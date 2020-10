Licuados y batidos para el verano: ¿son buenos o malos?

La respuesta definitivamente es sí, son multivitamínicos naturales y caseros concentrados en un vaso. Además ayudan a hidratarnos y a mejorar nuestras defensas justamente por la variedad de alimentos y de colores con que los preparamos.

Dulces o salados, los licuados otorgan saciedad y aportan buena cantidad de nutrientes. Los licuados resultan buenos aliados en el verano. Y, fundamentalmente, no esperes a tener sed para hidratarte.

Claramente estamos hablando de batidos y licuados en los que utilizamos frutas enteras, incluso combinándolas con verduras, semillas, frutos secos o algún cereal alto en fibras como la avena, por ejemplo.

Muy distinto es si consumimos sólo su jugo, por ejemplo, de naranjas todos los días. Ahí estamos concentrando el azúcar natural (la fructosa) de la fruta y desaprovechando todos sus otros beneficios.

Ahora que están llegando las temperaturas más primaverales, aparece el apuro por bajar de peso y mi recomendación es que los uses como un complemento de tu alimentación, como desayuno o merienda, u ocasionalmente como sustituto de alguna comida principal. Pero no que vivas a solamente a licuados. O sea: la dieta del batido, no.

En los batidos o licuados se pueden incluir frutas o verduras

Acordate que mejorar el patrón alimentario y la relación que tenemos con la comida es lo que nos lleva a tener un cuerpo cómodo y sano y sostenerlo en el tiempo.

A continuación, algunas ideas de licuados para que sean bien nutritivos y 2 ideas para que pruebes para hacerlos en casa.

- Usa frutas y verduras de estación

- Incorporá semillas de sésamo, de lino, de chía, de girasol, las que te gusten

- Podés utilizar yogur o leche, preferentemente descremados, y si querés hacer la versión veggie podes usar bebida de almendras

- Podés endulzar con algún edulcorante natural. Ojo con la miel, tiene el mismo valor calórico que el azúcar. No está mal usarla si te gusta, pero se debe medir con cucharaditas la cantidad

Batido de chocolate

1 cucharada de cacao

1 puñado de nueces o almendras

½ banana congelada

½ cucharadita de canela

1 taza de leche descremada o bebida de almendras

1 cucharadita de stevia

Procedimiento:

Colocar todo junto en la licuadora y procesar hasta que quede cremoso. Consumir en el momento

Batido de yogur y jengibre

1 yogur natural

1 pera

Ralladura de jengibre

1 cucharadita de semillas de chía o lino

Hielo

Procedimiento:

Colocar todo junto en la licuadora y procesar hasta que quede cremoso. Consumir en el momento

Jugá con tu creatividad y anímate a probar diferentes sabores. Al hacer preparaciones caseras, tenemos la posibilidad de elegir la calidad de los alimentos y buscar productos frescos. Y es una buena estrategia para consumir más frutas y verduras.

Edición de video: Sofía Boutigue/ producción gastronómica: @solemartinss11

SEGUÍ LEYENDO:

Cinco consejos para bajar los kilos de más que se aumentaron durante la cuarentena

Dieta cetogénica: qué es, cómo funciona y cuáles son sus beneficios

Qué es la espirulina, un superalimento muy popular en las dietas veganas