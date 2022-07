¡Eureka!: 4 claves para fomentar el proceso creativo de forma exitosa

Desde el punto de vista científico, es importante entender que sólo porque uno no esté concentrado en algo no quiere decir que el cerebro no está trabajando con la información adquirida previamente (Getty Images)

¿Cómo fomentar el proceso creativo? Popularmente se cree que la creatividad es algo que tienen algunas pocas personas afortunadas. Sin embargo, la creatividad es una capacidad cerebral que tenemos todos los seres humanos, en mayor o menor medida.

Pero que tengamos el potencial, no significa que vamos a poder resolver un problema en el que no pensó antes . Para alcanzar el famoso momento eureka, se deben cumplir ciertos procesos previos.

Desde el punto de vista científico, es importante entender que sólo porque uno no esté concentrado en algo no quiere decir que el cerebro no está trabajando con la información adquirida previamente.

En exclusiva para Infobae, Ineco ideó una serie de ejercicios para ejercitar la memoria y estimular el cerebro. Hoy el último capítulo de la creatividad: 4 ejercicios para fomentarla.

