Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2022

La 64° edición de los premio Grammy, que reconoce a lo mejor de la música del pasado año en sus distintas categorías, volvió esta noche a la presencialidad total, luego del parate que supuso para el espectáculo los dos años de pandemia. Los más granado de la música internacional fue fotografiado en esta gala, tanto en la alfombra roja como en el escenario del MGM Grand Arena de Las Vegas.

Entre los artistas con más nominaciones estuvieron Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Lil Nas X y Doja Cat, cada uno de ellos ternado a algunos de los premios más importantes del evento.

Opinaron de los looks para Infobae los diseñadores Javier Saiach, Benito Fernández, Fabián Zitta, Patricia Profumo y Patricia Doria.

Olivia Rodrigo llevó un vestido tipo sirena con escote de hombros caídos presionándole bastante el busto, evoca otra época y marcando las formas del cuerpo, marcando el recorrido de la silueta del cuerpo y con fusión de texturas con brillo y tela satinada (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

El diseñador Javier Saiach dijo a Infobae que, en el caso de la cantante Olivia Rodrigo le encantó su look. “Me parece que entendió la alfombra correctamente. Tiene que ser más divertida, joven, si ser eso de los Oscar, pero si canchera”. “Me encantó los collares que van contra el cuello, era como una versión más acrílica que eso lo hace más descontracturado”, dijo.

Mon Laferte pasó con un look masculino que es algo que se viene imponiendo. "En este caso, la cosa del traje y sacarle lo masculino y femenino, es algo que están pidiendo hombre como mujeres para otros ámbitos, no solamente para una gala”, dijo Fernández (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

A la hora del paso de Mon Laferte por la red capet, el diseñador Benito Fernández dijo a este medio que “esa cosa de lo masculino a lo femenino es algo que se viene imponiendo y se va a trasladar a otros ámbitos. Este ámbito es todo más exagerado y como más borde en el sentido de generar tendencias y hacer las cosas más exageradas. En este caso, el traje y sacarle lo masculino y femenino, es algo que están pidiendo tanto hombres como mujeres para otros ámbitos, no solamente para una gala”, agregó.

J. Balvin con una reminiscencia japonesa. "Me encanta ese traje, lo único que no me gusta tanto son los zapatos" (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

J. Balvin fue “uno de los mejores”, dijo Fernández, con “ una reminiscencia japonesa, me encanta ese traje, lo único que no me gusta tanto son los zapatos. Le hubiese puesto algo más jugado”, dijo. Su pareja, Valentina estaba “divina, tiene un toque de modernidad. Es ocupar su lugar y acompañarlo y está extraordinaria. Eso esta bueno remarcalo, a veces uno va como protagonista y otras como acompañante. Ella se la ve radiante”.

Doja Cat eligió un vestido body en un color tendencia, en transparencia de Atelier Versace con una bolsa de Coperni (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Por su parte, el diseñador Fabián Zitta, dijo que “esta premiación como casi todos los grammy en general tiene una gran connotación para la moda ya que a diferencia de otros premios beneficia el lúdico arte de vestir sin prejuicios donde en general la vestimenta va por encima de la calidad musical que la porta”.

Doja Cat, dijo Zitta, eligió “un vestido body en un color tendencia. Si bien el vestido no es nada fuera de lo común, logra estilizarla y darle un aire Hollywood. En tanto Olivia Rodrigo usó “un vestido de siluetas puras, quizás no lo hubiera elegido. Para mi es muy formal para la ocasión. Fuera de discusión está que le queda perfecto. Pero quizás con eso solo no siempre alcanza”.

El vestido body en un color tendencia, en transparencia de Atelier Versace con una bolsa de Coperni.

La cantante Carrie Underwood, con un vestido armado en color mostaza de Dolce & Gabbana (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

La cantante Carrie Underwood pasó por la red carpet de Las Vegas con un vestido de gala dorado ombré con un corpiño adornado de Dolce & Gabbana. Con cintura esbelta con una blusa dorada brillante ajustada que se ceñía a su cuerpo. Llevó el cabello rubio que caía en cascada por su espalda en un estilo perfectamente liso que estaba dividido en el centro.

A la hora de hacer su paso por la red carpet Autumn Rowe , Zitta señaló que eligió “un vestido adecuado a la premiación. Es elegante, no es avante garde, no logro identificar el diseñador lo que también hace peligrar el estilo. Su total look est” bien. No me mata para nada”, agregó.

Lenny Kravitz poses on the red carpet at the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Saiach consideró que Dua Lipa, “una de las niñas mimadas de la alfombra, representa en muchas de ellas a Versace. Hay como una reminiscencia y una vuelta a los 80 y quien más que este diseñador para representar ese estilo”.

