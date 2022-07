Cuatro hacedores revelan qué vinos eligen para celebrar con sus amigos

Un brindis siempre está lleno de buenas intenciones

Amigos del cole, de la vida, de la facultad, del trabajo, de algún deporte, amigos de vacaciones, de viajes, amigos del mundo, amigos de las redes..., con todos ellos se puede brindar por el Día del Amigo, ya sea de manera presencial o virtual, según lo aprendido en pandemia. Y justamente brindar es un acto común en muchas ocasiones y una de las tradiciones más antiguas del mundo. Originalmente, al levantar sus copas de vino, los pueblos realizaban ofrendas simbólicas a sus dioses.

Los relatos más antiguos sobre el brindis señalan a los griegos y a los fenicios como precursores. Pero el brindis también sellaba el final de los conflictos, en los que el ganador tomaba el primer sorbo para demostrar que no envenenaría a su oponente. Y cuando se chocaba una taza con otra, los romanos pensaban que los venenos se depositarían en el fondo del recipiente. Hay un sin fin de versiones que explican el origen del brindis, pero ya sea para impedir asesinatos, celebrar victorias, saludar a las deidades o festejar todo tipo de logros, un brindis siempre está lleno de buenas intenciones.

Andrea Ferreyra: “Cuando no tenemos horarios empezamos por un Rosé o un Pinot Grigio, luego pasamos a un tinto, por lo general un Cabernet Franc y terminamos con espumantes”

Es por ello que es el símbolo de este tipo de festejos y eso explica el protagonismo que adquieren las bebidas, sobre todo los vinos espumosos, la bebida universal presente en todo tipo de celebraciones. Por más que se trate de un tema trivial para algunos, la realidad es que la mayoría prefiere hacer algo el día del amigo para que no pase desapercibido, al menos con un llamado o enviando un mensaje.

Muchos otros quieren agasajar de alguna manera a sus amigos más cercanos, y se toman su tiempo para encontrar el regalo indicado, y el vino suele ser una muy buena opción por la diversidad de alternativas que ofrece en todos los niveles de precio. Pero para dar con el mejor vino para un amigo hay que tener en cuenta pocos, pero importantes aspectos.

Sebastián Zuccardi: “Siempre busco que sean vinos que tengan algo para contar”

Evidentemente es fácil quedar bien, pero para impactar con un regalo a un amigo hace falta pensar y dedicarle algo de tiempo. Aunque muchos prefieren vivir el momento y celebrar la amistad, porque consideran que no hace falta regalar nada. En todos esos casos, saber qué eligen los que hacen vinos para tomar con sus amigos, es una información de gran valor para los amantes del vino.

Sin dudas, Sebastián Zuccardi está causando una verdadera revolución con sus vinos de montaña. Y para compartir un vino es una excusa, un nexo para las conversaciones y un generador de conversaciones. Para compartir con sus amigos elige variado, siempre pensando en proponer un viaje a través de las copas, una razón para degustar sus vinos mezclados con otros de Argentina y del mundo, “pero siempre busco que sean vinos que tengan algo para contar” , resaltó.

José "Pepe" Galante: "Nada tan gratificante como compartir un vino con los amigos”

Para Andrea Ferreyra, enóloga de La Celia , el vino es una bebida que hace que todo fluya naturalmente en las reuniones familiares, de trabajo o con amigos. “Y en mi caso lo que más me gusta es que genera un tema de conversación, acerca del vino en sí, de la añada, de lugar etc.”. Para descorchar con amigos, elige vinos dependiendo de la ocasión. “Cuando no tenemos horarios empezamos por un Rosé o un Pinot Grigio, luego pasamos a un tinto, por lo general un Cabernet Franc y terminamos con espumantes”, dijo Andrea.

Ferreyra destacó que la Premium Tasting de este año, realizada en el Hilton y en la que 300 personas degustaron 42 vinos, fue un momento de reencuentro con sus colegas, pero en otro lugar totalmente diferente. Ella, como todos los hacedores, tiene amigos en el mundo del vino. Es miembro del CMPV (Club de las Mujeres Profesionales del Vino); “somos muchas y nombrar a una de ellas sería injusto, así que aparte de todas ellas, mis amigos del vino son Fernando Mengoni (enólogo de Bodega Graffigna) Federico Colombo (Brand ambassador de La Celia) y Agustín Leiva (ingeniero agrónomo en La Celia)”, afirmó una de las enólogas más reconocidas de la Argentina.

Qué mejor que llevar lo que uno tiene ganas de tomar y compartir

Para José “Pepe” Galante, enólogo de Bodegas Salentein , el vino se comparte; “a esta altura resulta obvio decirlo, pero vuelve a cobrar dimensión su significado en ocasiones como estas, cuando celebramos el Día del Amigo. Nada tan gratificante como compartir un vino con los amigos”, cuenta. Dijo que no tiene un vino, sino que elige todos los vinos, dependiendo del momento del día y del lugar . “Por ejemplo, este 20 de Julio será momento del grupo de grandes amigos y colegas para reunirnos y celebrar. Daniel Pi, uno de los hacedores más reconocidos, hoy al mando de Bemberg Estate, ha prometido preparar una paella y será la ocasión también para felicitar al reciente abuelo Mariano Di Paola, enólogo de Rutini Wines, y también una gran ocasión para degustar ricos vinos blancos”, destacó Pepe Galante, uno de los pocos con más de 40 vendimias encima de sus espaldas, y creador de grandes vinos argentinos.

Y cuando me junto con amigos, no importa el vino ni el precio ni la variedad ni con qué se maride o si se toma con soda o hielo (Crédito: Getty)

Por su parte, el agrónomo Sebastián Bisole es uno de los jóvenes winemakers del momento, ya que asesora a diferentes emprendimientos, como Familia Mastrantonio, Paucho Wines, Piel y Hueso, entre otras, y lleva adelante dos proyectos personales, Paso a Paso y Familia Bisole. Lo que más le gusta de compartir vinos con sus amigos es que lo sorprenden con su sinceridad. “A veces uno está acostumbrado al qué dirán o, simplemente, le nace preguntar por la opinión de los demás sobre mis vinos. Y cuando me junto con amigos, no importa el vino ni el precio ni la variedad ni con qué se maride o si se toma con soda o hielo. El vino hace al momento y por ende el momento al vino”, afirmó. Sebastián elige vinos para acompañar un buen momento, “y qué mejor que llevar lo que uno tiene ganas de tomar y compartir” , dice. En una charla con sus amigos que no saben nada de nada de vinos, surgió el tema de por qué hay gente que paga $10.000 por una botella de vino.

Se puede asociar el descorche de un vino con una emoción e ir construyendo de a poco la memoria sensorial

“Y decidimos comprar entre ocho amigos, cuatro vinos de ese precio y discutir los resultados. La conclusión fue que eran excelentes vinos y que entendían el por qué, y que en ciertas ocasiones podrían comprarlos porque estaban muy ricos”, pero la anécdota no terminó ahí. Porque después de la degustación y mientras comían el asado, el dueño de casa empezó reírse porque habían gastado $40.000, habían tenido una degustación técnica y los resultados habían sido notorios, “pero de todos modos todos estaban tomando los vinos con soda o hielo”, concluyó Bisole.

Andrea Ferreyra aconseja asociar el descorche de un vino con una emoción e ir construyendo de a poco la memoria sensorial, “cuantas más veces descorchen un vino más oportunidades van a tener para aprender acerca de ellos. Y como decía el licendiado Ángel Mendoza, el vino nunca solo ni a solas”, sostuvo la enóloga.

Hay variedad y diversidad para todos los gustos

Por su parte, José “Pepe” Galante aconsejó mantener una mente abierta y que estén dispuestos a experimentar los grandes vinos que hoy ofrecen las distintas zonas vitivinícolas de argentina. “Hay mucho y muy bueno para probar”, concluyó el hacedor, que también dirige su proyecto familiar Puramun.

A su vez, Sebastián Bisole reconoce que sus amigos de la industria son los enólogos Norberto Páez, de Paso a Paso, Pablo Navarrete, de La Luz, y Pablo Marino, de Solocontigo, y recomienda degustar con amigos, porque no hay vinos malos, “somos distintos en los gustos, somos distintos en billetera y somos distintos disfrutando momentos, y eso es lo lindo, que hay variedad y diversidad para todos los gustos. Lo importante es saberlo y no quedarse en tabúes” , cerró Bisole.

Lo mejor es probar cosas variadas, de lugares y de estilos, con ganas de disfrutar y aprender

Por último, a Sebastián Zuccardi sus amigos ya no le creen, porque siempre los hace degustar a ciegas, cambiando los vinos de botellas y tratando de llevarlos para otro lado y evitar todo tiempo de influencias, “jugamos mucho y también nos reímos mucho en esas juntadas”.

Sus grandes amigos vínicos son Edgardo Del Popolo, de PerSe y Susana Balbo Wines, David Bonomi, de PerSe y Norton, los hermanos Gerardo y Matías Michelini, Pancho Bugallo, de Cara Sur, y Gabriel Dvoskin, de Pintom, con quienes comparte largas y conversadas cesiones de degustaciones de vinos por todo el mundo. El joven referente del vino argentino aconsejó probar cosas variadas, de lugares y de estilos, con ganas de disfrutar y aprender.

El vino es para compartir con los amigos y brindar en este día tan especial para todos

Las palabras de los hacedores demuestran que el vino es entretenido, atractivo y simple de disfrutar, pero que en la búsqueda y la degustación está el mayor placer. Algo muy divertido para compartir con los amigos y brindar en este día tan especial para todos.

