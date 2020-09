Benito Fernández y Min Agostini: los diseñadores argentinos convocados para las fashion weeks del mundo

Camisola by Benito en Nueva York y "una prenda muchos usos" by Min Agostini que se presentará en México

Si hay algo que tenemos en nuestro país son diseñadores talentosos. Entre ellos se encuentran Min Agostini y Benito Fernández, dos firmas de la moda cuyas prendas son identificables con sólo un vistazo.

A pesar de estar en tiempos de pandemia, la moda continúa y los shows de las semanas de la moda siguen con el calendario pautado a nivel mundial. Y estos diseñadores argentinos fueron invitados a ser parte de la agenda global.

El calendario de la moda abrió con Nueva York, de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados: con medidas sanitarias muy estrictas y con transmisiones vía streaming de todos los desfiles. NYFW sorprendió y se pudo llevar a cabo sin inconvenientes.

Benito Fernández presentó "Cambalache" en Nueva York Fashion Week

Desde Argentina, el diseñador elegido para esta Semana de la Moda fue Benito Fernández. Convocado a través de Fashion Designers of Latin America lo invitaron en medio de la pandemia y aceptó rápidamente. “Haber presentado mi colección ahí es un sueño hecho realidad, sobre todo de la mano de Valeria Mazza, que hizo el cierre. Es súper importante haber formado parte de la New York Fashion Week. Primero porque es una de las pasarelas más modernas que conecta con mucha gente y también porque a mi me encanta verla”, dijo Benito a Infobae.

El diseñador contó que convocó a su amiga Valeria Mazza para “devolverle a la industria de la moda algo de lo que tanto se merece en estos momentos de crisis siendo uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Ella, además, fue un gran ícono de los 90”.

Los vestidos cortos de lentejuelas, un ítem infaltable en las colecciones de Benito

Si bien Benito no viajó a la Gran Manzana, su desfile lo hizo vía streaming como el resto de los shows que se presentaron en el calendario oficial. En su video a puro color, el diseñador con más de 30 años en la moda mostró al mundo su temporada de verano llamada “Cambalache”, una línea 100% reflejada en su ADN y en la identidad del país con mezcla de texturas, brillo y mucho color.

“Lo que más me gustó de haber estado virtualmente en el calendario de la moda de la Nueva York Fashion Week es estar en una de las pasarelas más importantes y llegar a diferentes lugares de diversas maneras, porque todo va a cambiar, desde las formas de comunicar, el marketing, la venta y los contenidos”, agregó Benito.

Las camisolas, la prenda que Benito dijo que este verano serán las protagonistas

En su colección “Cambalache”, para el verano, el diseñador presentó ropa más suelta y cómoda, con telas de algodón. Pantalones anchos, camisolas y las túnicas que son las verdaderas protagonistas de la temporada. Para la paleta de color, los vibrantes como los amarillos con detalles en negro son los hit. “Los jeans y las túnicas son las prendas que este verano no te pueden faltar en el vestidor”, sugirió Fernández.

Min Agostini esta vez se puso en la piel de la modelo para presentar sus colecciones como un cuerpo real

La diseñadora y arquitecta Min Agostini fue otra de las convocadas para presentar sus diseños en el exterior. Fue en México, para el Mercedes Benz Fashion Week México. La Cancillería Argentina la seleccionó y la invitó para en octubre estar virtualmente mostrando su creatividad al mundo latinoamericano.

“Para mí es muy importante participar ya que es una plataforma que se lanza para todo el mercado latinoamericano. Presentaré mi concepto de ‘una prenda muchos usos’ también ya que no serán piezas únicas sino que es la primera vez que voy a poder hacer un seriado y repetir prendas”.

#unaprendamuchosusos por Min Agostini

Bajo su premisa que apuesta a piezas de diseño que son para toda la vida, sus nuevas líneas las diseñó sobre un maniquí y tienen una sola costura, ya que no trabaja con molderías y estas se pueden adaptar a muchos cuerpos, estructuras y siluetas diferentes para todos los talles, de un XS hasta un XL.

Sobre la paleta de color elegida para la temporada de primavera-verano 2021 de Min Agostini, la diseñadora optó por los amarronados, los beige, mostaza combinados con el malva, el verde agua, el naranja y el azul estridente, con blancos.

Las piezas de Min Agostini son para todos los cuerpos y tienen como objetivo envolver a talles de un XS a un XL

El evento se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre bajo un formato híbrido que combina el retorno controlado de los eventos presenciales con un programa de contenidos exclusivos en sus plataformas digitales. Sin embargo, todavía la hora y el día en el que se estará presentando esta nueva cápsula de Min no está definida, pero todos los diseñadores argentinos presentarán sus colecciones mediante un video colectivo de todos los participantes elegidos por Cancillería.

