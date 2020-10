Maru Botana y el paladar de los argentinos: “Me encanta ver qué consume la gente, pero me preocupa verlo”

Cocineros por cocineros Rodrigo Toso – Maru Botana #Tendencias

Comenzó su carrera de muy chica, vendiendo tortas a vecinos y conocidos; poco a poco fue encarando proyectos más ambiciosos hasta convertirse en la pastelera de Patagonia, restaurante de su maestro y posterior compañero de programas de cable, Francis Mallmann. Viajó por Europa haciendo pasantías en diversos países y enriqueciendo su conocimiento.

En 1993 lanzó su primer local, “Magic Cakes”, y unos años después debutó en el que sería el primero de muchos programas de televisión. Como conductora, Maru llegó al corazón de las familias argentinas con su personalidad alegre y energética; y su labor ha sido premiada en más de una ocasión.

Hoy tiene cuatro restaurantes, numerosos libros publicados y una gran trayectoria como comunicadora. En las distintas redes sociales sigue compartiendo su expertise y calidez, con cantidades incontables de seguidores que siempre la acompañan.

Maru tiene una familia numerosa y cocina para todos

En una nueva edición de Cocineros por Cocineros, la reconocida pastelera tuvo una charla íntima -virtual- con Rodrigo Toso, donde abordaron temas como sus inicios en la cocina, la pastelería francesa y el paladar argentino, entre otros.

“Yo cocino de chiquitita; a mi mamá, a mis abuelas les encantaba cocinar y a los 12 años. Papá era médico y le costaba un montón ganar plata. Empecé a trabajar porque quería tener mi plata, mi propia platita para hacer las cosas que quería. A los 12 empecé a hacer tortas, a poner cartelitos y a vender tortas”, dice Maru sobre sus comienzos, cuando todavía estaba en la escuela.

Aficionada por la cocina, y sobre todo por la pastelería, confía que el paladar de los argentinos la preocupa. “Me encanta ver qué consume la gente, me preocupa verlo. Incluso ahora con la pandemia, al principio bajamos un poco la diversidad de tortas porque tenemos una diversidad enorme. Ver qué sale, qué busca la gente y siento que al argentino cada vez le encanta más comer bien. Se fija en el producto, en la calidad… Yo soy muy hincha de la calidad; no me vendés cualquier manteca, cualquier chocolate, dulce de leche, azúcar, porque todo se transmite a tu producto. Soy muy hincha de la materia prima”.

Las deliciosas tortas que elabora Maru Botana, que vende en sus locales y comparte en sus redes sociales las recetas y secretos para que puedan recrearlas

Si bien Maru hace pastelería tradicional, dice que “pastelería francesa es sublime, distinta”. Y agrega: “Es más elegante; más del gateau, la gelatina, las decoraciones. A mí me gustan las cosas muy sabrosas, me encantan los contrastes. No me gusta mucho lo raro, pero sí jugar con lo clásico, con las texturas, las masas, las frutas secas, los chocolates, las semillas. Me gusta ir con lo nuevo, los cambios de alimentación. Me fijo mucho en eso como por ejemplo sacar manteca, poner más cosas integrales, sacar harinas. Voy más por esa pastelería, de ir elaborando lo que la gente quiere”.

Tantos años en la gastronomía, Maru es una de las más elegidas por el público. Y lo ve reflejado en cada feria gastronómica en la que está presente o mismo en sus redes sociales con el cariño que le tienen sus seguidores.

La pastelera se ganó el cariño de la gente y es una de las más reconocidas a nivel nacional

“Estoy agradecida a mi país. Vengo de una familia súper tranqui, mi papá médico, mi mamá ama de casa… Papá se mataba trabajando todo el día y, la verdad es que hoy tengo un dulce de leche. Obvio que laburé y laburo un montón, no paro, pongo garra, fuerza y todo… pero estoy orgullosa porque sé que acá, en Argentina, podés y creo que es lo más importante para mostrarles hoy a los chicos, a los jóvenes, que si laburás, le ponés garra, hacés las cosas bien y honestamente, llegás a concretar todos tus sueños. La verdad es que tengo para festejar, mi corazón está feliz. No necesito ni gritarlo, solamente comparto esto de decir que se puede, se puede lograr, no hay necesidad de irse”.

A lo largo de sus 36 años de historia, la revista Cuisine & Vins acompañó de cerca el recorrido profesional de muchos de los grandes cocineros de nuestro país, brindándoles un espacio en su revista, sus recordadas exposiciones y sus redes, entre otros medios y formatos. Además de contar con su club de vinos y con los Premios Sirí, a principios de este año, se presentó el ciclo Cocineros por Cocineros, una serie de golosos episodios de 50 minutos para IGTV en modo “charla entre amigos” que buscan difundir y potenciar la actualidad de la gastronomía con las voces de sus protagonistas.

