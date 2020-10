Moda de primavera: cuáles son los básicos del guardarropas que no pueden faltar esta temporada

Cuáles son las prendas que no pueden faltar esta temporada en el guardarropa (Shutterstock)

Atrás quedaron las bajas temperaturas y por fin llegaron los días primaverales para disfrutar al aire libre. Remeras, vestidos, shorts, camisas de mangas cortas, sandalias, y los colores claros son los protagonistas que vuelven a relucir luego de estar guardados durante meses.

Infobae dialogó con asesoras de imagen y expertas en moda para que compartan cuáles son los básicos del guardarropas que no pueden faltar esta primavera.

“La silueta de esta temporada se inspira en la década del 70, los vestidos largos son una de las estrellas de la temporada y acompañando los tiempos que corren son ideales por la comodidad que brindan y lo fresco que resultan para altas temperaturas”, dijo la asesora de imagen María Pinola sobre uno de los infaltables de la temporada.

Los vestidos largos y midi, son siempre un hit de la temporada de primavera-verano (Shutterstock)

Por su parte, la estilista y asesora de moda Romina Giangreco agregó: “En esta temporada la premisa sigue siendo estar cómoda ya que el contexto es especial y la pandemia aún continúa, pero por suerte siempre aparecen nuevas tendencias para inspirarnos en el vestir, aunque sea para los Zooms. Destaco como prendas el vestido midi y el largo”.

Otro de los básicos que está presente en cada estación es la camisa blanca, un infaltable atemporal. “Esta primavera podemos reinventar y darle versatilidad, optimizando desde un outfit de playa hasta para ir a un cóctel, para darle un toque canchero”, sugirió la asesora Valeria Parodi y detalló algunos looks como por ejemplo: con pantalones skinny (chupin) con la camisa suelta o abierta, con shorts de jean y botas texanas; con pantalones palazzo con la camisa anudada; con trajes de baño y accesorios; para un look más urbano con jeans y algún accesorio de color como aros, collar, pañuelos en el cuello, cabeza, muñeca o como cinturón; o para looks más formales la podemos combinar con una falda de paillettes y unos stilletos o sandalias de taco alto.

Prendas y detalles que no pueden faltar para esta primavera:

- El chaleco, otra de las prendas que es hit para la primavera, para toda ocasión, para salir por las noches y para el día.

- Los pantalones son baggy, amplios y cómodos. También los palazzos de algodón, súper cómodos para hacer home office. Un básico para estos momentos.

- Las hombreras vienen ganando terreno, este año las hombreras vienen acompañadas con remeras de algodón, le da un aire más moderno al look.

Kendall Jenner y Hailey Bieber con la tendencia de los jeans rectos (The Grosby Group)

- El género denim en todas sus versiones: monos, shorts, camisas y vestidos.

- Los jeans, ahora la tendencia son los rectos o amplios, no tanto los skinny.

- Kimonos, infaltable de la primavera en todas sus formas y versiones, cortos, medianos o largos, vienen estampados, lisos y de diferentes géneros. Esta prenda versátil la podemos combinar con todo y funciona como una tercera prenda que nos aporta elegancia y ese toque chic.

Las zapatillas las impuso Karl Lagerfeld en la pasarela de Chanel y fueron un hit (Shutterstock)

- Las zapatillas son otro ítem básico e infaltable que llegaron hace un tiempo y están súper instaladas, para todas las edades que aportan comodidad y dan frescura al look.

- Las mangas siguen teniendo protagonismo en todas las prendas, ya sea por amplitud o por tener detalles.

- Las carteras y cinturones de rafia.

- Los aros grandes y de colores como en los años 80′ en diversas formas y tamaños

- Pañuelos cortos de seda o similar. Se pueden usar en el cuello, cabeza como turbante o vincha, en muñeca, como cinturón o en la cartera.

Pañuelos de seda como compemento ideal para atarlo en las carteras (Jade Berry)

Como en todas las primaveras, hay un estampado que no puede faltar, el safari. Y la asesora Pinola comparte cómo combinarlo: “Dentro de nuestro placard siempre hay una parka verde militar o una campera de gabardina estilo safari y este es un básico que combina muy bien con jeans azul, celeste o blanco; también la podemos llevar como abrigo liviano ideal para la primavera con faldas midi y vestidos largos”.

Por otra parte, los colores que predominan en el verano son los pastel. “Funcionan muy bien para todas las colorimetrías y entre ellos combinan a la perfección”, dice la asesora Valeria Parodi.

La estilista Giangreco agrega que no solo la ropa te viste, sino que las manos también tienen que estar prolijas, ya que son una de la carta de presentación de las personas. Además de los pastel, suma como paleta de cromática para las uñas al fucsia y recomienda para el cabello, los cortes simples y las melenas medias-cortas, que son lo último en pelo.

Uñas color pastel y fucsia, dos colores que son tendencia para la primavera (Shutterstock)

Asimismo dijo: “Todas estas son tendencias para inspirarse y adaptarlas a la realidad de cada uno. Si vos querés estar a la moda podés implementar un ítem de moda en las uñas, no es necesario tener todas las tendencias juntas”.

Por último, con visión mundial, que también está llegando a país, la asesora dice que una de las últimas tendencias en moda es el consumo sustentable, la compra en las tiendas vintage, ropa usada, y el consumo de textiles orgánicos o de ropa reciclada. “Cada vez veo más conciencia en consumir este tipo de prendas en mujeres y está buenísimo”.

SEGUÍ LEYENDO:

Benito Fernández y Min Agostini: los diseñadores argentinos convocados para las fashion weeks del mundo

“Modelos con Ciática”: la cuenta de Twitter que muestra el costado ridículo de las campañas de moda

Minimalismo y comodidad: cómo la pandemia cambió la forma de vestirse