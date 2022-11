Cerca del Sol y la Luna: cómo funciona la bodega sustentable e inclusiva de los Valles Calchaquíes

Los viñedos de Colomé están en los Vallés Calchaquíes, que en algunas regiones llegan a los 3000 metros de altura (Grupo Colomé)

En un rincón imponente y escondido de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, se encuentra un especial oasis de vinos del norte del país. Fundada en 1831, la Bodega Colomé tiene gran parte de su idiosincrasia en su lema, que dice: “La altitud es más que la altura: es energía”.

Es que estos viñedos están entre los más altos del mundo: algunos de ellos se encuentran a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En el Día del Vino Argentino, vale la pena ir hasta ahí, bien cerca del sol y de la luna, en donde se asienta una filosofía que trasciende el paso del tiempo: la sustentabilidad. Se trata de un mantra que se refleja en cada una de las botellas del Grupo Colomé, que además lleva adelante otra bodega insignia de esta región, la Amalaya. Esta manera de gestionar también impacta positivamente en el ámbito social, a través de la interacción con la comunidad diaguita originaria que habita en el lugar.

Recientemente, la compañía logró un paso que consagra su forma de ver las cosas. Luego de un arduo proceso de supervisión que duró cerca de un año obtuvo la certificación sustentable de Bodegas de Argentina. Este sello exclusivo se consiguió mediante cuatro etapas: autoevaluación, implementación, auditoría en los sitios productivos de verificación por parte de un organismo externo autorizado, y finalmente la aprobación.

La Bodega Colomé fue fundada en 1831, aunque su idiosincrasia sustentable comenzó en 2001 con la llegada de Donald y Úrsula Hess, un matrimonio suizo (Grupo Colomé)

Por lo general, esta auditoría evalúa la relación con el plano social de la zona y cada uno de los pasos de la producción vitivinícola. Algunos de ellos son: viticultura, manejo del suelo y del riego; manejo fitosanitario del viñedo; calidad del vino; manejo y conservación del agroecosistema; uso eficiente de la energía; conservación y calidad de agua en la bodega; gestión de materiales; gestión de residuos sólidos; compras con preferencia ambiental; recursos humanos; vecinos y comunidad; y calidad del aire.

De este modo, la certificación de Colomé implica el visto bueno más relevante para su relación amigable con el medioambiente y con el espacio social, dos pilares que van de la mano. Para comprender y dimensionar esta labor, Infobae conversó con Lourdes Casasola, coordinadora de relaciones comunitarias y gestión ambiental de la compañía. “Para nosotros, certificar el protocolo de autoevaluación de sustentabilidad vitivinícola de bodegas de Argentina es reafirmar nuestro compromiso con la misión, visión y valores de nuestra empresa, mejorando continuamente nuestro desempeño social y ambiental”, dijo.

En segundo término, Casasola agregó: “La filosofía de sustentabilidad de Colomé siempre fue en búsqueda del equilibrio entre la naturaleza, la gente, la cultura y la economía del lugar. De hecho, uno de nuestros valores principales es la sustentabilidad”. Según la coordinadora, esta mirada “es el resultado de la pasión y de la entrega de Donald y Úrsula Hess”, una pareja suiza que adquirió la firma en el año 2001. ¿Por qué fueron tan importantes para la historia de la bodega? “Por su legado que continúa y que nos impulsa a seguir creciendo, implementando, empoderando y difundiendo esta forma de hacer de la que estamos orgullosos”.

Las plantaciones de Colomé tienen la esencia inigualable de la altura del norte del país (Grupo Colomé)

La simbiosis entre el trabajo del Grupo Colomé y el entorno social que lo rodea tiene su principal correlato en la comunidad diaguita originaria de la zona, que fue incluida en el esquema cotidiano de la empresa.

“Te diría que el vínculo con la comunidad de Colomé es de siempre, y ha ido fortaleciéndose a partir de un objetivo común: mejorar la calidad de vida de las familias de la región. Donald y Úrsula se involucraron desde un inicio, no solo empleando y capacitando a la gente para el desarrollo de las distintas actividades, sino también en las necesidades sociales que había en ese entonces. La construcción de la iglesia, del salón comunitario y de la plaza son algunos ejemplos”, relató Casasola.

Desde su llegada a los Valles Calchaquíes, allá por los comienzos de este siglo, el matrimonio Hess fue “pionero en prácticas orgánicas, agroecológicas y sustentables no solo en lo ambiental sino también en lo social”, contó Casasola. Para ella, “la sustentabilidad se trata de eso: todas las prácticas y experiencias son útiles al momento de contribuir a construir un mundo mejor para las generaciones futuras. No es una carrera, no se trata de quién es más o menos sustentable, sino de que todos nos animemos a transitar este camino”.

El Grupo Colomé brinda capacitaciones en algunas escuelas de la región (Grupo Colomé)

“Hoy, ese compromiso social sigue intacto y se ve reflejado en nuestro programa de Responsabilidad Social, que está ajustado a las necesidades y a las características culturales de la región, y que es uno de los pilares fundamentales en nuestra empresa”, añadió la coordinadora.

Y para finalizar, esgrimió la importancia de llevar a la práctica esta visión: “No solo porque es necesario, sino porque es nuestra responsabilidad: no hay que compararse con otros, sino con nosotros mismos para poder medir cómo fuimos mejorando en el tiempo”.

Justamente si hablamos de llevar a la práctica, el Grupo Colomé concretó un convenio con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta para realizar una serie de cursos en una escuela secundaria de Cafayate. En adelante, el objetivo es firmar más acuerdos no sólo con estas áreas de gobierno sino también con otras como, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otras. Vincularse con el medioambiente y con la región más allá de los viñedos: así podría describirse el leitmotiv de esta compañía.

