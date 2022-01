Europa y la salida de la pandemia: ¿aún es temprano para establecer una fecha?

Vacunación obligatorio o pase sanitario extendido. Una salida de la pandemia podría estar asomándose en Europa, mientras la OMS estima que para marzo Omicron podría haber infectado al 60% de la población del continente.

¿Contagios altos pero las restricciones se alivianan? La pregunta tiene respuesta aproximada. Aunque falta, Europa avizora la llegada de la primavera con cierto manejo de la pandemia . Una sensación que ningún modelo epidemiológico puede asegurar, pero que podría explicarse si Ómicron llega a infectar al 60% de la población para marzo.

La aspiración se completa con altas tasas de vacunación, con dosis de refuerzo incluidas, y una situación hospitalaria con tratamientos que permitan un escenario sin desbordes. De esta manera, las flexibilización de las restricciones o una salida de la crisis sanitaria podría asomarse luego de dos años de la aparición de la enfermedad por COVID-19

En esa linea, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Hans Kluge, reconoció que “es plausible que la región se esté acercando al final de la pandemia” , aunque instó a la precaución dada la versatilidad del virus.

Para todos, con la explosión de contagios, ahora se trata de modificar las políticas públicas para “minimizar la perturbación proteger a las personas vulnerables y ya no centrarse solo en reducir la transmisión”

Pero, mientras se anuncian cómo se suavizarán las restricciones que trajo el coronavirus, los estados también endurecen las normas para aquellos que aún no han aceptado la inmunización anti Covid. Las medidas no son unánimes en todos los países, sino depende de la etapa epidemiológica que atraviesan. No obstante, la estrategia es similar, llegar al segundo trimestre del año con casi la totalidad de la población vacunada.

La secuencia no es exacta pero el horizonte que observan es el de Sudáfrica. En este país, donde se registró por primera vez una ola por la variante Omicron, ha habido una tendencia a la baja en el número de casos nuevos en las últimas cuatro semanas . Las autoridades sanitarias europeas, como los expertos de la OMS, esperan entonces “un período de calma antes quizás del regreso de Covid-19 hacia fines de año, pero no necesariamente el regreso de la pandemia”

Mientras tanto los positivos que se registran siguen siendo máximos. El continente registró el 19 de enero 1,6 millones de nuevos casos de coronavirus, según datos OMS. Estas cifras son mas altas que las recogidas 7 días antes con 1,43 millones, el 12 de enero.

Sin ser el momento para tomar medidas apresuradas, la decisión es animar a mucha mas gente a vacunarse, tomar una dosis de refuerzo y modelar en cada país las medidas preventivas. En esa linea, aquellos que tienen altas tasas de vacunación, una caída en la incidencia de casos en sus territorios o control en hospitalario, han comenzado el proceso para limitar las restricciones sanitarias.

Francia, a pesar de una media de mas de 300.000 contagios por día, ha decidido anunciar un cronograma de aligeramiento de las normas para el control del Covid-19, aunque al mismo tiempo rige desde este lunes el pase de vacunas . Siendo uno de los países pioneros en la instauración de un pasaporte sanitario, desde hoy lo ha convertido, luego de un revoltoso tratamiento legislativo, en un QR que diferencia entre vacunados y no vacunados. Sin poder ya sumar un test negativo, los no inmunizados tendrán prácticamente vedado el ingreso a la mayoría de las actividades cotidianas. Pero el ejecutivo galo ha querido premiar a los franceses, que han aceptado la inmunización, adelantándoles una salida de las restricciones, que llevara, por ejemplo, que el 16 de ese mes se reabran las discotecas y el consumo libre en bares.

En el Reino Unido, a partir del próximo miércoles, 26 de enero, terminarán las restricciones sociales que el Gobierno de Boris Johnson impuso a finales del año pasado . Intentando dar buenas noticias, para no naufragar en medio de una crisis de credibilidad política, el primer ministro tambien adelantó que los alumnos de secundaria ya no están obligados a llevar mascarilla durante las clases, aunque algunos colegios han recomendado ya que se siga usando en los espacios comunes de intensa interacción o durante los recreos. En el país, tampoco será exigida las mascaras en transportes públicos, comercios o espacios cerrados.

Entre los gobiernos europeos comienza a reclamarse un llamado a la responsabilidad individual. Cada uno de los ciudadanos debe “ser el propio gestor de los riesgos”, haciéndese cargo que el sentido de la prudencia sea la regla.

Quien ha picado en punta para retomar cierta “normalidad”, ha sido el gobierno danes. El ejecutivo socialdemócrata de Dinamarca reabrió la semana pasada la vida cultural, cerrada desde finales de año, a pesa de convivir con umbrales de contaminaciones diarias récords. Cines, salas de conciertos, teatros y centros culturales pueden abrir con aforos limitados, gestos de barrera y pase sanitario. No obstante, para la reapertura de discotecas o venta de alcohol sin limite horario, deberá esperarse.

En vista de las cifras récord constantemente nuevas de infecciones por coronavirus, los primeros ministros alemanes quieren volver a consultar con el canciller Olaf Scholz (SPD). Antes de eso, sin embargo, no hubo señales de un endurecimiento significativo o una relajación fundamental de las medidas de protección.

En Alemania, se discute cuándo se aprobará la vacunación obligatoria. Mientras tanto, las políticas sanitarias autoridades limitan la vida social a los que no vacunados. Por ejemplo, los bares y restaurantes solo permiten consumir en su interior a los inmunizados con pauta completa que, o bien tengan la dosis de refuerzo o sino además deberán presentar un test de antígenos negativo de menos de 24 horas.

Por su parte,Italia extiende el uso del pasaporte Covid. Aunque el primer ministro Mario Draghi vive hora decisivas ya que podría convertirse en presidente de la República, pero abriéndose un interrogante acerca de quien podría sucederlo en su actual sillón, este no ha dejado de limitar el movimiento a los no vacunados. Desde el viernes, suma ser imprescindible también para acceder a peluquerías y centros de estética.

Para los italianos, además, a partir del 1 de febrero se solicitará el “Super Pasaporte Green” para poder entrar en las sedes de organismos oficiales, bancos, también para retirar jubilaciones y pensiones, ir a oficinas de correos y tiendas. Solo comercios esenciales estarán permitidos par los no inmunizados. Todo esto cuando el país ya ha anunciado la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años. Finalmente, el uso de mascarilla en exteriores es obligatorio.

Otro país que ha decidido aliviar las limitaciones es Portugal. Tambien con cifras récords de infecciones, la nación, otra que atraviesa un periodo electoral clave, sin embargo adelantó que el lunes 10 se reabrieron las escuelas y el viernes 14 lo hicieron bares y discotecas, que se cerraron durante las celebraciones de fin de año.

Como otros países, el ingreso a estos comercios requiere demostrar un test negativo o tercera dosis de vacunación. El trabajo remoto también dejó de ser obligatorio desde el sábado 15 y los contactos con positivos en lugares de trabajo o colegios ya no se consideran de riesgo. Para los que viven o llegan a Portugal, se mantiene la prohibición de beber alcohol en los espacios públicos. Los turistas además tienen la obligación de presentar un test negativo para ingresar al país en avión.

