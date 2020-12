Año Nuevo: 10 propuestas gastronómicas para recibir el 2021

Próximos a abandonar el 2020 y recibir un mejor 2021, la pregunta sobre qué se va a cenar en Año Nuevo es un gran interrogante en cualquier familia. Y para los que no tienen ganas de cocinar, Infobae propone algunos restaurantes o menues take away para comenzar el año con las mejores delicias de la mano de los mejores chefs del país.

Rëd Boutique- Hotel Madero

El exclusivo takeaway del Hotel Madero, propone para quienes celebren las fiestas disfrutando la intimidad de su hogar, un menú celebración con los típicos sabores de las fiestas y un toque de distinción para 31.

Mesa de celebración para 4 personas incluye: terrina de salmón + sfoglia caprese + ensalada de estación + 2 porciones de charcuterie + vitel toné + pan casero. Y mesa dulce para 4 personas con chocolate belga, mini fraisier, lingote de lemon pie y tiramisú. ¿Precio? $ 8.690.

Mesa de celebración para 10 personas: incluye una degustación de salmón + 2 porciones de sfoglia caprese + 3 ensaladas de estación + 2 porciones de vitel toné + 2 porciones de charcuterie + pan casero y mesa dulce para 10 personas con chocolate belga, mini fraisier, lingote de lemon pie, tiramisú, tarteleta de frutillas y arándanos. ¿Precio? $ 17.010.

¿Dónde? Juana Manso 1681, Puerto Madero.

Rooftop del Palacio Barolo

El rooftop ubicado en el mítico Palacio Barolo se llama “Salón 1923”, con su arquitectura esotérica latinoamericana e inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, ofrece las mejores vistas al centro de la ciudad, que funciona desde enero del 2019 homenajeando a los años 20. Este 31 también abre sus puertas para recibir el 2021 con un menú en las alturas. ¿La única condición? El código de vestimenta de la noche es que todos los que vayan, deben ir vestidos de color blanco.

Qué incluye el menú: cocktail de bienvenida. De entrada: mini tabla de fiambres + empanadita de Jamón y Queso o de Carne. Como primer plato, vitel toné con ensalada verde; de segundo plato, brochettes asadas de pollo con ensalada carrot y de postre, variedad de dulces. También ofrece un menú vegano, con entrada con empanaditas veganas; de primer plato calabaza rellena con vegetales; de segundo plato brochette de vegetales asados con ensalada carrot y de postre, variedad de dulces.

Las opciones de menú incluye 1 botella de vino de la casa, cada dos personas y 1 botella de champagne Baron B. ¿Sus precios? $ 16.000 por 2 personas, $ 25.000 por 3 personas, $ 30.000 por 4 personas.

¿Dónde? Av. de Mayo 1370, Monserrat.

Moisha Bakery

Para celebrar un año nuevo diferente, no solo las comidas tradicionales y típicas de las Fiestas pueden ser una opción en la mesa de Fin de Año. Moisha, un restaurante de cocina judía propone un box para recibir el 2021 con lo mejor de sus delicias de medio oriente.

Esta propuesta incluye, una jalá de pesto o capresse; hummus; pita chips; bohio de espinaca; knishe de papa y cebolla y varenikes o strudel de puerro y queso. ¿Precio? $1550 (Por persona).

¿Dónde? Manuela Pedraza 2288, Nuñez.

Lo de Jesús

La parrilla es el corazón de Lo de Jesús, el emblemático restaurante que se afinca en la esquina de Gurruchaga y Cabrera en el barrio de Palermo cuyo origen se remonta a 1953. De allí salen entrañas, ojos de bife, provoletas doradas y vegetales grillados, entre muchas otras delicias, todas en su punto perfecto de cocción. Y quieren celebrar este 2021 con un menú especial. ¿Su precio? $8500.

Este especial para fin de año es un menú de cuatro pasos también con opción vegetariana. Paso 1: quesos de la suerte (lincoln y brie), escabeche de conejo y vegetales orgánicos, cerdo agridulce con ananá y ciruela, pasas y glaseado. Paso 2: langostinos patagónicos a la parrilla, mousse de palta, tomates reliquia, mango y cilantro y limones asados. Paso 3: ojo de bife, espárragos envueltos en panceta, cremoso de papa, ensalada de verdes, palmitos y aceite de trufas. Paso 4: cremoso de chocolate, sablé con mascarpone y cerezas frescas, praliné de pistacho y avellanas con crema de caramelo.

