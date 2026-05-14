República Dominicana

El presidente Abinader inicia visita oficial a Guyana para impulsar acuerdos bilaterales

La llegada del mandatario dominicano a Georgetown marca el comienzo de una agenda centrada en la firma de convenios en energía, comercio y diplomacia, acompañándose de altos funcionarios y representantes del sector privado

Guardar
Google icon
El presidente Luis Abinader inicia visita oficial a Guyana para firmar acuerdos bilaterales en energía, comercio y cooperación diplomática. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El presidente Luis Abinader inicia visita oficial a Guyana para firmar acuerdos bilaterales en energía, comercio y cooperación diplomática. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inició una visita oficial a Guyana con el objetivo de consolidar una serie de acuerdos bilaterales clave en energía, comercio y cooperación diplomática. Según reportes del gobierno de República Dominicana en su sitio web oficial, el mandatario dominicano arribó a Georgetown en la noche del miércoles, donde fue recibido con honores militares y se trasladó a la Casa de Gobierno para participar en una recepción junto a su homólogo, Mohamed Irfaan Ali.

De acuerdo con información del gobierno de República Dominicana, la agenda oficial contempla la firma de nuevos convenios de cooperación durante una reunión bilateral programada para el jueves en la mañana.

PUBLICIDAD

Ambos jefes de Estado, acompañados por funcionarios de alto nivel, avanzarán en la consolidación de una relación estratégica que ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2023.

La relación entre República Dominicana y Guyana se ha intensificado tras la apertura de la embajada dominicana en Georgetown en junio de 2023, hecho que marcó un giro en la política exterior caribeña, según reseña el gobierno. La alianza se ha enfocado en sectores como energía, agricultura, comercio, minería y turismo. El intercambio comercial superó los 97 millones de dólares en 2024, con exportaciones dominicanas que sobrepasaron los 64 millones, una cifra destacada por fuentes oficiales.

PUBLICIDAD

Cooperación bilateral con acuerdos energéticos y comerciales en Guyana

En el ámbito energético, ambos países suscribieron en 2023 un memorándum de entendimiento para la cooperación en hidrocarburos, que prevé la construcción de una refinería de petróleo en Guyana con participación dominicana del 50%.

Este proyecto busca fortalecer la seguridad energética regional y dinamizar la industria petrolera local. Además, la empresa dominicana InterEnergy cerró un acuerdo para modernizar el sistema eléctrico guyanés, ampliando el alcance del sector privado dominicano en la región.

Guyana y República Dominicana consolidan su relación tras la apertura de la embajada dominicana en Georgetown en 2023, fortaleciendo la política exterior caribeña. REUTERS/Ranu Abhelakha
Guyana y República Dominicana consolidan su relación tras la apertura de la embajada dominicana en Georgetown en 2023, fortaleciendo la política exterior caribeña. REUTERS/Ranu Abhelakha

La delegación que acompaña a Abinader incluye a Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Biviana Riveiro, directora ejecutiva de Pro Dominicana, y Ernesto Torres Pereyra, embajador dominicano en Guyana.

Durante su estancia, el presidente Abinader también participará en un desayuno oficial en la Casa de Gobierno, donde se espera la definición de nuevas oportunidades en materia de turismo y agricultura.

Antes de arribar a Guyana, Abinader estuvo en Panamá como orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas, espacio en el que promovió la captación de inversiones orientadas a tecnología y manufactura, según información de el gobierno. En ese contexto, sostuvo reuniones con empresarios panameños y con el presidente José Raúl Mulino.

El intercambio comercial entre República Dominicana y Guyana supera los 97 millones de dólares en 2024, con exportaciones dominicanas por encima de los 64 millones de dólares. (Visuales IA)
El intercambio comercial entre República Dominicana y Guyana supera los 97 millones de dólares en 2024, con exportaciones dominicanas por encima de los 64 millones de dólares. (Visuales IA)

La política de visados también ha registrado avances: desde la apertura de la embajada en Georgetown, los ciudadanos de ambos países pueden ingresar sin visado para estancias turísticas de hasta 30 días, lo que facilita el flujo bilateral.

El jefe de Estado dominicano tiene previsto regresar a República Dominicana el jueves 14, donde retomará su agenda oficial el viernes. El fortalecimiento de la alianza bilateral con Guyana responde a la estrategia de diversificación de mercados y cooperación energética impulsada por el gobierno dominicano, según fuentes oficiales citadas por el gobierno de República Dominicana.

