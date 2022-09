¿Cómo ayuda la fonoaudiología a las personas con Alzheimer?: 3 ejercicios recomendados por la neurociencia

La fonoaudiología estudia el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la fonoestomatología. Las personas que cursan esta enfermedad sufren un deterioro progresivo en algunas de estas áreas mencionadas

El licenciado en fonoaudiología es un profesional formado en las áreas de Lenguaje, habla, voz, audición y fonoestomatología. Las personas que cursan esta enfermedad sufren un deterioro progresivo en algunas de estas áreas mencionadas. “Es importante realizar evaluaciones para prevenir y/o mantener funciones como la comunicación y la deglución”, dice a Infobae Vanina García, directora del Departamento de Fonoaudiología Adultos de INECO

Junto a Carolina Fernández proponen actividades relacionadas con el área del lenguaje. En el capítulo de hoy veremos las Secuencias Automáticas. Se trata de aquellas palabras que se encuentran muy arraigadas en nuestra memoria, como por ejemplo el orden de los números, días de la semana, meses del año y el alfabeto.

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó una serie de ejercicios para impulsar el funcionamiento cognitivo en los adultos mayores. Aquí los tips concretos para lograrlo.

RESPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES:

Actividad 1: letra L, mes Mayo

Actividad 2: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Más vale prevenir que curar. No hay mal que por bien no venga. Al mal tiempo buena cara . No todo lo que reluce es oro. A palabras necias oídos sordo. Hazte la fama y échate a dormir

Actividad 3: tarde, pluma, bolsa, palta, largo, prisa