El menú vegetariano consta de 4 pasos: Paso 1: quesos de la suerte (lincoln y brie), escabeche de vegetales orgánicos, filo de berenjena y tomates asados, zanahorias caramelizadas y espuma de albahaca. Paso 2: raviolón de calabazas ahumadas, ricota de cabra y almendras con manteca de salvia. Paso 3: portobellos rellenos, espárragos a la parrilla, cremoso de papa, ensalada de verdes orgánicos, palmitos y aceite de trufas. Paso 4: cremoso de chocolate, sablé con mascarpone y cerezas frescas, praliné de pistacho y avellanas con crema de caramelo.

El menú incluye media botella de vino por persona, primus Malbec y una copa de espumante Alyda Van Salentein para el brindis.

¿Dónde? Gurruchaga 1406, Palermo.

Elena - Four Seasons Hotel

El elegante restaurante del hotel Four Seasons de Buenos Aires, este año no servirá cena de fin de año para sus paladares exigentes, pero sí quiere acompañarlos con sus mismos productos para que puedan disfrutarlo en las casas. Es por eso que armaron box para 2, 4 y 6 personas.

De su charcuterie con variedad de panes, jamón de pato, bresaola wagyu, lincoln, cheddar añejo, pickles, miel panal, focaccia. De la cocina urbana ofrecen: pulpo Elena, vitel toné, ensalada de langostinos, porchetta, burrata y tomates, pavita arrollada, carpaccio de vaca shorthorn, vegetales asados y matambre casero. De postre, chocolate con leche, frambuesas y avellanas, dulce de leche, café y nuez. Y como dulces festivos, panettone, stollen, turrón pistacho y almendra, cookie de jengibre, inspiración frambuesa garrapiñadas y garrapiñadas de avellanas y almendras.

¿Sus precios? Para 2 personas, $18.000 con 1 botella de espumante y elección de 1 botella de vino. Para 4 personas, $32.000 incluye 1 botella de espumante y 2 botellas de vino. Para 6 personas, $46.000 con 1 espumante y 3 botellas de vino.

¿Dónde? Posadas 1086, Recoleta.

Bis Restaurante

El restaurante de Gonzalo Aramburu para este 31 también cuenta con un menú especial para recibir el 2021. En esta ocasión, el chef preparó un menú degustación de seis pasos con maridaje de Saint Felicien $5.500 por persona.

Este menú incluye los siguientes pasos: 1, burrata- zucchinis-tomates reliquia; 2- langostinos pop, palta- manzanas - pepinos; 3- tiradito de lenguado; 4- pavita envuelta en lardo - papas anna - romesco; 5- granita de melón y 6- lingote de chocolate - cerezas - avellanas.

¿Dónde? Vicente López 1661, Recoleta.

La Locanda Ristorante

Este restaurante se viste de gala para celebrar el Año Nuevo con una cálida velada en un ambiente festivo y confortable. Su chef, el reconocido Daniele Pinna, presentará el 31 de diciembre un exclusivo menú de tres pasos protagonizado por una amplia variedad de preparaciones de la auténtica gastronomía italiana, maridado por una selección de los más destacados vinos de la bodega Catena Zapata.

El menú de pasos cuenta con un aperitivo, copa de bienvenida; entradas para elegir como burrata con prosciutto San Daniele y trufas negras, langostinos a la catalana, pulpos en su jugo, carpaccio de lomo de Wagyu, Saint Felicien Chardonnay; entre los principales, culurzones con salsa de cordero y pecorino, risotto alla pescatora, gnocchi di Sardegna con berenjenas calamares y ricotta salada, lomo de novillo pesado y salsa de hongos mixtos

o pesca gratinada con crema de palta y verduras al vapor. Como postre, postres de la casa y panettone flambeado. Como dulces navideños, una canasta con frutos secos y clásicos como garrapiñada, chocolates, confites. Además, limoncello, gaseosas y café.

Para hacer las reservas para ambas noches, los comensales deberán llamar a los números 4806-6343 o 11 2458-2506 para así conocer todos los detalles. Menú Navidad y Año Nuevo de La Locanda Ristorante. El precio del menú:

¿Dónde? José León Pagano 2697, Recoleta.

La Mar

La conocida cebichería del maestro Gastón Acurio, se prepara una vez más para darle la bienvenida al nuevo año con una propuesta especial. El 31 de diciembre por la noche, el chef Gustavo Montestruque presentará un exclusivo menú de 4 pasos cargado de los más deliciosos sabores de la cocina peruana, en base a productos frescos y de alta calidad.

