“Modelos con Ciática”: la cuenta de Twitter que muestra el costado ridículo de las campañas de moda

"Modelos con Ciática", la cuenta de Twitter española que mezcla moda y humor con las poses de las modelos para hacer reír a los seguidores (@MCiatica)

Muchas cuentas nuevas surgieron este 2020, algunas inspiradas en el coronavirus, y otras que apuntan a ponerle un poco de humor a este momento tan difícil que estamos viviendo a nivel global. Éste fue el caso de “Modelos con Ciática”, una cuenta de Twitter que actualmente tiene 60 mil seguidores y comparte fotos de editoriales de moda que muestran modelos en posiciones inusuales con leyendas graciosas.

Quien está detrás de esta cuenta es Laura, una joven de Huelva, Andalucía, España, que lo creó con un solo fin: hacer reír a sus seguidores con “humor limpio y sin ofender a nadie”. Con posteos diarios, y miles de comentarios, se convirtió en una cuenta popular en la red social del pajarito.

"Pensé que nunca lo diría... ¡No salgo más!", y se ve a una modelo en la calle (@MCiatica)

“Fue todo bastante casual. Un día me dieron un golpe en el coche. Tras el enfado inicial y negándome a pasar un mal día entré en internet a ver cuentas que me gustan y que siempre me sacan una sonrisa. En una publicación de Señorita Puri (otra cuenta) vi una foto de catálogo que se había viralizado, me puse a comprobar si esto era una práctica habitual en la moda actual y me llevé la sorpresa de que en la red está lleno de modelos que realizan posturas imposibles. Así fue como creé la cuenta y todo fue rodando”, comentó en diálogo con Infobae.

"Haz deporte, decían", y se ve en la foto a una modelo con la "fitball" o la pelota de pilates (@MCiatica)

En @MCiatica, no fue casual la elección del nombre, sino que detrás hay una historia. “Siempre he padecido de dolores de espalda y las posturas de las modelos se asemejan bastante a las que adoptas cuando tienes ciática”, explicó Laura.

Al momento de elegir el contenido, la creadora de esta cuenta dijo que utiliza imágenes de catálogos públicos, blogs o fotos que fueron publicadas en las redes sociales, aunque muchas veces se las hacen llegar sus seguidores.

"Special K". Otra de las fotos más comentadas por la postura de la modelo en la playa (@MCiatica)

¿Cree que su éxito fue casualidad? “Para nada. Todo lo que ha sucedido me abruma y me asusta a partes iguales. Intento que la cuenta sea respetuosa y que no ofenda a nadie. Con el paso de los días y con el constante crecimiento me tomo todo como un regalo precioso sin perder la perspectiva que da el tener los pies en el suelo. Posiblemente el éxito nazca de eso, de que no haya una pretensión detrás, de la carencia de humor simple que hay últimamente en las redes, reírnos por el simple hecho de reírnos sin más”.

"Vitamina D, Plank y siesta. Salud, deporte de riesgo y bienestar en una sola imagen", dice el posteo con humor

Sin embargo, las redes sociales también tienen su contra. Muchas veces son perjudiciales o pueden tener comentarios ofensivos o hasta enojos por parte de los mismos creadores de las fotos que Laura tomó y lo posteó a modo de diversión. Por suerte, ella no tuvo ningún inconveniente, pero confesó que “es parte de su temor diario”.

“Yo no quiero ofender a nadie y siempre voy a tratar todo con el máximo de los respetos. Si algún fotógrafo, marca o modelo se ofende, no tendría problemas en retirar la imagen o imágenes en cuestión. La cuenta es lo que es y ya. No hay nada más detrás”, aclaró.

"Venga Yoli, que está el Uber abajo", escribó Laura acompañando la foto de una editorial de moda (@MCiatica)

Por último, sobre qué expectativas tienen a futuro sobre “Modelos con Ciática”, Laura dijo: “No he pensado en eso, la verdad. Aún estoy muy sorprendida con todo esto. Simplemente, me dejo llevar. Cuando ya consigues un número de seguidores te empiezan a hablar de monetizar la cuenta. Mi particular visión del mundo de personas influyentes es que últimamente nos venden una ‘riqueza ficticia’ y que estamos perdiendo nuestro mejor legado que es la cultura. Me encantaría que esto sirviera para hacer el bien en el amplio sentido de la palabra. Darle hueco a editoriales pequeñas e independientes que necesitan un empujón, compañías de teatro, cine, pintura, música”.

