Las 18 fotos exclusivas del premio L´Oréal- UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”

Jean-Noël Divet, Director General y Presidente de L'Oréal Argentina, Dra. Ana Franchi, Presidenta CONICET y el Lic. Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (Maximiliano Luna)

L’Oréal Argentina, en colaboración con CONICET lleva adelante junto a UNESCO el Premio “Por las Mujeres en la Ciencia” que se realiza con el principal objetivo de reconocer y visibilizar la labor de las mujeres en el ámbito científico. Este martes, se dieron a conocer las galardonadas y ganadoras.

La ganadora de la categoría Premio fue Haydee Ana María Viola, investigadora principal de CONICET en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias “Dr. Eduardo De Robertis” (IBCN - CONICET) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la Directora del equipo de investigación a cargo del estudio “La formación de memorias de largo término bajo la hipótesis del Etiquetado conductual”, en el Laboratorio de Memoria. También es Profesora Adjunta en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Fisiología, Biología molecular y celular.

Dra. Haydeé Ana María Viola, ganadora de la Categoría Premio del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” (Maximiliano Luna)

En la categoría Beca, Ana Sol Peinetti fue la científica ganadora. Se trata de una investigadora asistente de CONICET en el Instituto de Química, Física de los materiales, Medioambiente y Energía (INQUIMAE - CONICET) en la Ciudad de La Plata, siendo coordinadora del proyecto de Monitoreo de variantes de SARS-CoV-2 a través de la detección rápida de antígenos, desarrollado en la Universidad de La Plata.

También es Integrante de la Comisión de Seminarios del DQIAQF - INQUIMAE y se desempeña en la Organización del espacio INQUIMAE-QI-Habla dirigido a la comunidad del DQIAQF e INQUIMAE donde se organizan seminarios de los temas de investigación de estudiantes de doctorado y postdoctorado, junto con seminarios de habilidades blandas.

Dra. Ana Sol Peinetti, ganadora de la Categoría Beca del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” (Maximiliano Luna)

Ante el avance de la pandemia por el coronavirus, las científicas reconocidas se pusieron a buscar soluciones, y están aportando desde la descripción del impacto en la salud mental hasta el desarrollo de un test para detectar rápido a las variantes del virus.

Nora Bar, periodista científica, Lic. Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dra. Haydeé Ana María Viola, ganadora de la Categoría Premio del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, Dra. Ana Sol Peinetti, ganadora de la Categoría Beca del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, Dra. María Rocío Meini, mención especial en la Categoría Beca del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, Dra. Guadalupe Peralta, mención especial en la Categoría Beca del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, Dra. Ana Franchi, Presidenta CONICET, Jean Noel Divet, Director General y Presidente de L'Oréal Argentina, Mariana Petrina, Directora de Corporate Affairs, Engagement y Sustentabilidad de L’Oréal Argentina, Dra. Alicia Dickenstein, Laureada Internacional 2020 L'Oréal - UNESCO For Women in Science. (Maximiliano Luna)

En Argentina, el Premio L’Oreal – UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET (Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica), reconociendo hasta el momento a 46 mujeres científicas - incluidas las ganadoras de la edición actual- que representan provincias y ciudades de todo el país.

Dra. Haydeé Ana María Viola, ganadora de la Categoría Premio del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, Daniela Blanco, Directora de Ciencia, Salud y Tendencias de Infobae y la Dra. Ana Sol Peinetti, ganadora de la Categoría Beca del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” (Maximiliano Luna)

Los proyectos que participaron de la decimoquinta edición estuvieron enmarcados en las Ciencias de la vida, específicamente en una o varias esferas de alguna de las siguientes áreas/disciplinas: Ciencias Médicas; Ciencias Biológicas; Ciencias Bioquímicas y Biología Molecular; Ciencias Veterinarias; Biotecnología y Fisiología.

En la 15º edición del premio, no solo se reconoce la trayectoria de una investigadora de hasta 54 años de edad, sino que también se premia la formación y el desarrollo de una joven investigadora o becaria postdoctoral de hasta 36 años.

Jean-Noël Divet, Director General y Presidente de L'Oréal Argentina (Maximiliano Luna)

A través de este programa, año a año, conectaron el ADN innovador de L´Oréal con el empoderamiento femenino, a la vez de promover y estimular la participación de las mujeres en la ciencia.

Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, Jean-Noël Divet, Director General y Presidente de L'Oréal Argentina, (Maximiliano Luna), Dra. Ana Franchi, Presidenta CONICET y Lic. Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (Maximiliano Luna)

Volviendo a la historia de la científica distinguida, Haydeé Viola es Licenciada en Ciencias Biológicas y Doctora egresada de la Universidad de Buenos Aires, su tesis doctoral se basó en la investigación sobre “Ansiolíticos de origen natural en plantas de uso medicinal folklórico”.

Comenzó como Investigadora Asistente en el CONICET en marzo de 1998, luego fue Investigadora Adjunta e Independiente, hasta ejercer como Investigadora Principal a partir de noviembre del 2015.

Daniela Blanco, Directora de Ciencia, Salud y Tendencias de Infobae

“El premio es una sorpresa muy gratificante. La verdad es que todas nos dedicamos a la investigación y la docencia para formar recursos humanos. Es un premio que las mujeres nos merecemos. Es una forma de visibilizar el rol de las mujeres en la sociedad”, dijo la doctora Viola en el video de presentación que acompañó el anuncio del premio.

Mariana Petrina, Jefa de Comunicaciones de L´Oreal Argentina (Maximiliano Luna)

La doctora Viola fue durante dos años integrante de la Comisión de Representantes de Residuos Patológicos dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina de la UBA.

A su vez, se desempeñó durante 7 años como miembro del Consejo Directivo del Instituto de Biología Celular y Neurociencias “Dr. Eduardo De Robertis” (UBA-CONICET), lugar donde actualmente trabaja y como miembro de la Comisión ad hoc del Área Ciencias Biológicas de Células y Moléculas en el marco de la convocatoria PICT 2013. Durante fines del año pasado y principios de 2021 fue Asesora Científica del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en el área de las Ciencias de la Vida.

Lic. Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (Maximiliano Luna)

“Este premio sirve para balancear la masculinización que hay en la sociedad. Es un alerta para señalar que las mujeres también están presentes. En un futuro, espero que ya no sea necesario un premio. Poder brindar las oportunidades a todas las personas hará que ya no tenga sentido”, dijo Viola al recibir el galardón.

Agradeció a su familia que “colabora y tolera que me dedique a esta tarea”, como investigadora. También agradeció al Conicet y a los colegas de los que cuales aprende. “Para mí es muy importante generar nuevo conocimiento y formar recursos humanos que puedan tener pensamiento crítico”, agregó.

Lic. Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dra. Haydeé Ana María Viola, ganadora de la Categoría Premio del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, Jean-Noël Divet, Director General y Presidente de L'Oréal Argentina (Maximiliano Luna)

“Represento a un montón de mujeres que se dedican a la investigación. Las invito a sumarse a que cada vez podamos ser más en esta causa”, señaló la doctora Viola. La científica ha realizado un extenso trabajo de investigación y desarrollo en el área de las neurociencias, específicamente sobre ansiolíticos y benzodiazepinas, su caracterización bioquímica y farmacológica.

Jean Noel Divet, Director General y Presidente de L'Oréal Argentina y el Lic. Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (Maximiliano Luna)

A su vez, muchas de sus investigaciones se han centrado en la investigación acerca de la memoria y la función del hipocampo. Además, cuenta con numerosas publicaciones: 58 trabajos en revistas internacionales con referato, 2 capítulos de libros y 92 participaciones en congresos. Ha dirigido más de 13 tesis doctorales finalizadas, 22 becarios, numerosos proyectos finales, pasantías y becas de estudiante avanzado.

Dra. Ana Franchi, Presidenta CONICET, Dra. Ana Sol Peinetti, ganadora de la Categoría Beca del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, Mariana Petrina, Directora de Corporate Affairs, Engagement y Sustentabilidad de L’Oréal Argentina (Maximiliano Luna)

Durante un diálogo en el escenario de la ceremonia, la doctora Viola contó cómo trabajó durante la pandemia. Se reunieron con otros investigadores y becarios para “identificar cómo la gente se está autopercibiendo en función de los estados de ansiedad y depresión durante la pandemia”, detalló.