Temas Relacionados

República Dominicana-GuyanaGeorgetownRelaciones BilateralesEnergíaGuayanaRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Keyner Calero: el joven nicaragüense detenido tras una persecución, cocaína, armas y el cargo de asesinato de un bebé que podría costarle la vida en EE.UU.

El arresto ocurrió tras un tiroteo nocturno y una persecución policial que dejó a varias personas heridas. Las autoridades estadounidenses aún reconstruyen los minutos previos al hecho y los sospechosos podrían enfrentar la pena de muerte

Keyner Calero: el joven nicaragüense detenido tras una persecución, cocaína, armas y el cargo de asesinato de un bebé que podría costarle la vida en EE.UU.

Economía de Costa Rica creció 4.6 % en marzo impulsada por construcción, turismo y servicios

El Banco Central reportó una aceleración de la actividad económica durante el primer trimestre del 2026. La construcción privada y pública, el turismo y los servicios profesionales lideraron el crecimiento nacional

Economía de Costa Rica creció 4.6 % en marzo impulsada por construcción, turismo y servicios

Funcionarios de Centroamérica y el Caribe analizan de primera mano acciones de México en el combate contra el gusano barrenador

Experiencias compartidas en la gira buscan fortalecer acuerdos multilaterales e implementar sistemas avanzados en procedimientos de inspección para la ganadería del istmo

Funcionarios de Centroamérica y el Caribe analizan de primera mano acciones de México en el combate contra el gusano barrenador

“Los cambios se demostrarán con hechos”, dice Nasry Asfura al defender sus primeros 100 días de gobierno

El mandatario aseguró que su gobierno trabaja para transformar el sistema de salud y anunció el programa “La salud más cerca de usted”, mientras llamó a la población a participar en la jornada nacional de vacunación y desparasitación.

“Los cambios se demostrarán con hechos”, dice Nasry Asfura al defender sus primeros 100 días de gobierno

Hondureños tendrán cuatro meses para pagar impuestos y servicios públicos sin multas ni intereses

El Congreso Nacional aprobó un paquete de amnistías que permitirá a miles de hondureños y empresas ponerse al día con deudas tributarias, municipales, de agua y del Seguro Social durante un período de cuatro meses, sin pagar multas, intereses ni recargos por mora

Hondureños tendrán cuatro meses para pagar impuestos y servicios públicos sin multas ni intereses

TECNO

Mide como un profesional: descubre las herramientas automáticas de medición en tu iPhone

Mide como un profesional: descubre las herramientas automáticas de medición en tu iPhone

Meta enfrenta protestas internas por implementar tecnología de rastreo de ratón en sus oficinas estadounidenses

Juega más rápido en GeForce NOW: integración de Gaijin y lanzamientos semanales

Apps que convierten tu móvil en un metro digital: mide distancias y objetos fácilmente desde el celular

Por qué las gafas inteligentes de Meta se están convirtiendo en un problema de privacidad

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Euphoria’, Chloe Cherry, se sincera sobre el relleno de sus labios: “No me gustaba el aspecto de mi cara”

La estrella de ‘Euphoria’, Chloe Cherry, se sincera sobre el relleno de sus labios: “No me gustaba el aspecto de mi cara”

Brooke Shields recuerda la incómoda entrevista que tuvo con Barbara Walters cuando tenía solo 15 años

Olivia Rodrigo es señalada de “sexualizar la infancia” tras dar un show en España

La hija de Michael Jackson gana batalla legal por más de 600 mil dólares contra ejecutores del patrimonio de su padre

Emma Roberts y Evan Peters se reencuentran en una presentación de ‘American Horror Story’ tras romper su compromiso hace siete años

MUNDO

Donald Trump se reúne con Xi Jinping en China en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Donald Trump se reúne con Xi Jinping en China en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Disolución del parlamento en Israel: qué sucedió con la coalición de Benjamin Netanyahu y cuáles son los próximos pasos

Estados Unidos desvió 67 buques comerciales e inmovilizó otros cuatro desde el inicio del bloqueo a Irán en Ormuz

Las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron nuevamente en medio de la baja histórica del tráfico por el estrecho de Ormuz

La coalición del Gobierno de Israel propuso disolver el parlamento y anticipar las elecciones