50 consejos de Narda Lepes para comer mejor

Consejos de Narda Lepes para comer mejor

Un día, en una tarde del 2018, la reconocida cocinera Narda Lepes, fue el centro de atención en la red social de Twitter. Se hizo viral por compartir sus mejores consejos de cocina para sus más de 849 mil seguidores.

Su idea inicial era solamente brindar 10 tips, pero, como confesó en diálogo con Infobae, cuando se dio cuenta ya había puesto más de 25. Y así llegó a tuitear durante un par de días más de 100.

“La gente empezó a decirme ‘no pares, seguí, seguí’. Y yo lo hice, hasta me llamaron de Twitter. Se dio naturalmente y fue muy espontáneo. Ahí fue donde detecté no lo que la gente quiere, sino lo que la gente necesitaba”.

La cocinera Narda Lepes brindó a sus seguidores tips de cocina para aplicar en casa

De los más de 100 que compartió, el consejo que más revuelo levantó fue el de la zanahoria. “Me sorprendió”, dijo Narda, “Yo iba viendo los tweets y ese tuvo una cantidad ridícula de retweets, un número de 4 cifras”.

Aquella sugerencia de la cocinera fue: “Zanahoria rallada. El que la ralla gruesa no entiende nada. Se ralla del lado finito. Gruesa sin sabor, seca y mata encías no. Acá no acepto opiniones. Calabozo”, con 120 respuestas, 288 retweets y 3.601 me gusta. Un consejo que fue puro éxito y hoy, después de dos años se convirtió en un libro llamado 201 tips para no comer como el or**!!* (Planeta).

“Si tengo que sintetizar qué se puede hacer para comer mejor, mi consejo es: tomá más agua, comé más fruta y verdura de estación, y comé legumbres, no mucho más. El resto es seguí haciendo lo que hacías”, dice Narda. Y agrega: “Pensá tu plato después de la frase ‘qué comemos hoy’, primero en la guarnición y variá, sino siempre vas a hacer papa, puré de papa, arroz, ensalada mixta, que sean ingredientes y no platos, que no sean preparaciones”, sugirió.

El primer consejo que Narda dio en el 2018 a sus seguidores de Twitter

En su opinión, sobre el por qué los argentinos comemos mal, la reconocida cocinera dice que es porque “comemos mucho de lo mismo y en muchas casas se perdió el conocimiento de las cosas que se necesitan para cocinar”. A raíz de esa frase, ejemplifica: "Nadie te dice cómo se doran las cosas, nadie te dice no llenes los cajones de la cocina de más, nadie te dice no uses la marinada como salsa. Este tipo de cosas se aprenden cocinando, no de leerlo por ahí, aunque ahora sí”, y ríe.

Narda tiene un gran feedback con todos sus seguidores. En marzo, cuando decretaron el ASPO, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, lo hizo aún más seguido por tener tiempo y estar guardada en su casa. Así fue cuando nació el ida y vuelta llamado “dale te ayudo, ¿qué tenés en la heladera?”.

Narda es una de las reconocidas cocineras argentinas que está siempre presente en todas las ferias gastronómicas (Foto: Hernán Zenteno)

“Le dedicaba 2 ó 3 horas al día a contestarles a todos para que no salgan porque yo también estaba asustada. Ahí ellos me decían qué tenían -tres panes, una feta de jamón, un brócoli- y yo les decía qué haría con eso. Fue un 1 a 1 que también me gustó y funcionó muy bien”, dijo Narda.

Ahora, tras la vuelta de los restaurantes -ella es dueña de Narda Comedor- pasa menos horas en las redes sociales para tener este contacto con sus seguidores, pero cuando se conecta, admite que no sólo mira qué hay en ellas, sino que aprovecha ese tiempo para que sean de pura actividad. “Me gusta comentarle a un amigo, contestar a seguidores, postear algo para ayudar a otro colega que eso fue lo que hicimos bastante o amplificar el trabajo. Trato de hacer lo más que puedo”.