El menú está compuesto por: abrebocas, pulpo a la peruana, tartar de pulpo sobre causa frita. De entradas, cebiche cremoso de pescado y chipirones al rocoto, tataki de trucha, leche de tigre de curry verde, palta y chalaquita de menta, empanada de morcilla y mandioca. Como platos principales, anticucho de ojo de bife, puré de arvejas y chalaquita, cebiche caliente de langostinos enteros, ensalada de sandía y tomates reliquia, pecan, remolacha blanca, hojas y hierbas, arroz meloso de pescado con ajíes y cilantro. Limpiabocas, sorbete. De postre, sopa fría de, frutillas con crema de mascarpone, esfera navideña, garrapiñados, espuma de dulce de leche y salsa de suspiro. De bebidas ofrece, vinos, espumantes, aguas, gaseosas, café o té.

¿Precio? Por persona: $7500, los niños menores de 12 años pagan el 50%. Condición para la reserva: 50% en concepto de adelanto. Los comensales deberán reservar a través de los números 4776-5543 o por Whatsapp con los teléfonos 11 2866-8409.

¿Dónde? Dirección: Arévalo 2024, Palermo.

Blossom Restaurante

El Año Nuevo es una celebración para compartir con los seres queridos. Este restaurante invita a festejar el 31 de diciembre por la noche con un menú 100% artesanal que combina preparaciones tradicionales y platos icónicos de su destacada propuesta gastronómica.

Ofrece un menú de tres pasos a elección que incluye servicio de mesa, mesa dulce, espumante para el brindis y bebida libre hasta las 24 hs por $3500 en efectivo y $3800 con tarjeta, mientras que el menú infantil tiene un costo de $1800 en efectivo y $2200 con tarjeta.

Qué incluye el menú: de entradas, hot pastrami, pastrón curado artesanalmente sobre focaccia de olivas negras, servido con mostaza antigua y pepinos dulces encurtidos; pinchos de langostino rebozados en panko con reducción de salsa teriyaki; clásico Vitel Toné: peceto braseado, napado con salsa base de crema, mayonesa, atún, alcaparras, anchoas y vino blanco. De principales, sorrentinos Nero hechos con tinta de calamar, rellenos con salmón rosado, puerro confitado y ciboulette, servidos con crema de azafrán y caviar rojo; salmón estilo cajún: salmón rosado marinado, asado a la leña, servido con rosti de papa, parmesano y mix de hongos, acompañado de hinojos dulces braseados y gajos de calabaza; bondiola laqueada a la BBQ: braseadas en cocción lenta en horno de barro, laqueada con salsa BBQ, Jack Daniels, acompañada con papas rellenas de panceta, ciboulette y cheddar; ternera ahumada: ternera ahumada y braseada al quebracho durante 5 horas, servida con papas fritas. De postre, apple crumble o sweet dream, base de brownie, frutillas frescas, salsa toffe y crema helada.

Para el menú infantil, chicken fingers, pollo crocante, papas rejillas, guacamole y cheddar; crispy burger: medallón de carne, cheddar fundido, panceta y cebolla crispy, acompañado por papas fritas o ñoquis de papa con salsa de tomates dulces y crema.

¿Dónde? Edison 10, Martínez.

Sushiclub

Ideó un menú variado, accesible y de calidad -con brindis incluido-, para acompañar a su fiel público durante las celebraciones en casa. Disponible a través de su servicio de delivery, durante la Nochebuena y el Año Nuevo, el menú se compone de dos botellas de espumante más el combinado “Let’s Celebrate” que se ofrece en presentaciones de 60 y 90 piezas de sushi, a un precio de $4000 y $5100 cada uno, respectivamente.

El combinado se compone de 9 variedades de sushi estilo fusión con la combinación de sabores cítricos, dulces y agri-picantes que caracteriza a la marca. Algunas opciones son: el Placer Real (roll sin arroz relleno de palta, palmito y queso phila, envuelto en láminas de tamago y salmón, con salsa de maracuyá y crocante de batata), el Fuego Thai (niguiri de salmón flambeado con salsa tailandesa, salsa agripicante, aros de verdeo y escamas de sal con merken), el Celerity Roll (relleno de langostinos y guacamole de palta, envuelto en arroz y finos cortes de salmón con criolla de rocoto, bañado con mayonesa de apio) y el Sweet Roll (relleno de langostinos en tempura, tamago, palta y queso con cilantro, envuelto en salmón y bañado con salsa de mango).

Se ofrecerá una pre-compra online en su web hasta el 30 de diciembre para entregas del 31 por la noche.

¿Dónde? Sucursales en CABA, GBA e Interior.

