidor. “Si una persona tiene bajo presupuesto para comprar botellas o cócteles, el consejo que le doy es comprar un vermut para mezclar con soda, con jugo exprimido o con tónica. Incluso el vermut se puede tomar solo con hielo. Después recomiendo pasar por la verdulería y comprar algo para decorar el cóctel”.

Ingredientes:

-Vermut.

-Soda.

-Hielo.

-Verduras o frutas para decorar a elección: un gajo de naranja, una lámina de pepino, hojas de romero o albahaca, son sólo algunas de las posibilidades que propone García.

Colocar el hielo en un vaso de trago corto y repartir la soda con el vermut en partes iguales o según la preferencia del consumidor. Si se busca un sabor más fuerte a nivel alcohol, priorizar el vermut. “Esto lo que hace es que alguien que sólo tiene el aperitivo y la soda para mezclar, pueda pasar por la verdulería y agregar algo para decorar el cóctel libremente. Me parece muy divertido y es un consejo que me encanta dar porque a veces no tenemos presupuesto y, sólo sumando ingredientes para cambiar el sabor, queda algo fantástico”, cerró García.

Con vermut, soda y una fruta de decoración ya podemos realizar nuestro propio aperitivo

Una receta marplatense

Merlo, por su parte, es oriundo de Mar del Plata y gestiona un reconocido bar de la localidad costera. “Cuando me preguntan qué aperitivos se pueden preparar en casa, siempre recomiendo tener en cuenta algunos consejos que forman tu propio ‘bar del hogar’: hielo, herramientas como un medidor o una cuchara larga, bebidas, frutas o jugos y almíbares”, indicó en diálogo con Infobae. En este caso, la receta tiene que ver con un sabor más dulce en el que predominan los frutos exprimidos.

Secretos e ingredientes:

-Siempre utilizar hielo con agua segura o filtrada y conservarlo lejos de los alimentos. “El hielo es el alma de cualquier cóctel. De nada sirve mezclar los espirituosos más prestigiosos si a nuestro aperitivo le transferimos sabores o aromas no deseados”, explicó Merlo.

-Tener a mano un medidor o eventualmente un vaso pequeño de shots y una cuchara larga para mezclar. A su vez, una coctelera o un recipiente con tapa pueden ayudarnos para agitar el trago antes de servirlo.

-Según Merlo, no se precisan muchas botellas para tener un abanico amplio de posibilidades. En ese sentido, sugirió: “Unos amaros o un bíter, o uno o dos destilados como un gin y un rhum. A cualquier de estas opciones se le puede sumar un vermut”.

-Frutas exprimidas o jugos.

-Almíbares o jarabes.

“Las frutas que están maduras nos pueden ayudar a potenciar los sabores a la hora de hacer jugos o preparados. Los cítricos siempre conviene exprimirlos en el momento porque su acidez cambia con el correr del tiempo. Si trabajamos con frutas como bananas o manzanas, unas gotitas de limón nos ayudarán a prevenir la oxidación”, agregó Merlo.

Otras combinaciones de aperitivos pueden llevar almíbar y hasta champagne

Para incorporar al sabor dulce en este preparado, el bartender aconsejó los almíbares, que se pueden hacer en una cacerola a fuego bajo mezclando azúcar y agua en partes iguales.

Teniendo en cuenta los secretos y los ingredientes mencionados por Merlo: colocar hielo en un vaso de trago corto y mezclar el fruto exprimido, el almíbar y la bebida alcohólica elegida. Las cantidades pueden variar de acuerdo a lo que prefiera cada persona: el aperitivo se caracteriza por ser un cóctel sin límites que deja lugar a la libertad de elección, más allá de ciertos parámetros a tener en cuenta.

Una opción desde el fin del mundo

Fabrizio Garay es de Ushuaia y se dedica a la formación y al asesoramiento de distintos aspectos relacionados con la coctelería. En este caso, celebró esta jornada especial con Infobae y dejó una “reversión de lo que se conoce como spritz, pero con una vueltita de tuerca”.

Ingredientes:

-Spritz.

-60 mililitros (ml) de alguna bebida alcohólica a base de naranjas (hesperidina).

-30 ml de almíbar de coco.

-60 ml de un espumante seco.

-30 ml de soda.

Colocar todos los ingredientes en una copa con hielo y mezclarlos con precaución para que no se pierda el gas de la soda. En segundo lugar, decorar la preparación con una rodaja grande de naranja que puede ir dentro del vaso o en los bordes.

Los aperitivos pueden servirse en vasos de trago corto o en copas (Getty)

Finalmente, Garay reveló uno de sus secretos para hacer el almíbar de coco en casa. En una olla, mezclar una taza de agua, una de azúcar y tres cucharadas colmadas de coco rayado. Poner la mixtura a fuego lento hasta que se disuelva el azúcar, colar y guardar en un recipiente de vidrio esterilizado. Esta preparación puede conservarse hasta 15 días en frío.

Así, con ingredientes accesibles y conocidos, aquellos que deseen disfrutar del Día mundial del aperitivo pueden deleitarse con sus propias preparaciones. Más dulces, más amargas, con la simpleza de la soda y del vermut o bien con la inclusión de frutas o de verduras: cualquier opción es la adecuada. De eso se trata la libertad que caracteriza a este cóctel.

