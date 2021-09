Día mundial de la arepa: el alimento precolombino que traspasó todas las fronteras

Las arepas, símbolo de la unión de los venezolanos en el mundo

La fama de este alimento precolombino, de preparación simple y con una receta que casi no se modificó con el tiempo, traspasó fronteras y ya es usual encontrarlo en la mesa de muchos países gracias a la continuidad de la tradición por parte de quienes se encuentran en todo el globo.

El maíz era parte fundamental de la dieta indígena en el continente americano mucho antes de la llegada de los españoles. De hecho, según los registros, en Colombia y en Venezuela se comenzó a utilizar casi en la misma época, hace unos 3000 años. Debido a la falta de claras y demarcadas fronteras en ese entonces, es difícil determinar en cuál de los dos países realmente se preparó por primera vez.

Sin embargo, en lo que respecta a la festividad de esta jornada, un gran número de venezolanos comenzó una cruzada que ya incluye un pedido a la Unesco.

“La arepa me trae recuerdos, añoranzas, nostalgias, y también ricos olores y sabores”, dijo Rafael Mourad a Infobae desde España. El director de la organización Venezolanos en el Mundo detalló que para aquellos que se encuentran fuera de Venezuela “hablar de nuestros platos, nuestra gastronomía, en parte es un duelo, ya que si bien es cierto que se consiguen muchos productos venezolanos en otros países, no menos cierto es que no es tu dieta diaria, sea por el costo de los productos o porque no se terminan de conseguir todos los insumos”.

Por su parte, Tania Rimer, directora de la organización y coordinadora del Programa Social Dona una Arepa, también desde España, destacó que “el Día Mundial de la Arepa fue creado con el fin de conectar a todos los venezolanos que se encontraban fuera del país . Y todo comenzó en Facebook, ya que en todos los grupos de venezolanos que había en esa red se dieron cuenta de que había algo que añoraban, todos preguntaban dónde conseguir harina de maíz precocida para hacer las arepas ya que en ese momento no había esa variedad del producto en los diferentes países”.

”Otro punto que llamó la atención”, continuó, “fue que muchos de los que emigraban llevaban en sus maletas uno o dos paquetes de harina de maíz precocida e incluso llevaban el budare (plancha de hierro para cocinar las arepas). También preguntaban mucho por el conector para poder usar el tostiarepa y eso llamó poderosamente la atención, y nos dimos cuenta de que la manera de conectar a los venezolanos en el mundo podía ser a través de nuestra entrañable arepa”.

La infinidad de rellenos disponibles da cuenta de la versatilidad del producto

De fácil preparación y con solo un par de ingredientes, fue declarada como “el mejor desayuno del mundo” por el portal de gastronomía y turismo Thrillist, para el que el crítico gastronómico Adam Lapetina detalló que “gira en torno a la sal, el almidón, las frutas y el queso. Y eso es lo que lo hace el mejor desayuno del mundo. Rellenas con queso salado, pollo, palta y huevos, las arepas están garantizadas para mantenerte lleno hasta la cena y te ayuda a crecer grande y fuerte como Paul Bunyan”, haciendo alusión al legendario leñador estadounidense que aparece en varios relatos históricos, y hasta en la actualidad.

Respecto de la elección del día en que se conmemoraría a este noble producto, como sucede con algunas otras jornadas de festejo, se determinó que sea un sábado, en este caso el segundo de cada septiembre, ya que “para todos los venezolanos el sábado es un día de reunión de familia, de fiestas, de paseo”, explicó Rimer, quien recuerda de ese primer año que “se hizo en más de 50 ciudades del mundo de manera simultánea y cada año son más las que lo celebraban, y hoy, a diez años de ese primer evento, son más de 250 ciudades”.

Es que esta jornada, como se aclaró antes, pasó a ser mucho más que el festejo de un plato, se transformó en un motivo de reunión y encuentro de quienes se encuentran también lejos de su tierra, como detalló que Mourad, quien respecto de estos 10 años de experiencias y vivencias afirmó que “los comentarios son variados, desde la oportunidad de reconectarse con su gente, sus orígenes, además de recibir mensajes de gente que estaba en una ciudad sin saber que había otro grupo de venezolanos allí . También gente que se asocia para emprender algún proyecto”.

Las masas de colores también son características de las arepas

Sin embargo, para que esta festividad sea completa, desde Venezolanos en el Mundo, la organización de la que también son parte Luisana La Cruz y Tony de Viveiros, “hay una campaña de recolección de firmas para que el día sea reconocida por la Unesco, que sería importante para colombianos y venezolanos. Nos gustaría que la contraparte también se interese en este Día Mundial. Es que además tenemos un problema con la firma, y es que al haberlo montado en Change,org, después nos dimos cuenta de que el Gobierno de Venezuela tiene bloqueada esa plataforma, entonces se vuelve más difícil que la gente acceda. Aunque nosotros hace 10 años que lo venimos celebrando, sería agradable que tenga su espacio en el calendario de la Unesco”.

