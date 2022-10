Madres después de los 40: qué famosas abrazaron la maternidad en esta década

Kidman, Hayek, Watts y Roberts, todas ellas, grandes estrellas de Hollywood que decidieron ser madres luego de los 40 años

Madre hay una sola, dicen; pero esta frase es solo en un sentido. Por que en rigor de la verdad, hay muchas más. Por lo menos, cuando se trata de tipos de madre. Como las mujeres que eligen la maternidad en un momento tardío, en este caso, después de los 40. El fenómeno se da no solo con el avance de los tratamientos y la ciencia, sino como parte de una foto de la coyuntura actual.

Muchas mujeres deciden no solo volver a ser madres a los 40 sino debutar en ese rol a partir de esa edad. En varios casos la búsqueda de estabilidad laboral y económica, las dificultades para encontrar pareja o los problemas de fertilidad suelen ser variables que llevan a las mujeres a ser madres en ese momento.

En este universo son muchas las mujeres que toman esta decisión. En varios casos, han formado pareja y tuvieron hijos cuando eran jóvenes. Pero, una vez separadas y con nueva pareja, deciden volver a apostar a los hijos. En otros casos, esperan llegar a los 40 para para ser madres. Este es el caso de Courteney Cox o Salma Hayek.

Aquí, algunas historias de estas madres famosas y orgullosas luego de los 40 años.

Salma Hayek

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault en la ceremonia de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood en noviembre de 2021 (Foto de Albert L. Ortega/Getty Images)

Valentina Paloma Pinault-Hayek es la única hija que tuvo Salma. Fue en 2007 cuando la actriz tenía 41 años. En septiembre pasado, amabas celebraron juntas los 15 de su hija con una gran fiesta que compartió con sus casi 22 millones de seguidores de Instagram.

“Feliz quince años a mi adorada quinceañera. Valentina eres mi todo, gracias por iluminar nuestras vidas con la fuerza de tu maravilloso espíritu. Es un privilegio ser tu Mamá. Te amo con todo mi corazón”, le dijo Salma.

Hayek comentó que siempre soñó con ser madre: “Yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho. Además sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa”.

Cameron Díaz

La reconocida actriz Cameron Díaz fue madre a los 47 años

La actriz Cameron Díaz y su marido Benji Madden se convirtieron en padres de Raddix Madden, en enero de 2020. Ella tenía 47 años y él 40. “Ha conquistado nuestros corazones y completado nuestra familia”, reveló sobre su pequeña.

“Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida. Esto muy agradecida y feliz, esto es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Tengo mucha suerte de haberlo hecho con Benji, estamos pasándolo genial. Es genial”, desveló en una nota.

Desde su debut extraordinario con La Máscara hasta el último filme, pasaron dos décadas exactas. Y a partir de entonces, optó por el ostracismo y vivir a pleno su maternidad casi llegando a los 50 años.

Julia Roberts

Roberts tiene tres hijos: el último de ellos nació en 2007, pasados los 40 años de la actriz

Tras tener a sus mellizos, Phinnaeus Walter y Hazel Patricia, pasados los 40 años Julia Roberts fue mamá de nuevo. Dio a luz a a Henry Daniel, quien es el hijo menor de la actriz y productora estadounidense. Nació de su relación matrimonial con su segundo marido, Daniel Moder, el 18 de junio de 2007.

Hazel Patricia tiene 17 años y hoy es una de sus debilidades. “Mamá, ¿me prestas ese vestido?” le dijo la adolescente hace unos meses, a la hora pedirle un vestido. Pero no cualquier vestido. Hazel apuntó directamente uno de los vestidos más icónicos que han pasado por delante de los objetivos de los fotógrafos en la alfombra roja de los Oscar.

Se trató del Valentino Couture negro con detalles en blanco que llevó Julia para recoger la estatuilla del Oscar que ganó por Erin Brockovich. Roberts disfruta de la maternidad y comparte con sus hija, así está visto, todo.

Nicole Kidman

Nicole Kidman con sus hijas Sunday Rose Kidman Urban y Faith Margaret Kidman (Foto de José Pérez/Bauer-Griffin/GC Images)

Nicole Kidman adoptó dos hijos con Tom Cruise, Connor e Isabella Jane, que hoy ya son adolescentes. Años más tarde, en 2008, junto con Keith Urban, tuvo su primera hija biológica, Sunday Rose Kidman-Urban. Su segunda hija con Keith, Faith Margaret, llegó en el 2010 y fue gestada mediante un vientre subrogado.

