“Los cambios se demostrarán con hechos”, dice Nasry Asfura al defender sus primeros 100 días de gobierno

El mandatario hondureño pidió no evaluar su gobierno únicamente por los primeros 100 días de gestión. (Foto: Casa Presidencial)

El presidente de la República, Nasry Asfura, volvió a pedir este miércoles que su administración no sea medida por los primeros 100 días de gobierno, al considerar que los verdaderos resultados de su gestión se demostrarán con hechos y no con evaluaciones anticipadas.

Durante el lanzamiento de la jornada nacional de vacunación y desparasitación impulsada por la Secretaría de Salud, el mandatario hondureño aseguró que Honduras atraviesa un proceso de transformación que requiere tiempo para consolidarse y generar resultados visibles para la población.

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“Cien días no son suficientes para medir los verdaderos resultados, son con los hechos al final de la historia”, expresó Asfura, al tiempo que recordó que durante décadas el país no experimentó cambios profundos en áreas sensibles como la salud pública y los servicios básicos.

El gobernante enfatizó que su administración mantiene una meta clara orientada al bienestar de la población hondureña y afirmó que una de las prioridades es fortalecer el sistema sanitario nacional.

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“La salud tenemos que cuidarla y mejorarla”, señaló durante su intervención ante autoridades gubernamentales, personal médico y ciudadanos presentes en el acto oficial.

La Secretaría de Salud desarrolla brigadas médicas en distintas regiones del país. (Foto: Casa Presidencial)

En ese sentido, anunció que en las próximas semanas el Gobierno pondrá en marcha el programa denominado “La salud más cerca de usted”, una iniciativa con la que esperan llevar atención médica y servicios de salud a las comunidades más alejadas del territorio nacional.

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“Vamos a atender y vamos a servir en cada rincón del país. Ténganlo por seguro que lo vamos a hacer”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que su administración busca acercar los servicios públicos a la población más vulnerable.

Asfura también hizo un llamado a los hondureños para que participen activamente en la campaña nacional de vacunación y desparasitación, destacando la importancia de la prevención de enfermedades y la confianza en el sistema sanitario.

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“Por favor, hoy estamos dando un ejemplo aquí, no solo en Honduras, lo estamos dando a nivel mundial. Debemos cumplir y llevar a nuestras familias a vacunar”, manifestó.

El presidente insistió en que la vacunación representa una herramienta fundamental para proteger la salud de la población, especialmente de niños y adultos mayores, sectores considerados más vulnerables ante diversas enfermedades.

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La campaña nacional incluye vacunación y desparasitación para distintos grupos de la población. (Foto: INJUPEMP)

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantener la confianza en las acciones emprendidas por el Gobierno en materia sanitaria. “Todo va a salir bien, vamos a estar bien, estamos trabajando y viviendo un proceso decidido a un cambio para el bienestar de cada uno de los hondureños”, expresó.

Durante su discurso, el mandatario también aprovechó para agradecer el trabajo de los funcionarios de su gabinete, incluidos ministros, gerentes, directores y designados presidenciales, aunque reconoció que todavía queda mucho por hacer en los próximos meses de gestión.

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“Tenemos que trabajar más, el tiempo va rápido, nos quedan 44 meses y medio, hay que rendir más. Necesitamos hacerlo porque la gente quiere respuestas”, manifestó.

Las declaraciones del gobernante se producen apenas días después de que se cumplieran los primeros 100 días de su administración, una etapa que tradicionalmente suele ser utilizada para evaluar el rumbo inicial de los gobiernos.

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Funcionarios de Salud acompañaron al presidente durante la inauguración de la jornada nacional. (Foto: Casa Presidencial)

Sin embargo, Asfura insistió en que las transformaciones estructurales requieren continuidad y esfuerzo sostenido, por lo que pidió paciencia a la población mientras se desarrollan los programas y proyectos anunciados por su gestión.

“Aquí me tienen para trabajar. Dios mediante me tiene con salud y aquí me van a tener para responderles”, expresó el jefe del Ejecutivo al cierre de sus declaraciones.

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El mandatario reiteró que su prioridad será responder a las necesidades de la población y sostuvo que espera que los resultados de su administración puedan reflejarse en áreas como salud, atención social y mejora de los servicios públicos.

La jornada nacional de vacunación y desparasitación, inaugurada oficialmente este miércoles, forma parte de las estrategias impulsadas por la Secretaría de Salud para prevenir enfermedades y reforzar la cobertura sanitaria en distintas regiones del país.

Autoridades sanitarias informaron que las brigadas médicas estarán desplegadas en centros de salud, hospitales y comunidades rurales con el objetivo de alcanzar a miles de hondureños durante la campaña.