Dr. Alberto Kornblihtt, miembro del Directorio de CONICET y la Dra. Guadalupe Peralta, mención especial en la Categoría Beca del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” (Maximiliano Luna)

“Las noticias no son muy buenas. Es una pandemia de la ansiedad, la depresión. No solo pasa en la Argentina sino en el mundo. Se fue agravando Por eso es importante identificar cuáles son los factores de riesgo para generar políticas pública para la salud mental”, comentó la doctora Viola. “La pandemia es un estrés. Creemos que puede haber consecuencias crónicas. Estudiamos cómo las capacidades cognitivas se restablecen o no durante y después con el tiempo”, advirtió Viola. Con su equipo, investiga cómo la pandemia impactó en la creatividad de la gente también.

Dra. Alicia Dickenstein, Laureada Internacional 2020 L'Oréal - UNESCO For Women in Science, la Dra. María Rocío Meini, mención especial en la Categoría Beca del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” (Maximiliano Luna)

Con respecto al difusión de las neurociencias en general, la doctora Viola consideró que “hay un auge de las neurocosas. Lo que pasa es que el funcionamiento del sistema nervioso hace a nuestra identidad, a lo que somos. Entonces, todo se procesa en nuestro cerebro, tanto la depresión, la ansiedad, lo que nos pasa, la memoria. La sociedad está empezando a focalizar en esos temas, a darle más importancia”, resaltó. Estimó que desde las neurociencias se puede contribuir a mejorar situaciones que enfrenta la humanidad.

Dra. Ana Sol Peinetti, ganadora de la Categoría Beca del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”

“Los virus van cambiando y generan variantes de preocupación. El objetivo es implementar tests de antígenos rápidos para detectar cuál es la variante de cada caso”, dijo Peinetti en el video de presentación durante la ceremonia en relación al desarrollo que está haciendo como respuesta a la pandemia.

“Es un reconocimiento muy importante” para las mujeres que somos jóvenes para tener financiamiento y para tener un impulso que nos diga que vamos por el buen camino. También es para que mujeres y las niñas tengan en cuenta estos modelos”, agregó Peinetti sobre la beca que ganó.

Dra. Haydeé Ana María Viola, ganadora de la Categoría Premio del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”

Ana Sol es Licenciada en Ciencias Químicas y Doctora en Química egresada de la Universidad de Buenos Aires, específicamente en el área de Química Inorgánica, Química Analítica y Química Física.

Su tesis doctoral se basó en la investigación sobre Uso de matrices nanoporosas como molde para la síntesis de nanopartículas/clusters metálicos. Aplicaciones a sensores y catálisis. Realizó a su vez un postdoctorado en Ingeniería de biomoléculas, en el Departamento de Química de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y un postdoctorado en Química de Materiales en el INIFTA, en La Plata, Argentina. Previo a su trabajo como Investigadora Asistente, como Ayudante de Docente en la materia Química Analítica en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Físico Química en la UBA.

“Cuando era chica busca soluciones para algunos problemas”, dijo Peinetti. Durante la pandemia, le permitó ver cómo los investigadores dieron respuestas. “Todavía falta, pero el esfuerzo se nota, como lo he este premio”, afirmó Peinetti. Agradeció a la Universidad de Buenos Aires, y a sus mentores en la carrera universitaria y en el doctorado. “Volver a la Argentina el año pasado no fue tarea sencilla”, recordó.

Dra. Haydeé Ana María Viola, ganadora de la Categoría Premio del Premio L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” junto a su equipo de trabajo

Durante la pandemia, Peinetti contó con respecto al futuro de los tests rápidos: “Es una gran pregunta. Hay que contestarla de una forma interdisciplinaria, con gente que hace virología y otras disciplinas. Si uno quiere ver cuál variante está circulando, se puede usar el test en centros de salud y lugares de tránsito. También se pueden usar el diagnóstico en el hospital y tener en la casa. “Sería lindo tenerlos en casa”, expresó.

Peinetti invitó a las niñas, los niños y adolescentes a pensar en carreras científicas. “Poder hacer algo por la sociedad. Puede ser difícil pero si a uno le gusta se puede hacer”, afirmó.

SEGUIR LEYENDO: