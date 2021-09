Una semana solidaria para el clásico trago Negroni a la que se suman bares de todo el país

La edición local de la semana del Negroni ayudará con el Banco de Alimentos

Si bien la pandemia no terminó, poco a poco los establecimientos gastronómicos van recuperando su movimiento habitual. Y la Novena edición de la Negroni Week llega en el momento justo para promover la vuelta a los bares de todo el país. No solo para disfrutar reencontrarse con amigos y disfrutar de uno de los dos tragos más famosos del mundo (el otro es el Old Fashioned), sino también para ayudar con el Banco de Alimentos, en el caso de la edición local.

La iniciativa solidaria global i mpulsada por Campari y la revista Imbibe se lleva cabo en las principales ciudades del mundo, y en cada lugar hay propuestas para disfrutar, acompañadas de una acción benéfica, más allá de promover el consumo responsable.

Este año cobra una relevancia especial ya que representa la vuelta a los bares, al encuentro, y el renacer de este segmento de la industria gastronómica, fuertemente impactada por las restricciones impuestas por la pandemia.

Durante siete días, miles de bartenders, locales y consumidores celebrarán tres ingredientes espectaculares, con un fin benéfico en común. A lo largo de 9 años, la Negroni Week ha recaudado globalmente más de tres millones de dólares en más de 70 países, para una multiplicidad de causas benéficas.

En la Argentina, la Negroni Week 2021 comenzó ayer y se extenderá hasta el 19 de septiembre, en un mapa de bares seleccionados, presentando a distintos bartenders a lo largo de todo el país con su reversión del Negroni. La consigna 2021 es representar la regionalidad a partir de algún ingrediente en cada Negroni de autor.

El afamado cóctel, con más de 100 años de historia, es una mezcla icónica del gran bitter rojo, ginebra y vermut rojo dulce.

El Negroni, es el clásico aperitivo de origen italiano, que ingresó al salón de los clásicos y es protagonista de la corriente actual de la coctelería que recuperó su esplendor, tanto en el mundo como en Argentina.

Para la edición 2021 de Negroni Week, se incorporaron 7 de los mejores bartenders del mundo (REUTERS/Hannibal Hanschke)

La historia del trago comenzó en el Caffe Cassoni de Florencia de la mano del Conde Negroni, y luego se extendió a todos los rincones del mundo. Fue alrededor del año 1919 cuando el Conde Camillo Negroni al pedir un Americano decidió que había llegado el momento de hacer un cambio. Entonces pidió que se le agregará un toque de gin en lugar de soda, inspirado en su último viaje a Londres, donde esta bebida es un clásico. El bartender estuvo encantado de satisfacer la petición del Conde Camillo Negroni y agregó una rodaja de naranja como decoración en vez de una de limón, típico del Americano, como símbolo de la nueva creación. En Florencia, la bebida típica del Conde, se empezó a conocer como el Americano del Conde Negroni, o el “Americano con un touch de gin”, este episodio dio origen al nacimiento del Negroni, uno de los cocteles clásicos contemporáneos más célebres. La receta original, una combinación en perfecto equilibrio de partes iguales de Campari, Vermut Rojo y London Dry gin, que con un siglo de antigüedad aún hoy se disfruta.

En la Argentina a partir de 1978 comienza la comercialización este bitter con sabor dulce y un toque amargo que tuvo un temprano encuentro con los argentinos que lo diferencia de otros mercados de Sudamérica. A finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX, más de 3 millones de italianos llegaron a la Argentina, junto a la pizza, la pasta y también el gusto por el vermut y el amaro.

Se lo bebía solo o con vermut al igual que en Italia y, rápidamente, ganó popularidad debido a la gran cantidad de italianos que se encontraban en el país y que consumían con frecuencia aperitivos: vermut de todo tipo, bitter rojos y otros amargos; siendo parte de las bebidas cotidianas, no solo de los inmigrantes, sino también de sus descendientes y de los criollos que los adoptaron como propios.

El nacimiento de la coctelería argentina tiene un paralelo con el centenario de la joven nación hacia 1910 que provocó un gran impulso en el consumo de todas estas bebidas y el surgimiento de varias recetas de los primeros bartenders de esa época.

La coctelería profesional argentina que también lleva más de un siglo en las manos de destacados bartenders, y tuvo sus distintos momentos de auge y esplendor, permite a los argentinos tener acceso a los clásicos y a la permanente vanguardia con las nuevas tendencias.

Muchos son los motivos para que la Argentina continúe su romance con el Negroni, un trago que tiene la magia de reinventarse a través del tiempo; tanto en su versión clásica como en las decenas de versiones, una clave del éxito, y de la conquista permanente de los fieles consumidores, y especialmente, de las nuevas generaciones.

El objetivo es recaudar dinero para causas importantes en los lugares que más aman: bares y restaurantes, dijeron los organizadores

En la actualidad, el Negroni es un fenómeno global, y un signo de sofisticación y elegancia. Y en la Argentina también se vive y disfruta esta tendencia del descendiente directo del Americano, un cóctel que es parte de la memoria afectiva de los argentinos y su cultura.

