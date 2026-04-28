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Carmen Barbieri y Fede Bal recordaron el desmayo en vivo de la conductora: "¡Murió mamá!"

Entre bromas, madre e hijo contaron lo que sucedió en 2003, cuando la conductora se desplomó de su silla mientras estaba al frente de un programa de tevé

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Carmen Barbieri y Fede Bal recordaron el desmayo en vivo de la conductora en 2003.

Sentados uno frente al otro y entre risas, Carmen Barbieri y Fede Bal se reencontraron en el canal de YouTube Corte para rememorar momentos familiares y el episodio inolvidable del desmayo en vivo de la conductora.

La charla se dio en el programa “Padre Boludo, Hijo Boludo” y revivieron juntos lo que vio un joven Fede vio desde su casa junto a su papá, Santiago Bal.

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Carmen Barbieri revive su desmayo en vivo junto a Fede Bal

En el estudio, Barbieri recordó: “Pero ‘no me sentí un poco bien’ es porque me desmayé”. Su hijo sumó su mirada mordaz: “Sí, se hizo mierda...”.

El desmayo de Carmen Barbieri en vivo en el 2003

La conductora relató el instante previo al episodio, que ocurrió en 2003 en Canal 9 cuando estaba al frente del programa Cómplices y testigos: “Dije cualquier cosa porque estaba ya desmayándome cuando pedí: ‘Un corte, por favor, que me voy a desmayar’”. Fede Bal apuntó: “Creo que habías comido un tostado, ¿no?”. Barbieri lo confirmó: “Me había comido un tostado y ya veníamos y todavía no me lo había terminado y me lo tragué así”. El hijo añadió, preocupado: “No pudiste respirar”. Carmen afirmó: “Claro”.

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La conversación abordó luego las causas: “Tapo una arteria”, dijo Fede Bal con humor. Su madre coincidió: “Sí, claro. A ver, una embolia, me hizo”.

Desmayo de Carmen Barbieri en 2003
El momento en que Carmen Barbieri se desvaneció en vivo

Sobre lo que sintieron en casa, Bal reveló: “Lo vimos desde casa con mi viejo y estábamos...”. Barbieri interrumpió: “Estaban viendo el programa”. Bal confesó: “Pensamos que te habías muerto”. Carmen Barbieri corrigió: “No, primero pensaron que era una joda”. Fede insistió: “¡Se murió mamá!. No”. Su madre agregó: “Dice que era chiquitito, se paró y dijo: ‘Se murió mi mamá’”.

El temor de la familia quedó expuesto: “Es que sí, que a alguien le pase eso en televisión es un accidente cerebrovascular, ACV o una embolia, no sé. Pensé algo más grave. ¿Qué se desmaya así de la nada? ¡Plaf, bum!”, expresó Bal. Barbieri recordó: “Y el golpe que me di”. Bal comentó: “En vivo, no puedes ni pedir un corte”. Su madre respondió: “Pedí un corte, pero no”. Fede concluyó: “Sí, pero no llegaste”. Carmen cerró: “No llegué, no llegué”.

La capocómica festejó la previa de un nuevo año de vida con una cena con su hijos, su pareja y su círculo más íntimo (Video: Instagram)

Un cumpleaños en familia para Carmen Barbieri

La emoción del reencuentro tuvo una previa hace algunos días en el cumpleaños de Carmen, celebrado en un restaurante de ambiente cálido junto a Fede Bal y Evelyn Botto, en una atmósfera íntima y colmada de afecto.

Las imágenes de la noche mostraron a la familia reunida, con Fede y Evelyn compartiendo un brindis, y Carmen Barbieri luciendo relajada, con anteojos grandes y vestida en tonos claros. “Feliz cumple @barbieri_carmen. ¡Te amo!”, escribió Bal en redes, reflejando el cariño entre madre e hijo.

La mesa fue central en el festejo, destacando platos como el queso grillado con peras y las berenjenas con crema y verdeo. No faltaron las bromas y el humor familiar, con gestos espontáneos y risas.

Durante la noche, el brindis incluyó saludos a cámara, alegría y una energía familiar notable. El evento dejó postales que resaltaron la complicidad del vínculo.

Carmen Barbieri le cumplió la promesa a Evelyn Botto con un "Arroz a la Carmen"

El arroz de Carmen y el cruce con Evelyn Botto

Días antes de la celebración, Barbieri cumplió su promesa y le preparó a Evelyn Botto “el arroz a la Carmen”, entregado en plena transmisión, según relató Infobae.

Botto celebró el gesto: “Uh, qué rico”, comentó al probar la receta. “Es dulce, es agridulce”, describió Barbieri, y otro participante elogió: “Es muy rico, Carmen”.

El ambiente distendido creció con una llamada en vivo, en la que Botto agradeció el plato y Barbieri preguntó, entre bromas: “¿Sobrevivieron a la comida? Ustedes saben quién es, quién fue Yiya Murano, ¿no?”, lo que provocó carcajadas en el estudio.

La anécdota pronto circuló en redes, con seguidores celebrando la unión intergeneracional y el rol de Barbieri en nuevos formatos digitales. El plato casero se transformó en símbolo de afecto y cercanía para la familia.

Las tres pequeñas historias reafirmaron la importancia de los momentos compartidos, donde un recuerdo en televisión, un brindis y hasta un simple plato de arroz se convierten en parte esencial de la historia familiar.

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