La diseñadora Patricia Profumo consideró “espectacular” el oufit de Doja Cat, de Versace, y alabó la elección para su cabello“. “Impecable con ese body corsetero y esa túnica al cuerpo transparente con cristales, excelente la opción del clutch al tono y make up impecable! 10 puntos para Doja. Una verdadera artista en la música y en la moda”. El body con decoración de Swarovsky, color menta, lo mismo que del maquillaje de sus ojos. Su make up es de Ernest Castillo.

Profumo consideró “escultural” a Olivia. “Impecable en su reminiscencia de la década de los 60, diseño en furro al cuerpo con un satén con cuerpo marcando su figura , dándole un look muy sensual, acertadísimo para su outfit los guantes largos al tono. Un 10″.

BTS pose on the red carpet at the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Por su parte, Patricia Doria, diseñadora y docente, consideró que los BTS, el grupo de K pop, hizo una fusión años 60, con un look de reminiscencia de los Beatles y de los Rolling Stones. “Hay una alusión directa con los blancos a Mike Jagger. Los chicos buenos eran los Beatles y los malos los Roolling. Habla mucho de la sastrería de Jagger. Y la fusión de la paleta de un terroso y violeta habla más de los niños buenos de los beatles. juegos de accesorios”.

Para Profumo fueron “impecables” los trajes de los artistas de BTS. “Divinos todos ellos engamados en azul, chocolate, blanco y beige. Podemos decir que son tendencia en moda, peinado. Siempre cuidando la imagen de todos ante un evento. Un 10″.

“Hay una presencia de empoderamiento femenino muy años 90 y 80″, agregó, “por el momento lo que vas seleccionando habla de una gran re significación y mezclas tipológicas ya usadas”, dijo Doria

Michelle Zauner “me encanta. Apostó al diseño y al color de tendencia, es un vestido corto ideal”, dijo Profumo. Para su edad con pétalos grandes al bies: en verdadero diseño. Peinado y make, perfecto. Un 10″ (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

En cuanto a Autumn Rowe Profumo consideró que llevó el “peor puntaje de la noche”, ya que el suyo fue “un vestido con diseño de hace tiempo atrás, con volumen, estampado, flores, drapeado , cinto. No esta bueno lookearse con todo. Esta mejor elegir un estilo; maquillaje ok y peinado también”.

Autumn Rowe Profumo consideró “un vestido con diseño de hace tiempo atrás, con volumen, estampado, flores, drapeado , cinto. No esta bueno lookearse con todo. Esta mejor elegir un estilo; maquillaje ok y peinado también” (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

En cuanto a Michelle Zauner. “Hay una proporción entre vestido y cuerpo. Si se va a jugar por el volumen en un cuerpo que es más bien bajo hay que hacerlo más corto. De todos modos si bien el recurso de los pétalos es muy visto su pelo y make up están muy buenos. No así lo zapatos. Los zapatos se pueden descartar”, dijo Zitta.

“Me encanta. Apostó al diseño y al color de tendencia, es un vestido corto ideal”, dijo Profumo. Para su edad con pétalos grandes al bies: en verdadero diseño. Peinado y make, perfecto. Un 10″.

Volvemos a encontrarnos con una Billie Eillis “enfundada en género negro no marcando nada de su silueta femenina, si bien está óptima la elección del color, no así un traje sin forma para ella, se hubiera lucido más con más altura ese traje usando calzado más alto. Un 7 para ella ”, dijo Profumo.

Alisha Gaddis and Lucky Diaz. Ella tiene un “escote corazón, con mangas abullonadas tipo manga jamón, pero más arrugada. Es una estética renacentista, el pelo suelto color rojizo de mujer renacimiento y esas coralinas doradas en la cabeza, como una vincha, es todo un estilo más clásico" (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Alisha Gaddis tiene un “escote corazón, con mangas abullonadas tipo manga jamón, pero más arrugada. Es una estética renacentista, el pelo suelto color rojizo de mujer renacimiento y esas coralinas doradas en la cabeza, como una vincha, es todo un estilo más clásico, más para el Oscar”, dijo la diseñadora.

Dua Lipa , una de las niñas mimadas de la alfombra y representa en muchas de ellas a Versace. Hay como una reminiscencia y una vuelta a los 80 y quien más que este diseñador para representar ese estilo. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Laverne Cox, según Profumo, es “interesante diseño que ya venimos viendo hace unos años con bañador debajo y top, túnica ultra transparente y algo de encaje, me hubiera gustado para ella un poco más de encaje en su look, porque mostrar tanta transparencia no la favorece. Pelo y maquillaje muy exageradamente drag queen”.

SEGUIR LEYENDO