Sunday Rose nació el 7 de julio de 2008 en Nashville y es la única hija biológica de la actriz. En una entrevista con The Telegraph, Kidman aseguró que se trató de un “milagro” que ocurrió luego de bañarse en las aguas de Kununurra durante un break del rodaje de la película “Australia”, en 2007.

Faith Margaret nació en el Centennial Women’s Hospital de Nashville a través de un vientre subrogado. “Cualquiera que haya estado en el lugar de querer otro hijo o querer un hijo conoce la decepción, el dolor y la pérdida que atraviesa tratando y luchando”, expresó Kidman.

Courtney Cox

Courtney Cox y su hija Coco Arquette, que nació cuando la celebritie tenía más de 40 Foto IG

Como muchas celebrities, Courtney Cox esperó a los 40 para ser madre por primera vez. En este caso de Coco Arquette, quien nació en 2004. Hoy ya tiene 18 años y se ha convertido en una celebridad con más de 316.000 seguidores en Instagram.

La pareja formada por Courteney y David Arquette luchó por conseguir su hija ante múltiples abortos espontáneos. “Fue extraño porque todos en mi familia tienen hijos. Nadie tiene un problema. Entonces, yo pensé que ese sería mi caso”, detalló Cox en declaraciones a NBC News.

Naomi Watts

El segundo hijo de Watts, Samuel “Sammy” Kay, nació en 2008, cuando ella tenía 40 años (Photo by Dominik Bindl/Getty Images)

El primer hijo de la actriz, Alexander “Sasha” Peter, nació en 2007 y su segundo hijo, Samuel “Sammy” Kay, en 2008, cuando ella tenía 40 años. Ambos fueron fruto de la relación entre Watts y el actor estadounidense Liev Schreiber, de quien se separó hace casi cinco años.

Anteriormente, en diálogo con La Vanguardia, la mujer afirmó: “Ser madre es lo que ha tenido mayor impacto en mi vida. Hay muchas mujeres de mi entorno que constantemente están luchando en cuestiones de maternidad no conseguida y creo que todo el mundo debería de tener derecho a la maternidad y a la paternidad”.

Halle Berry

Halle Berry y su hija Nahla Ariela Aubry. La actriz atravesó sus dos embarazos con mucha felicidad y energía (FilmMagic)

Esta actriz adora a los niños, escribe cuentos infantiles y es embajadora de la ONG Save The Children. A los 37 años tuvo su primer hijo, Caleb, y su hija Liv nació cuando ella ya tenía 42 años. Según citó El País, Berry atravesó sus embarazos sin problemas: “Fue genial. Estuve feliz todo el tiempo. Me sentía bien, tenía energía. Desearía sentirme así durante el resto de mi vida. Así fue de fantástico”.

Julianne Moore

Moore y su hija Liv Freundlich suelen asistir juntas a los desfiles de moda (Getty)

Esta actriz adora a los niños, escribe cuentos infantiles y es embajadora de la ONG Save The Children. A los 37 años tuvo su primer hijo, Caleb, y su hija Liv nació cuando ella ya tenía 42 años. El padre de ambos es el director de cine estadounidense Bart Freundlich.

Tiempo atrás, Moore le dijo a Reuters que la crianza de “se trata del tiempo que dedicas y la inversión que haces para llevar a tu hijo y convertirlo en un adulto. Ya seas mujer o hombre, ese es tu trabajo”.

Kim Basinger

Kim Basinger contó tiempo atrás que fue madre por sorpresa ya que, entre otras cosas, estaba pasando por una relación "difícil" (Grosby)

Su hija Ireland, fruto de la relación con el actor Alec Baldwin, es su única descendiente: la ahora adolescente nació cuando Kim tenía 43 años.

Anteriormente, la actriz había contado que fue madre “por sorpresa”, ya que “ni siquiera estaba segura de que podría tener hijos”. ¿Por qué? “Estaba en medio de una relación difícil así que no lo buscaba; simplemente ocurrió. Pero no veo esas situaciones como dificultades sino como oportunidades”, explicó.