50 consejos de cocina Narda Lepes para comer mejor

1- Lee la receta antes y entendé qué vas a hacer y por qué. Desobedecé y cambiá lo que quieras si la entendiste.

2- Terminá más simples los platos con hierbas frescas, quesos, crocantes. Suman textura y perfiles de sabor.

3- El horno no es un depósito: usalo.

4- Si la cocción es larga, poca sal de entrada (el agua se reduce y la sal se concentra).

5- Antes de darle galletitas a tu hijo/a leé la etiqueta de los ingredientes. El orden determina la proporción. Del primero de la lista hay más cantidad.

Tener siempre limones (Shutterstock.com)

6- Sale del horno, reposa. Siempre. Carne, papas, pollo, lo que sea. Al menos 5 minutos.

7- Para cualquier carne (pollo, cerdo, pescado): nunca va directo de la heladera al fuego. Antes dejarla al menos 10 minutos a temperatura ambiente.

8- No le tengas miedo a la manteca. Simplemente combinala con vegetales o pescado, refuerza el sabor de lo que más te cuesta comer.

9- Todo sirve: medio limón semiexprimido te levanta una mila fría, el fondito del frasco de mostaza (para la vinagreta), el culito del queso (en la sopa o guisito). No tires nada.

10- Las sobras no existen. Es comida, no sobras. Ideales para comer un poco de cada cosa, ayudan a variar. Dos croquetas, medio tomate, un poco de arroz, una pera. ¡Comida!

11- Las bananas no se guardan en la heladera.

12- Si los fuegos de tu cocina están amarillos, llamá al gasista.

Uno de sus consejos es no poner las bananas en la heladera (Shutterstock)

13- Si cocinás remolachas, dejá la piel y un poco de cabito. Hervidas o al horno hasta que estén tiernas. Después, se pelan casi solas.

14- La calabaza hervida es un embole. Cocinala en la sartén con agua o caldo y manteca (ajito, hierbas, amor) hasta que esté tierna y se evapore el líquido. El puré de la gloria. O al horno, obvio.

15- 2 opciones para cocinar los calamares: los cocinamos muy poquitos minutos, entre 3 y 5, o los cocinamos al menos 45 minutos (cocción larga). Si no es así, al menos que sepas lo que hacés, queda chicle.

16- Usá yogur natural para vinagretas, ensaladas, salsas y para cocinar. Va bien con lo inspirado en el Mediterráneo o Medio Oriente.

17- Comprá hierbas frescas, plantines, cultivalas y cuidalas. Si empiezan a decaer, no las dejes pudrir: secalas. Cambian cualquier plato.

El aceite de oliva no debe tener sabor a aceituna, advierte Narda (Shutterstock)

18- Pollo al horno: antes de condimentarlo secalo bien. Un rato al aire, repasador; cuánto más seco mejor (llegué a colgarlo y a darle con secador de pelo en frío). Resultado: pollo con piel crocante.

19- El papel manteca es un viaje de ida. Tenelo siempre. Podés envolver quesos, fiambres, un pescado, cubrir la fuente para galletas, proteger un pollo en la heladera como “tapa” sobre algo que se está reduciendo..

20- La pasta sale de la olla al dente y se va a la sartén con salsa, manteca o ajo y aceite. Luego se le agrega medio cucharón de agua de cocción (con un chorrito no hacemos nada) Y a mover a lo loco.

21- El verdadero aceite de oliva no tiene que tener olor a aceituna, nunca.

22- Si querés el mejor tostado del mundo, hacelo en una sartén o plancha de hierro con aceite de oliva o manteca. Bien dorado de ambos lados. De nada.

23- Si vas a hacer un buen bife, va a haber humo. Quiere decir que hay calor suficiente, que se va a dorar. Nada más triste que un churrasquito gris. El que quiere celeste... el durazno y la pelusa…

24- Cuando armás un sándwich, las fetas no van planas o dobladas, van plegadas, con volumen. Verificado por la NASA.

25- Milanesas al horno: para que no sean una suela blanca y seca, primero calentá bien una placa para horno, sin nada, luego poné las mila con un poquito de aceite y mandá la placa a la parte baja del horno. Se cocinan pocos minutos por lado.