Karen Foley, editora de Imbibe, dijo: “Estamos muy emocionados de celebrar el noveno año de la Negroni Week con Campari. Desde bartenders hasta entusiastas, estamos encantados de ver a todos unir fuerzas una vez más para recaudar dinero para causas importantes en los lugares que más aman: bares y restaurantes.”

Qué es la Negroni Week

Con la Negroni Week, se pone en manos de los bares, restaurantes y comercios minoristas el poder de recaudar fondos. Este año, celebra la posibilidad de regresar a los bares que tanto hemos extrañado durante la pandemia, y al mismo tiempo contribuye con causas benéficas. En Argentina, el beneficiario es el Banco de Alimentos.

Para la edición 2021 de Negroni Week, Campari trabaja con 7 de los mejores bartenders del mundo para crear variantes únicas del cóctel Negroni, una para cada día, que darán vida a su Pasión roja en una bebida.

Estos creadores apasionados, Erik Lorinkz (Reino Unido), Fabio la Pietra (Brasil), Giacomo Giannotti (España), Luke Whearty (Australia), Bannie Kang (Taiwán), Tiffanie Barriere (EE.UU.) y Tommaso Cecca (Italia) estarán ideando estas nuevas e innovadoras creaciones capaces de ser replicadas y experimentadas en todo el mundo.

El circuito 2021 de Negroni Week en Argentina pasará por los siguientes spots:

Mar del Plata: Proyecto Bar, Tiki Bar, The Clue, Hoffen

Río Cuarto (Córdoba): T de Alvear

Córdoba, capital: Camelia

Ciudad de Buenos Aires: Brukbar, 878, Lowells Belgrano, Puerta Uno

Bahía Blanca: El Dorado

AMBA: Luz Mala, Lowells (San Isidro), Lowells (Tigre), Tomate, La Birrería, La Alacena, John Doe, Paesano (La Plata), Paesano (City Bell), Tigre Morado, Sede, Vicente López Forest Dan, Acassuso Forest Dan.

Buenos Aires: Lowells Zarate

Cómo preparar un Negroni

El Negroni, hoy por hoy un clásico contemporáneo querido en todo el mundo, fue elegido el segundo coctel más famoso del mundo por la Asociación Internacional de Bartenders.

Negroni

Ingredientes:

• 3 cl. de Campari

• 3 cl. de Vermut rojo dulce (Campari recomienda 1757/Cinzano)

• 3 cl. de Bulldog Gin

Instrucciones:

• Verter todos los ingredientes directamente en un vaso bajo con hielo

• Revolver suavemente

• Decorar con una rodaja de naranja

Por su parte, Antica Formula, joya que forma parte de la Familia Carpano, lleva en sí una tradición que supera los 230 años de historia, con un aroma inconfundible y sabor excepcional que le dan un toque diferencial a esas bebidas espirituosas que son codiciadas en todas las barras del globo. Hablamos de una bebida que, además de poder sumarse como ingrediente premium para brindar un diferencial al Negroni, aporta la experiencia de un disfrute único al servirse con hielo y una rodaja de naranja.

Negroni Perfetto

Ingredientes:

30 ml de Antica Formula

30 ml de bitter rojo

30 ml de Gin

Rodaja de naranja

Instrucciones:

Se puede preparar refrescado en vaso de composición o directamente colocar un insumo tras otro directamente en el vaso. De hacerlo de forma directa, remover con una cuchara a modo de integrar los ingredientes. Servir en vaso old fashioned con hielo a gusto. Decorar con una fina rodaja de naranja.

Por qué no “brindar por la retribución” y experimentar una variante del clásico propuesta por uno de los bartenders argentinos que celebran el regreso a los Bares, como propone Gustavo Brizuela

Negroni en Cortezas

Ingredientes:

22,5 ml Gin Bulldog

30 ml Campari

30 ml Harina de Algarroba en Vermut

30 ml Corteza de Chañar

Garnish: Piel de naranja sin tratar

Instrucciones:

Colocar en una olla a fuego lento 220 gramos de Corteza de Chañar. Cocinar durante 1 hora, agregar dos cucharadas de 2 azúcar.

Luego retirar y filtrar y envasar (Al vacío es una alternativa para prolongar su conservación).

Por otro lado, colocar 50 gr. de harina de algarroba en 1 litro de Vermut dulce y dejar macerar 24 horas. (Filtrar en un doble proceso.).

Iniciado el proceso de la receta, comenzamos a crear el negroni con un escanciado o Mixing Glass, incorporamos Gin, Campari, Vermut y la cocción de la corteza de Chañar.

La experiencia de consumo invita a disfrutar de una reinterpretación del Clásico Negroni, texturado por la madera medicinal y con notas dulces otorgadas por la harina de Algarroba.

