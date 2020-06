En los hombres, el caso es similar al de la mujer. Los expertos coinciden en que luego de que pasen estos días de confinamiento, sus looks cambiarán totalmente. Lograrán looks más desestructurados, pero hay que tener en cuenta las diferentes ocasiones de uso. La asesora Path Sánchez dijo: “Si es un abogado, debe cumplir con la etiqueta de vestuario, pero quizás hoy estamos más abiertos a probar nuevos estilos que no sean tan consumistas”.