Tomar agua, clave para la alimentación (shutterstock)

26- Set de cuchillos básico: a- uno grande/ b- uno chiquito con buena punta/ c- uno con serrucho. Siempre afilados, obvio.

27- Cuchillos (sí, seguimos): afilar, lavar con agua tibia y secar. Cortar solo sobre madera o plástico.

28- No guardar tomates en la heladera, pierden sabor y textura.

29- Lácteos, comida que quedó, fiambres y lo que está para comer en el momento (yo también tengo berenjenas al escabeche), van en el primer estante de la heladera.

30- En verano la verdulería se visita al menos tres veces por semana. La fruta se compra por unidad no de a kilos. Comer al menos dos frutas por día.

31- Heladera: lo cocido va arriba y lo crudo abajo. Freezer: congelar primero en un plato o fuente (empanadas, milanesas) y después a embolsar.

32- Pizca es la cantidad promedio que podés levantar entre el dedo índice y pulgar (sal, azúcar y especias)

33- Buenas combinaciones. ¿simples? pollo o huevo + hongos / naranja + chocolate / cerdo + mostaza + ciruela / queso azul + pera / ajo + casi todo. ¿más complejas? sauternes + foie gras / oporto + queso stilton / higos + queso de cabra / echalotes + vinagre de jerez / curry + coco / lácteos + cardamomo / zapallo + salvia.

34- Tomá agua.

35- Nunca hervir el arroz en abundante agua: al colarlo, tiramos el sabor (las instrucciones de la caja las escribió Belcebú). 2 medidas de agua por 1 de arroz, para casi todos, los integrales, 3 medidas de agua por 1 de arroz. Olla tapada.

36- Pinchar los chorizos ayuda a que no se revienten y pierdan un poco de grasa.

37- Legumbres. No salar jamás el agua de cocción al principio porque se ponen duras y tardan el doble. Salar cuando les falta poco. Nunca hervir a borbotones porque se cocinan desparejas, se abren y se rompen.

38- La papa: lo único que necesita es estar a la sombra. Oscuridad y poca humedad para que no se brote. Ojo, brotada es difícil de digerir.

Las legumbres no se debe salar el agua de la cocción ya que estas se ponen duras (Shutterstock)

39- Para hacer un buen merengue, tanto el batidor como el bol, tienen que estar limpios y secos. En las claras no puede haber ni un poquito de yemas.

40- Y si las claras no están frescas, olvidate del merengue.

41- Para las hamburguesas y albóndigas: amasar poco para que suelten el colágeno. Si se amasan de más, van a quedar apelmazadas.

42- La panceta va a la sartén fría, a fuego bajo, tranqui. Se desgrasa y se pone crocante.

43- Si vas a caramelizar cebollas, hacé el doble y guardá. La vas a usar seguro y te ahorrás una horita de tiempo. Salsas, tartas, rellenos, estofados, empanadas. Mil cosas.

44- Fritos: el aceite no se calienta a fuego fuerte, siempre a fuego medio o bajo por mucho tiempo. De esta manera, al poner la comida, la temperatura baja y tenemos margen para subir el calor.

45- Jengibre: para rallarlo, microplane o envolver el rallador común en papel film. La fibra que tiene, que es mucha, queda atrapada en el rallador.

46- Para las sopas, no es necesario pescados caros. Los mejores son los que tienen más hueso y menos carne. Sopa de pescado rica, tarea difícil, pero cuando sale...sos Gardel.

47- Si comprás azúcar mascabo (que tiende a apelmazarse) agregale un poco de azúcar blanca así no se pegotea.

48- Para saltear, dividir los vegetales en grupos: cocción larga (brócoli, zanahoria,etc); cocción media (zucchini, champiñones,etc) y un toque (hojas, brotes).

49- ¿Te picó una abeja? Te frotás una cebolla y no duele más. Comprobado.

50- Probar. Siempre, probar la comida durante el proceso.