Además de la arepa “viuda”, esa que no incluye ningún relleno, también son clásicas la denominada Reina Pepiada (con pollo o gallina, palta y mayonesa), también Dominó (con porotos negros y queso rallado) y Perico (revuelto de huevos cebolla, tomate y sal).

En exclusivo para Infobae, dos de los más destacados cocineros venezolanos presentan su versión de este clásico, para poder realizarlo en el hogar y jugar con la infinidad de rellenos posibles.

AREPA CON PULLED PORK

(Por Víctor García, @elgordococina)

Arepa con pulled pork

Ingredientes

Para las arepas

1 taza de agua tibia

½ cdita de sal

1 chorrito de aceite

1/2 taza de harina de maíz precocida para arepas

Para el cerdo

1 kg de bondiola de cerdo

1 cebolla grande

1 morrón

3 dientes de ajo

2 cdas de pimentón dulce

2 cdas de comino

Sal

Ajo en polvo

Salsa inglesa

Salsa de soja

Salsa bbq

1/2 taza de aceto

1/2 taza de azúcar

Procedimiento

Para las arepas, mezclar el agua tibia con la sal, el aceite y la harina de maíz precocida (lamentablemente no sirve otra harina, hay varias marcas en el mercado pero si o si tiene que ser especial para arepas). Hacer bolitas, aplastar y cocinar a la plancha.

Para el cerdo, cortar las verduras, llevarlas a una cacerola con un poco de aceite de oliva y cocinar un poco. Agregar la bondiola, dorarla y cubrirla con agua (acá se puede usar vino, caldo o 50/50) luego agregar los condimentos, la salsa de soja, la inglesa y revolver. Dejar cocinar por 1 y 1/2 o 2 horas a fuego medio, luego dejar entibiar en su propio caldo y retirar. Usando 2 tenedores, desmechar la bondiola, agregar un par de cucharadas de su caldo de cocción y la salsa bbq (con 2 o 3 cucharas está, pero se puede agregar a gusto). En una cacerola mezclar el aceto con el azúcar y cocinar a fuego medio hasta lograr un caramelo espeso, agregar a la mezcla anterior del cerdo y distribuir bien.





AREPA DE PABELLÓN

(Por Cermary Toro, @cocinandodetorito)

Arepa pabellón

La arepa de pabellón tiene tres de los ingredientes típicos del Pabellón criollo, el plato nacional de Venezuela (tajadas de plátano macho maduro fritas, carne de res desmechada y caraotas negras sofritas), mientras que el arroz, cuarto ingrediente del plato original, es sustituido en esta arepa por queso rallado. Todo un reto que conquista paladares foráneos.

Ingredientes

Para la arepa

1 taza de harina de maíz precocida

1 y ½ taza de agua natural

Sal al gusto

Para las caraotas negras

250 gr. de caraotas negras (porotos)

Agua cantidad necesaria

Trozos o huesos de cerdo ahumado (opcional)

Sal, pimienta negra y comino

Aceite

Cebolla

Ajo

Ají dulce

Cebolla de verdeo

Pimentón

Cilantro

Hojas de laurel

Para la carne desmechada

250 gr. de carne

½ taza. de caldo de res.

Sal y pimienta negra a gusto

Aceite

Cebolla

Ajo

Pimentón

Ají dulce

Cilantro

Cebolla de verdeo

Tomate

Un plátano maduro

Procedimiento

Para la arepa: en un bowl agregar el agua, sal y la harina mientras se comienza a amasar (de ser necesario, dejar reposar y amasar un poco más). Formar una bolita con las palmas de las manos y aplanarla formando un disco. Cocinar a fuego medio en una plancha o sartén a fuego medio 5 minutos aproximadamente por cada lado. Reservar.

Para las caraotas: poner a remojar en agua y una cucharadita de bicarbonato de sodio las caraotas desde la noche anterior, para asegurar que se ablanden. Pasadas por lo menos unas 12 horas después, desechar ese agua, lavar bien y seleccionar los granos.

Realizar un guiso, sofriendo en una sartén con aceite todos los aliños picados finamente y reservar. En una olla con agua a temperatura media-alta agrega las caraotas y los trozos de cerdo. Tapar y deja cocinar hasta ablandar (1 hora aproximadamente, dependerá del tipo o calidad del grano), verificando constantemente que no se queden sin agua (de ser el caso agregar la cantidad que se considere). Una vez blandas, agregar el guiso y condimentar a gusto. En caso de quererlas más espesas, licuar una porción de granos formando una especie de pasta y agregarlas nuevamente a la preparación. Una vez hecho esto, apagar el fuego.

Para la carne desmechada: sancochar la carne hasta ablandar. Una vez cocida la carne, desmechar. En una sartén a temperatura media-alta sofreír los aliños finamente picados. Posteriormente agregar la carne y sofreír también. Agregar el caldo de res y salpimentar a gusto.

Para el plátano: retirar la cáscara, cortar y freír las tajadas por ambos lados.

SEGUIR LEYENDO: