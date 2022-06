Cuáles Son Los Alimentos Ideales Antes Del Entrenamiento - Bienestar

El ejercicio matutino es la opción elegida por miles de personas en todo el planeta. Sin embargo, la mejor manera de preparar el cuerpo para una sesión de entrenamiento es con una comida natural que sea fácil de digerir y que, además, sea una fuente de energía. Más allá de que cada organismo es particular en cuanto a los alimentos que ingiere, existen algunas elecciones que se pueden considerar como “indiscutidas”.

Ya sea para evitar indigestión o esa sensación de pesadez, o bien para que brinden un extra de energía en el entrenamiento, los alimentos son la mejor estrategia natural a la hora de contar con energía para iniciar una rutina de ejercicio.

Pese a que muchos elijan ayunar antes de iniciar con la actividad física, es necesario comer para que el organismo genere glucógeno, un modo de almacenar carbohidratos en el hígado y los músculos que tiene el cuerpo, y al que primero recurre a la hora de realizar deporte. Además, los carbohidratos son los predilectos del sistema nervioso central y los glóbulos rojos.

Con el doble de carbohidratos que otras frutas, las bananas están posicionadas como los mejores alimentos a la hora de iniciar un entrenamiento matutino

En tanto, cuando se evita el desayuno se evidencia una reacción en cadena que afecta el ritmo cardíaco y el propio funcionamiento de organismo, ya que se evidencia la descomposición de proteínas y la pérdida de masa muscular, según advierte un artículo publicado en la revista Esquire. Asimismo, el bajo nivel del azúcar en sangre también pueden provocar alteraciones en el ritmo cardíaco.

Con toda esta evidencia, ¿cuál es la razón de ayudar antes de realizar ejercicio? Existe la creencia popular de que, de ese modo, se quema un mayor número de calorías. Sin embargo, las calorías no son iguales a las grasas. Ahora, en caso de despertar y no tener hambre, ¿es necesario esforzarse para comer? Los expertos afirman que, en este caso, no se debe obligar al organismo a consumir alimentos.

Por otro lado, los “hambrientos” pueden optar con alimentos que se pueden ingerir una o dos horas antes de comenzar con la rutina física. Incluso, si la sensación de apetito persiste, una hora antes se pueden consumir algún snack saludable con carbohidratos y/o proteínas y, si aún no es suficiente, media hora se puede optar por alguna bebida deportiva o una segunda colación.

El café a la hora de realizar actividad física es un aliado indiscutido, ya que genera un aumento de energía (Getty Images)

Cuáles son las 9 comidas recomendadas antes de hacer actividad física

1- Arroz integral con pollo

Mientras que el pollo es una excelente fuente de proteínas en carnes magras, el arroz integral aporta un fibras y carbohidratos, además de que el organismo lo absorbe lentamente. Según los expertos, esta opción de comida es una combinación perfecta a la hora de comenzar con la actividad física. La porción recomendada es entre 200 y 300 calorías, lo que se traduce en 30 gramos de arroz integral crudo y dos piezas de pollo.

2- Avena

Sin importar el modo en que se presente, la avena siempre es ideal antes de comenzar con la actividad física. Más aún en el caso de los “hambrientos matutinos”. Este alimento se asienta de gran forma en el estómago y, como si fuera poco, proporciona una gran cantidad de energía. Tip: cuando se suman frutas es un éxito asegurado.

Sin importar el modo en que se presente, la avena siempre es ideal antes de comenzar con la actividad física

3- Mantequilla de maní y/o miel

Ya sea en un sándwich o untados sobre pan integral o multigrano, la mantequilla de maní y/o la miel son excelentes opciones para enfrentar el ejercicio físico con energía. Si las calorías son un problema, la mejor opción es ingerirlas al desperta r, así el tiempo en ayunas (por dormir) o la actividad que se seguirá a lo largo del día asegurarán su eliminación.

4- Batido proteico

Un solo batido puede aportar la cantidad diaria requerida de proteínas, las cuales son esenciales para el desarrollo de los músculos, los huesos y la piel. Ingerir uno de estos preparados puede ser ideal para aquellos que realizan actividad física de forma regular o los deportistas, sin embargo abusar de estas bebidas puede provocar efectos secundarios en el riñón.

5- Café

El café ya demostró en varios estudios científicos que genera un gran número de beneficios para el organismo . Sin embargo, a la hora de realizar actividad física es un aliado indiscutido ya que genera un aumento de la energía. En caso de que consumirse con algunas frutas, nueces o tostadas como “acompañamiento” se puede disminuir el efecto “nervioso” que provoca el estimulante.

El yogurt natural no solo es ideal para el estómago y el sistema digestivo, sino que, además, cuenta con calcio y proteínas (y un poco de azúcar) (Getty Images)

6- Huevos cocidos

Con una yema altamente nutritiva, los huevos cocidos brindan una importante cantidad de proteínas. Tip: sumar una rebanada de pan integral eleva la energía .

7- Banana

Con el doble de carbohidratos que otras frutas, las bananas están posicionadas como los mejores alimentos a la hora de iniciar un entrenamiento matutino. Si se acompañan con mantequilla de maní es un éxito asegurado.

8 -Barras de cereal o granola

La granola o la barra de cereal permiten que el organismo cuente con más reservas durante el entrenamiento. Estos alimentos que, suelen tener carbohidratos, deben contar con la mínima cantidad de grasas, proteínas y fibra.

9- Yogurt natural

El yogurt natural no solo es ideal para el estómago y el sistema digestivo, sino que, además, cuenta con calcio y proteínas (y un poco de azúcar). Tip: con cereal integral, frutas o miel se genera una “explosión” de energía.

