El presidente Abinader inicia visita oficial a Guyana para impulsar acuerdos bilaterales

El presidente Luis Abinader inicia visita oficial a Guyana para firmar acuerdos bilaterales en energía, comercio y cooperación diplomática. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inició una visita oficial a Guyana con el objetivo de consolidar una serie de acuerdos bilaterales clave en energía, comercio y cooperación diplomática. Según reportes del gobierno de República Dominicana en su sitio web oficial, el mandatario dominicano arribó a Georgetown en la noche del miércoles, donde fue recibido con honores militares y se trasladó a la Casa de Gobierno para participar en una recepción junto a su homólogo, Mohamed Irfaan Ali.

De acuerdo con información del gobierno de República Dominicana, la agenda oficial contempla la firma de nuevos convenios de cooperación durante una reunión bilateral programada para el jueves en la mañana.

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Ambos jefes de Estado, acompañados por funcionarios de alto nivel, avanzarán en la consolidación de una relación estratégica que ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2023.

La relación entre República Dominicana y Guyana se ha intensificado tras la apertura de la embajada dominicana en Georgetown en junio de 2023, hecho que marcó un giro en la política exterior caribeña, según reseña el gobierno. La alianza se ha enfocado en sectores como energía, agricultura, comercio, minería y turismo. El intercambio comercial superó los 97 millones de dólares en 2024, con exportaciones dominicanas que sobrepasaron los 64 millones, una cifra destacada por fuentes oficiales.

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Cooperación bilateral con acuerdos energéticos y comerciales en Guyana

En el ámbito energético, ambos países suscribieron en 2023 un memorándum de entendimiento para la cooperación en hidrocarburos, que prevé la construcción de una refinería de petróleo en Guyana con participación dominicana del 50%.

Este proyecto busca fortalecer la seguridad energética regional y dinamizar la industria petrolera local. Además, la empresa dominicana InterEnergy cerró un acuerdo para modernizar el sistema eléctrico guyanés, ampliando el alcance del sector privado dominicano en la región.

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Guyana y República Dominicana consolidan su relación tras la apertura de la embajada dominicana en Georgetown en 2023, fortaleciendo la política exterior caribeña. REUTERS/Ranu Abhelakha

La delegación que acompaña a Abinader incluye a Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Biviana Riveiro, directora ejecutiva de Pro Dominicana, y Ernesto Torres Pereyra, embajador dominicano en Guyana.

Durante su estancia, el presidente Abinader también participará en un desayuno oficial en la Casa de Gobierno, donde se espera la definición de nuevas oportunidades en materia de turismo y agricultura.

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Antes de arribar a Guyana, Abinader estuvo en Panamá como orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas, espacio en el que promovió la captación de inversiones orientadas a tecnología y manufactura, según información de el gobierno. En ese contexto, sostuvo reuniones con empresarios panameños y con el presidente José Raúl Mulino.

El intercambio comercial entre República Dominicana y Guyana supera los 97 millones de dólares en 2024, con exportaciones dominicanas por encima de los 64 millones de dólares. (Visuales IA)

La política de visados también ha registrado avances: desde la apertura de la embajada en Georgetown, los ciudadanos de ambos países pueden ingresar sin visado para estancias turísticas de hasta 30 días, lo que facilita el flujo bilateral.

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El jefe de Estado dominicano tiene previsto regresar a República Dominicana el jueves 14, donde retomará su agenda oficial el viernes. El fortalecimiento de la alianza bilateral con Guyana responde a la estrategia de diversificación de mercados y cooperación energética impulsada por el gobierno dominicano, según fuentes oficiales citadas por el gobierno de República Dominicana.