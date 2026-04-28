Una joven denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo de Estudiantes de La Plata

Una joven denunció por abuso sexual al profesor de boxeo del club Estudiantes de La Plata

Una joven de 20 años denunció que fue abusada sexualmente por su profesor de boxeo del club Estudiantes de La Plata. El entrenador, que tenía más del doble de edad de la denunciante, habría cometido los ataques durante varios años, según la presentación realizada en la Justicia platense. Tras conocerse la acusación, la institución puso en marcha el protocolo de género y separó al denunciado de su cargo.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. De acuerdo a fuentes judiciales, la denuncia ingresó recientemente y las primeras medidas de investigación ya están en curso.

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La joven relató que los episodios comenzaron en 2021, cuando ella tenía 16 años y residía en un hogar de abrigo municipal, y se extendieron hasta el año pasado.

El entrenador, quien además entrenaba a otros chicos en su domicilio, elegía situaciones en las que se quedaba a solas con la joven. En esos momentos, según la denuncia, se producían los abusos.

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La víctima aseguró que el hombre aprovechaba los traslados o las visitas a su casa para acercarse de manera inapropiada, realizarle comentarios sobre su cuerpo y avanzar con tocamientos.

En uno de los episodios más graves relatados en la denuncia, y tal como publicó El Día, luego de una exhibición de boxeo que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, el entrenador llevó a la joven en contra de su voluntad a un hotel en La Plata, donde la habría sometido sexualmente.

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La joven describió que quedó en estado de shock y que los abusos se repitieron en distintas oportunidades en el domicilio del acusado.

Según la denuncia, los abusos ocurrieron en varias ocasiones entre 2021 y 2025

La denunciante contó que en diciembre pasado, después de regresar de unas vacaciones, decidió poner fin a la situación y comunicó su decisión al entrenador. Según su testimonio, el acusado le respondió que ambos mantenían “una relación amorosa”, algo que ella rechazó.

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Ella dijo también que el proceso la afectó emocionalmente y que llegó a hablar sobre lo sucedido con la psicóloga del hogar y con una persona de confianza, quienes la alentaron a presentar la denuncia.

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que la causa aún no tiene una calificación legal formal, ya que la investigación se encuentra en sus primeras etapas, aunque en principio el caso se encuadraría como un abuso sexual agravado por acceso carnal y por el vínculo.

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Por el momento hay varias medidas en curso ordenadas por la fiscal Di Lorenzo, entre ellas, la ampliación testimonial y la intervención de profesionales de la salud para el reconocimiento médico legal. En los próximos días también se esperan las declaraciones de la psicóloga y la persona a la cual la joven le reveló la situación.

Así las cosas, la fiscalía aguarda los resultados de estas diligencias para avanzar con la investigación y determinar si solicita alguna medida de restricción contra el acusado.

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Mientras tanto, desde Estudiantes de La Plata informaron a Infobae que se activó el protocolo de género y que un equipo institucional se puso a disposición de la denunciante para asistirla. En ese contexto, la institución decidió apartar al entrenador de sus funciones.

Además, el club aclaró que no dará más información para evitar revictimizar a la joven.

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