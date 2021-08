De Anthony Quinn a los Rolling Stones: así es Broccolino, el resto anfitrión de las estrellas que fue el primero en traer el tiramisú a la Argentina

En el centro porteño abundan restaurantes con historias fabulosas y una de ellas es la de Broccolino, un restó de raíces italianas que nació en febrero de 1985 de la mano de Antonio y Luciana Trío, donde el horno no se apaga desde hace 37 años.

Ya cuatro generaciones pasaron por el restaurante. Y sus fundadores vieron que en el microcentro había una necesidad de pizzerías y sabores italianos. Si bien ambos venían de la industria del turismo, decidieron apostar y abrir un restaurante sobre la calle Esmeralda 776.

Como bien fue su premisa, la idea era abrir una pizzería pero con el paso de los años fueron sumando platos a su tan amado restaurante familiar. Comenzaron con carnes, luego incorporaron platos del día pero lo que se hizo más fuerte fueron las pastas secas que luego Luciana con la Pastalinda comenzó a enseñarles a los cocineros los secretos de la pasta fresca.

“Actualmente el 80% de los platos que se venden son pastas”, cuenta Alejandro Ballabeni a Infobae, uno de los hijos de Luciana que integra las cuatro generaciones que trabaja en Broccolino.

Las pastas frescas del restaurante, uno de los platos más pedidos por los clientes desde hace 37 años

Y es por eso que dentro de los platos que más piden en este famoso restaurante están: los calamaretti Broccolino, que están flambeados con vino blanco, cebolla y detalles secretos de Luciana la creadora de Broccolino. También una cebolla Broccolino, que es una cebolla en flor grande frita que se sirve con salsa agridulce aparte. Tampoco faltan las berenjenas a la parmesana horneado o las pechugas de pollo al funghetto, al ajillo a la italiana levemente picante.

Como detalló Alejandro, que sus platos fuertes son las pastas, en Broccolino los tagliatelle al Nero di seppia con profumo di mare en base a crema con todos los frutos de mar se destacan. También está la opción de lasagna completa o los spaghetti al pesto crema o al quattro formaggi.

Pero hay algo para resaltar de este restaurante, que fueron los primeros en traer a la Argentina el tiramisú en el año 85. Durante los primeros años y casi como exclusividad, cuenta Alejandro, porque la receta era difícil de hacer, fueron ellos. Asimismo también inventaron el “Peccato di cardinale” que es una selección de los mejores postres que tienen, un corazón de tiramisú, helado, marrón glacé (castañas en almíbar), frutos rojos y nueces.

Y no solo los platos son las estrellas del lugar, sino también sus anécdotas con celebridades que pasaron y pasan a diario por este restaurante que lleva más de 30 años en el mismo lugar. Dos de ellas fueron con los Rolling Stone y otra con Anthony Quinn.

El postre “Peccato di cardinale” que es una selección de los mejores postres que tienen, un corazón de tiramisú, helado, marrón glacé (castañas en almíbar), frutos rojos y nueces

Alejandro cuenta que en la época donde no estaba muy impuesto el uso del teléfono -allá por el año 1992- llamaron al restaurante y pidieron una reserva a nombre de Anthony Quinn , el famoso actor de la década de los 40, 50, 60 y 70 en Europa. En el lugar colgaron el teléfono pensando que era una broma, pero al rato llamaron nuevamente y preguntaron por su madre, Luciana, la dueña, y le dijeron que no estaba. La señora le dijo: “Usted me cortó recién, pero yo soy amiga de su mamá, soy italiana y queremos hacer una reserva a nombre de Anthony Quinn porque está en la Argentina y quiere comer comida italiana”.

Luciana junto a Anthony Quinn en Broccolino cuando estuvo de visita en el restaurante

“Y así fue-, cuenta Alejandro-. Le hicimos la reserva, vino a cenar, en el restaurante se hizo un revuelo terrible porque todo el mundo se quería acercar y la custodia lo corría y dijo: “Si me gusta la comida me saco foto con la que me hizo la comida, le firmo el menú y charlo con ella. Le gustó la comida, se sacó la foto y fue una de las tantas anécdotas divertidas de acá”.

La otra que contó fue con los Rolling. Allá por el año 94-95 cuando hicieron el Voodoo Lounge Tour pidieron que para el backstage cocinara Broccolino, y se así se hizo. Su jefe de cocina, Pedro, tuvo el honor de cocinarle a Mick Jagger y todo su equipo y jugar al pool con ellos y además llevarse de regalo la bola número 8 que se la regalaron los Stones.

Robert Duvall visitando Broccolino

Entre otras personas famosas que pasaron y pasan por este restaurante familiar y con raíces italianas están: Chicho Serra, Robert Duvall que era el contador en la película “El Padrino 2”, el Puma Rodríguez, Fontanarosa quien dedico dibujos, Marta Minujín, entre otros.

¿Por qué creen que eligen a Broccolino para comer una buena comida italiana? Alejandro dice a Infobae que los eligen porque la gente valora el respeto a la tradición italiana y la originalidad de los platos, eso, junto a una excelente atención y precios que son acorde a la calidad de los platos. “Broccolino es muy exhaustivo a la hora de elegir sus proveedores’', respondió.

Los tagliatelle al Nero di seppia con profumo di mare en base a crema con todos los frutos de mar se destacan.

Más allá de ser un ícono que nunca dejó de funcionar, como a todos los restaurantes de Argentina la pandemia los golpeó por el cierre de la gastronomía, Infobae les consultó qué fue lo que hicieron ellos ante las medidas. Y respondieron: “Broccolino se auto-sustento con fondos propios. Se respetó la cuarentena dictada por el gobierno, y se decidió reabrir en noviembre de 2020 con los horarios dispuestos. Incorporamos el delivery de apps como un anexo”.

Y ahora, mirando hacia el futuro, estas generaciones que hoy están al mando de Broccolino apuestan al resurgimiento del Microcentro. “La influencia de turismo, junto a la parcial reapertura de las oficinas le dará nuevamente vida a esta hermosa e histórica zona de Buenos Aires ”, cierra Alejandro.

