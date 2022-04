Quiénes fueron los mejores y los peores vestidos de los Grammys 2022

Quiénes fueron los mejores y peores vestidos de la noche

La alfombra roja de la la 64 edición de los premios Grammy 2022 contó con glamour, estilo, alta costura y también looks que seguramente marcarán las nuevas tendencias de la moda. Con el hotel MGM Grand de Las Vegas como escenario, las estrellas de la música desplegaron toda su elegancia y hasta mostraron cuáles serán los próximos pasos en el diseño.

Con cada atuendo buscaron marcar cuáles serán las tendencias de las próximas temporadas. Es por eso que, al igual que los artistas dijeron presente y mostraron sus mejores galas a minutos de subir al escenario, los diseñadores Fabián Zitta, Javier Saiach y Benito Fernández evaluaron outfit, peinado y make up.

Billie Eilish eligió el negro y un vestido de grandes dimensiones, elecciones que le valieron ser la peor vestida de la noche REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Para Fabián Zitta, Billie Eilish fue la peor vestida de la noche: con un estilo ecléctico, volvió a optar por un atuendo oversize y monocromático. En esta oportunidad, optó por una capa negra y la que combinó con botas “calcetín góticas”.

Lady Gaga fue la más bella de la noche con un vestido de Armani Privé que contó con una cauda en color blanco con caída lateral REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Por otro lado, quien fue denominada como la mejor vestida fue Lady Gaga, quien eligió un vestido con escote off shoulder en color negro y diseño de Armani Privé. “Dejó ese personaje freak para convertirse en una mejor que usa alta joyería y vestidos muy despampanantes en la alfombra”, dijo Saiach.

Los mejores vestidos de los Grammys 2022

Lil Nas X marcó cuál fue la tendencia de la noche al posar con un traje bordado y con perlas. Los expertos lo señalaron como uno de los mejores vestidos de los Grammys 2022 REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Lil Nas X fue uno de los hombres cuyo look fue el más elegido por los expertos. Fernández, destacó que en los Grammys 2022, el rapero logró posicionarse como uno de los mejores porque no solo combinó tonalidades en su conjunto Balmain, con bordado con perlas, sino que todo en su outfit fue ideal. “Extraordinario, me encanta el traje, porque no solo es bordado, sino que además es étnico y como espacial. Me parece alucinante, le queda pintado y la silueta me encanta. Si tuviera que ponerle un puntaje, sería un 10″, explicó el diseñador.

La actriz y cantante Olivia Rodrigo mostró su figura al posar en la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena, in Las Vegas, Nevada. Su Outfit fue uno de los más elegidos por los expertos de la moda y el diseño REUTERS/Maria Alejandra Cardona

“¡Escultural Olivia! Impecable en su reminiscencia de la década de los 60. Con un diseño al cuerpo y con un satén con cuerpo marcando su figura, le dio un look muy sensual, ¡acertadísimo para su outfit los guantes largos al tono! ¡Un 10!”, señaló Profumo al hablar sobre el look de Olivia Rodrigo, quien transitó la alfombra roja con un vestido ceñido de Vivienne Westwood.

Leslie Odom Jr. marcó un nuevo rumbo en el look masculino, ya que se posicionó como uno de los atuendos más elegidos en la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada REUTERS/Maria Alejandra Cardona

“Ese look de Christian Dior me pareció muy bueno. Realmente, uno de los más acertados de la noche”, resumió Saiach al hablar sobre Leslie Odom Jr. Es que el artista, además de marcar tendencia con el traje, definió acompañarlo con un collar de Dior.

Doja Cat y un look que generó revuelo en la red carpet REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Doja Cat, fue una de las primeras estrellas en pisar la alfombra roja de los los Grammys 2022. Y su elección para este evento fue un su vestido azul en transparencia de Versace, con un bolso de edición limitada de la marca Coperni. “Ella elige un vestido body en un color tendencia. Si bien el vestido no es nada fuera de lo común, logra estilizarla y darle un aire Hollywood”, resaltó Zitta.

Para Saiach, el look de los 7 integrantes de BTS mostró que "es un grupo joven espectacular. Me encantó que tenían una variación de trajes en el mismo conjunto y la reinterpretación del traje de gala con sacos cruzados. También sumaron broches y me pareció divertido el tono sobre todo y la contraposición de los colores, como fue el marrón contra el violeta. Fue muy canchero". REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Los expertos advirtieron que los miembros del grupo de Pop coreano BTS fueron los mejores vestidos entre los caballeros. Con unos impecables trajes de Louis Vuitton, los 7 representantes del K-Pop se pusieron en lo más alto si se refiere a looks. “Me encantaron, me pareció tremendo lo que lograron, la combinación de colores y hasta la morfología. Están todos increíbles, es como una mezcla de lo vintage con lo nuevo, Impresionante el ‘grupete’”, señaló Fernández.

“Ella, el sombrero, su total look fue excelente. Me gastó mucho la combinación de esos negros y similares. Me encanta, me parece que está divina”, afirmó Fernández sobre el outfit que usó Singer Halsey en los Grammy Awards REUTERS/Maria Alejandra Cardona

“De las mujeres es el mejor look”, dijo Fernández al referirse al vestido que usó la cantante Halsey, la cual estuvo nominada a Mejor Álbum de Música Alternativa por “If I Can’t Have Love, I Want Power”. “Fue la más segura en la alfombra, tenía un manejo total de su imagen y movimientos. Hay que saber llevar el sombrero y que puedas destacar la mirada. El look estaba correcto y sobre todo se veía como actual y con un toque de atrevimiento porque no ese modelo no es para cualquiera”, añadió Saiach.

Autumn Rowe y un vestido degradado que permitió que la artista mostrara algo de piel, aunque con algunas reservas REUTERS/Maria Alejandra Cardona

En palabras de Zitta, el look de Autumn Rowe, cuya elección contó con un un vestido violeta con degradados, fue “adecuado para la premiación. Es elegante, no es avant garde, pero no logro identificar el diseñador. Esto hace peligrar el estilo”, aunque advirtió que “su total look esta bien”.

Con un corset transparente y múltiples cintas que cruzan su torso, la artista se posicionó como una de las mejores vestidas de la noche, ya que su look con reminiscencia de los 80 fue uno de los más elogiados por los diseñadores REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Con un look “dominatrix”, Dua Lipa mostró todo su estilo en la alfombra roja. Más allá del cambio de look, abandonó su tradicional color azabache y optó por un rubio despampanante, la cantante eligió un outfit con reminiscencia de los años 80: un tradicional vestido bondage de Donatella Versace, confeccionado por dicha casa italiana.

“Últimamente, Dua Lipa es una de las niñas mimadas de la alfombra y representa, en muchas de ellas, a Versace. Hay una vuelta a los 80 y quien más que un diseñador como este para representar este estilo. Está realmente muy actual y con esa característica de una alfombra de este calibre . Que no tiene la solemnidad de algo aburrido, por lo que este traje se vuelca hacia algo más joven”, señaló Saiach.

J Balvin y Valentina Ferrer: el colombiano y la argentina cautivaron las cámaras de la red carpet de los Grammys REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Acompañado de su pareja y madre de su primer hijo, la modelo argentina Valentina Ferrer, J. Balvin fue sorprendió en la alfombra roja. Con un look particular, el cantante utilizó una gabardina negra, con un largo que sobrepasaba sus rodillas, además de un pantalón, zapatos y camisa del mismo color con detalles blancos. “Uno de los mejores, tiene como una reminiscencia japonesa. Me encanta ese traje, lo único que no me gusta tanto los zapatos. Le hubiese puesto algo más jugado”, afirmó Fernández.

No solo el look de J Balvin fue motivo de análisis, también su peinado

Mientras que al analizar el look de su acompañante, el diseñador señaló: “Divina, acompaña a su pareja excelentemente. Tiene un toque de modernidad y ocupa su lugar al acompañarlo de forma extraordinaria. Eso esta bueno remarcarlo, aunque, de igual manera, se la ve radiante”.

Pero hubo otro aditamento en el look del cantante. Cuando se dio vuelta, se pudo ver un corazón rojo con dos cruces como ojos. Es decir que su tintura azul de cabello se le sumó un corazón rojo. Por el momento, se desconocen las razones de esta elección. Pero quedó claro que no pasó desapercibido.

Actress and singer Sofia Carson poses on the red carpet at the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Con un extraordinario vestido con capa de Valentino, Sofía Carson se mostró como una de las más impactantes figuras de la alfombra roja. “¡La mejor vestida de la noche! Espectacular vestido en gasa de estilo griego sujeto a la cintura, dejando lucir así el glam del diseño y haciendo que quien lo luzca sea toda una musa”, señaló Profumo. Y completo: “Vestido inspirador con un color increíble y muy acertado para la piel de esta morocha. Incluso, acompaña su peinado y make up. Por lo que es simplemente perfecto” .

Los peores vestidos de los Grammys 2022

Billie Eilish obtuvo el peor puntaje con su outfit negro de gran tamaño REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Billie Eilish, fue una de las peores vestidas de la red carpet de los Grammys. Con un look controvertido creado por Rick Owens, la artista recibió la reprobación de Fabián Zitta. Ya que a su atuendo oversize y monocromático lo combinó con botas “calcetín góticas”.

Carrie Underwood pese a que buscó ser una de las más bellas de la noche, la cantante se mostró incómoda con su vestido gigante REUTERS/Maria Alejandra Cardona

“Me parece un vestido de lo más pretencioso que existía, no me gusta el corte, ni el drapeado que sale de la mitad sin tener una razón, tendría que haber salido de la cintura. Al caminar se la veía muy incomoda. Ella estaba monísima, pero esta muy lookeada tipo J-Lo”, evaluó Saiach al analizar el outfit de Carrie Underwood, quien optó por un vestido armado, en color mostaza, confeccionado por Dolce & Gabbana.

Mod Sun y Avril Lavigne en la alfombra roja, pese a sus intentos, quedaron con looks antiguos REUTERS/Maria Alejandra Cardona

“Muy antiguos los dos. El pelo de ella y el vestido. El look de ambos me parece antiguo”, afirmó Fernández sobre el atuendo que usaron Avril Lavigne y su novio Mod Sun. El vestido que usó la cantante fue personalizado por MOI MOI Paris y contó con una falda tutú escalonada. La cintura del vestido incluía un mensaje sobre su álbum: “Love Sux”.

Elle King poses on the red carpet at the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Profumo, en tanto, analizó el look elegido por Elle King y aseveró: “¡Desacertado por todos lados!”. “Color, estilo, sombrero! Para su figura hubiera preferido considerar un color más sobrio, un modelo más sentado y optar por un peinado sin accesorios para realmente lograr lucirse y no creo que lo haya logrado”. El outfit de la artista consistió en un traje rojo, con pantalones acampanados, confeccionados por Christian Siriano. Las joyas elegidas fueron un collar con la leyenda “Lucky” (Suerte)

SEGUIR LEYENDO