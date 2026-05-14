Honduras

Hondureños tendrán cuatro meses para pagar impuestos y servicios públicos sin multas ni intereses

El Congreso Nacional aprobó un paquete de amnistías que permitirá a miles de hondureños y empresas ponerse al día con deudas tributarias, municipales, de agua y del Seguro Social durante un período de cuatro meses, sin pagar multas, intereses ni recargos por mora

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El Congreso Nacional aprobó en tercer debate un paquete de amnistías para contribuyentes con deudas pendientes en instituciones públicas. (FOTO: Infobae)
El Congreso Nacional aprobó en tercer debate un paquete de amnistías para contribuyentes con deudas pendientes en instituciones públicas. (FOTO: Infobae)

La aprobación de un nuevo paquete de amnistías por parte del Congreso Nacional abrió una ventana de alivio financiero para miles de hondureños y empresas que mantienen deudas con instituciones públicas, en medio de un contexto marcado por el alto costo de vida, dificultades económicas y problemas de morosidad acumulada en distintos sectores del país.

La medida fue aprobada en tercer y último debate y permitirá que los contribuyentes puedan ponerse al día durante un período de cuatro meses sin tener que pagar intereses, multas ni recargos por mora.

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El decreto incluye obligaciones pendientes con el Servicio de Administración de Rentas (SAR), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)y las municipalidades, además de contemplar una ampliación para amnistías municipales y relacionadas con servicios de agua potable.

Miles de hondureños podrán regularizar pagos atrasados sin asumir intereses, multas ni recargos por mora durante cuatro meses. (FOTO: Diario Tiempo)
Miles de hondureños podrán regularizar pagos atrasados sin asumir intereses, multas ni recargos por mora durante cuatro meses. (FOTO: Diario Tiempo)

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, defendió la iniciativa asegurando que busca aliviar la presión económica que enfrentan miles de familias y empresas hondureñas.

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“El pueblo hondureño tiene problemas por esta crisis económica y hoy se ha aprobado este paquete de amnistías para que las personas tengan cuatro meses para poder ponerse al día y poder librarse de intereses y mora”, expresó la parlamentaria tras la aprobación del decreto legislativo.

Según Pinto, muchas personas y empresas acumularon atrasos en el pago de impuestos y servicios públicos debido a las dificultades económicas que ha enfrentado el país durante los últimos años, situación que también impactó las finanzas de varias instituciones estatales.

La diputada sostuvo que el objetivo principal es incentivar el pago voluntario de obligaciones pendientes y facilitar la recuperación de recursos para el Estado.

“Esto permite que las personas se puedan regularizar, que ya no estén en mora, así como también que las instituciones capten dinero y eso se traduce en proyectos”, manifestó.

El Legislativo espera que la amnistía permita aumentar la recaudación y fortalecer proyectos financiados con fondos públicos. (FOTO: El Heraldo)
El Legislativo espera que la amnistía permita aumentar la recaudación y fortalecer proyectos financiados con fondos públicos. (FOTO: El Heraldo)

La aprobación de este tipo de amnistías se ha convertido en una práctica recurrente en Honduras durante períodos de desaceleración económica o crisis financieras, especialmente cuando las instituciones públicas enfrentan dificultades de recaudación.

En distintos momentos, gobiernos y alcaldías han recurrido a mecanismos similares para estimular que ciudadanos y empresas cancelen deudas atrasadas sin el peso de intereses acumulados, los cuales en muchos casos terminan superando el monto original adeudado.

Analistas consideran que este tipo de medidas puede generar alivio temporal para contribuyentes afectados por problemas económicos, aunque también advierten que la repetición constante de amnistías podría incentivar una cultura de incumplimiento tributario entre algunos sectores.

El anuncio ocurre en un contexto donde miles de hondureños continúan enfrentando dificultades económicas derivadas del incremento en los precios de alimentos, combustibles, servicios y productos básicos.

Pequeños negocios, emprendedores y empresas también han señalado complicaciones para mantenerse al día con obligaciones fiscales y pagos institucionales debido a la desaceleración económica y la reducción en el consumo.

La medida incluye obligaciones pendientes con el SAR, IHSS, SANAA y municipalidades de todo el país. (FOTO: El Heraldo)
La medida incluye obligaciones pendientes con el SAR, IHSS, SANAA y municipalidades de todo el país. (FOTO: El Heraldo)

Con esta aprobación, quienes mantengan deudas con las instituciones incluidas podrán realizar arreglos de pago o cancelar obligaciones pendientes sin asumir los intereses y recargos generados por mora durante el período establecido en la amnistía.

El Congreso Nacional también espera que la medida permita mejorar la captación de recursos en entidades públicas que actualmente enfrentan limitaciones financieras para ejecutar proyectos, sostener operaciones y ampliar cobertura de servicios.

En el caso de las municipalidades y sistemas de agua potable, autoridades locales han advertido en reiteradas ocasiones que la mora afecta directamente la capacidad de inversión en obras comunitarias, mantenimiento de infraestructura y prestación de servicios básicos.

Aunque la iniciativa ha sido recibida positivamente por distintos sectores, algunos economistas consideran que el reto de fondo sigue siendo fortalecer la economía nacional y mejorar la capacidad adquisitiva de la población para evitar que las deudas vuelvan a acumularse en el corto plazo.

Mientras tanto, miles de contribuyentes tendrán ahora un plazo de cuatro meses para regularizar su situación financiera y aprovechar el beneficio aprobado por el Legislativo, que elimina temporalmente intereses, multas y recargos por mora.

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