Salma Hayek celebró los XV años de su hija Valentina Paloma con una gran fiesta: “¿Y sus chambelanes?”

Salma Hayek junto a Valentina Pinault en la premiare de "Eternals" en Londres, Gran Bretaña. (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Salma Hayek está de fiesta por el cumpleaños número 15 de su única hija, Valentina Paloma Pinault. Fue durante las últimas horas del pasado miércoles 21 de septiembre cuando compartió con sus casi 22 millones de seguidores de Instagram una tierna felicitación en honor a la festejada y recordó su niñez con una serie fotográfica. Pero eso no fue todo, también agregó uno par de videos de la celebración que se llevó a cabo en la noche, donde los chambelanes brillaron por su ausencia.

Para comenzar, la protagonista de El callejón de los milagros deseó que su amada hija tuviera un feliz cumpleaños y agradeció tenerla en su vida, pues reconoció que desde su llegada ha llenado su vida y la de su esposo, François-Henri Pinault, de muchas alegrías y un profundo amor incondicional.

Valentina Paloma cuando era niña. (Captura Instagram: @salmahayek)

Feliz quince años a mi adorada quinceañera. Valentina eres mi todo, gracias por iluminar nuestras vidas con la fuerza de tu maravilloso espíritu. Es un privilegio ser tu Mamá. Te amo con todo mi corazón.

La veracruzana que recientemente se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel como una heroína acompañó sus dulces palabras con unas fotografías que sacó de su baúl de recuerdos. En las viejas postales se puede apreciar a Valentina Paloma tomando una siesta cuando era niña o probando un gran pastel en forma de emoji con cara sonriente que pidió en alguna ocasión con motivo de su cumpleaños.

Valentina comiendo pastel. (Captura Instagram: @salmahayek)

Salma Hayek agregó en su post unos videos actuales. En los fragmentos audiovisuales aparece Valentina Paloma bailando con sus amigos en su fiesta de XV años a ritmo de música electrónica. De esta manera, la intérprete mexicana mostró un poco de la fiesta que organizó en honor a su hija y lo bien que se la pasaron juntas en un día tan especial.

Muchos usuarios de Instagram se sumaron a las felicitaciones en la sección de comentarios, donde resaltaron la complicidad que existe entre madre e hija y cuestionaron la posibilidad de que en algún momento realicen unos XV años como suelen hacerse en México, con vestido corte princesa, bailes, pastel y toda la cosa.

“Valentina es perfecta, la amo”. “Siéntete orgullosa de ser hija de una mujer extraordinaria que ha cambiado este mundo para muchas mujeres Hispanas!”. “Los hijos son maravillosos, tienes razón iluminan nuestras vidas”. “¿Y si le vas a hacer su fiesta de 15 años? ¿Ya sabes su vestido? ¿Y sus chambelanes?”. “Pensé que tenía como 21″. “Me volví su fan desde que las vi juntas en el video para Vogue México!!! a disfrutar con todo que solo se tienen 15 años una vez!!!!”, fueron algunas reacciones.

Valentina Paloma Pinault quiere ser actriz

Valentina Paloma acompañó a su madre en los eventos especiales por el estreno de "Eternarls" en diferentes partes del mundo. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Hace unos meses la joven sorprendió al público mexicano al hablar perfectamente español durante una entrevista que tanto ella como su madre cedieron para la revista Vogue. En la entrevista audiovisual madre e hija mostraron los artículos que suelen llevar en sus bolsos y Valentina confesó que le gustaría seguir los pasos de su madre, pues sueña con incursionar en el mundo de la actuación o dirección.

Por su parte, Salma Hayek comentó que siempre soñó con ser madre: “Yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho. Además sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa”.

