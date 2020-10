10 vinos nuevos para celebrar con mamá

10 vinos para regalar por el Día de la Madre (Foto: Shutterstock)

Si bien muchos no piensan en vinos a la hora de hacerle un regalo a una mujer, hay muchas madres que lo disfrutan tanto o más que los hombres, porque el paladar no tiene género. Por eso no hay que subestimar sus gustos, pensando que solo los blancos dulces o los rosados serán las mejores opciones, porque todos gustan de los buenos vinos. Pueden ser espumantes delicados, blancos refrescantes y expresivos o tintos equilibrados y elegantes. Es por ello que el vino es un regalo ideal, sobre todo porque ofrece una gran diversidad de opciones.

Como se sabe, la cuarentena no detuvo a la industria vitivinícola que siguió presentando nuevos vinos al mercado. Con lo cual hay muchas novedades para sorprender a mamá en su día. Pero no solo se trata de encontrar el vino adecuado, sino que este tipo de regalos debe estar pensado en función de una ocasión de consumo. Porque no es un obsequio abstracto y frío sino uno con mucho contenido más allá del vino, porque cada botella tiene un mensaje.

Obviamente hay presentaciones espectaculares y etiquetas tan novedosas como originales para agasajarla en su día, y más allá de conocer algo sobre sus gustos, hay que tomarse un tiempito y dedicarse a encontrar ese vino que pueda quedar en su memoria luego de pasar por su paladar.

El vino no es un obsequio abstracto y frío sino uno con mucho contenido más allá del vino, porque cada botella tiene un mensaje (Foto: Shutterstock)

Obviamente debe tratarse de madres que disfruten la buena mesa y el buen vino, también de viajar y de conocer lugares, sabores y costumbres. Porque justamente es la curiosidad la sensación que más despierta descorchar una botella. Además, un vino bien elegido y disfrutado en el momento justo permite hacer viajar a través de las copas.

La madre, junto con el padre y los hijos, suele ser la persona más importante en la vida de todos, y se merece lo mejor. Y el vino permite quedar bien con ella sin necesidad de invertir lo que no se puede, porque la clave estará en el valor agregado que cada uno pueda aportar. Como por ejemplo una dedicatoria en la misma botella, escrita sobre el vidrio.

La elección de la botella es clave, pero no lo más importante sino que es una parte del todo (Foto: Shutterstock)

Claves para elegir un vino para mamá

La elección de la botella es clave, pero no lo más importante sino que es una parte del todo. Si es fan del vino, lejos de complicar la búsqueda puede favorecerla, porque eso significa que le gusta probar, y ahí una novedad recién salida al mercado, de su tipo de vino favorito, no fallará. Pero quizás no está tan pendiente del tema y solo lo disfruta en la mesa a menudo. De ser así, hay que ir por otro lado, siempre privilegiando vinos para ocasiones especiales. Una alternativa es pensar en la presentación, ya que hay vinos que vienen en botellas muy atractivas más allá de su estuche, a tal punto que, una vez bebido el vino, esas botellas quedan en casa como adornos (floreros) o para otras bebidas (agua).

También, se puede pensar en el diseño de la etiqueta y hasta en el nombre de algún vino que pueda significar algo para ella. Incluso si le encanta viajar, un vino de alguna región (vitivinícola) del país que a ella le guste, es ideal para imaginar esos lugares a través de las copas. Pensar que hoy hay vinos en Balcarce y Chapadmalal cerca de Mar del Plata, en las alturas extremas de la Quebrada de Humahuaca y en la Patagonia profunda (Chubut), por nombrar algunas de las zonas emergentes más allá de las tradicionales.

Pero lo más importante de la elección es pensar en la ocasión de consumo, más allá que la decisión final siempre será de ella. Seguramente será para disfrutar en familia, o con papá, o con su pareja, o incluso con sus amigas. Acá, evidentemente la pandemia ha obligado a muchos a compartir momentos de manera virtual. De ser así, se le pueden regalar dos botellas iguales para que ella se “junte” de manera virtual con una amiga. Pero además de la charla, puedan compartir el mismo vino, y de esa forma ese vínculo a la distancia se vuelve mucho más real y cercano. Ese vino deberá ser liviano y fresco, pero no simple, ya que deberá acompañar el encuentro, que puede ser picando algo, sin ser el protagonista, pero tampoco pasando desapercibido.

Si es de esas que atesoran vinos, será fácil ya que habrá que pensar en un vino para su cava, pero para descorchar en un momento determinado, como por ejemplo su aniversario de casada, o para brindar a la distancia por el cumple de algún nieto.

En algunos casos, es recomendable buscar esos vinos que intentan reflejar un lugar, ya que el carácter único de un vino se lo da su entorno, y las personas que lo hacen (Foto: Shutterstock)

En este caso deberá ser un blanco o un tinto con buen cuerpo y que pueda tener mucha vida por delante.

Para que ella lo descorche en pareja, hay que pensar en un vino especial, elegante y sofisticado, como un espumoso de lujo o un buen Pinot Noir, no solo para correrse de los blancos y tintos más típicos, sino porque ambos son vinos ideales para disfrutar de a dos ya que, son suaves y complejos, y todo pasa por la delicadeza.

También puede ser para descorchar en familia y que se pueda lucir con su plato favorito. Y si no le gusta tanto la cocina, que acompañar esa comida que alguien en la familia le haga. Acá el rango es mucho más amplio, y se puede ir por blancos, rosados o tintos. En blancos, ideales para pescados, frutos de mar y carnes blancas, hay muchas novedades, sobre todo mano de los blends y de vinos de regiones alternativas. En rosados también acaban de llegar varios a las góndolas, pero ganan los vinos que vienen en botellas tan originales como llamativas y que se asemejan más a frascos grandes de perfumes. Y en tintos una fija es siempre el Malbec, no solo porque es la variedad de bandera y el mejor vino que se elabora en la Argentina. Sino porque es el mejor vehículo para reflejar paisajes en las copas. Además, suele ser envolvente y expresivo, de trago amable y fresco, con notas de frutas rojas y hierbas, y de crianza cuando reposó en roble. Pero si es una mujer más pendiente de la moda, entonces le puede llegar a gustar un Cabernet Franc, de paso más vibrante.

Por suerte, la diversidad que propone el vino nacional trasciende al Malbec y al Cabernet Franc. Pero más allá de que sea un varietal o un blend el elegido para mamá, buscar esos vinos que intentan reflejar un lugar, ya que el carácter único de un vino se lo da su entorno, y las personas que lo hacen.

10 nuevos vinos para mamá

1) La Celia Rosé 2020

La Celia, Valle de Uco, Mendoza - $350

La Celia Rosé 2020

Blend de Pinot Noir (80%) y Pinot Grigio (20%), con muy buena expresión y equilibrio. Hay notas de frutas rojas, con buena frescura y paso mordiente. De trago algo amable, con leves dejos de ananá. Poco profundo y muy bien logrado por la enóloga de la casa Andrea Ferreyra, porque es un rosado atractivo por fuera y por dentro, directo y de buen volumen para servir en la mesa. Beber entre 2020 y 2021.

Puntos: 88,5

2) Sophenia Estate Reserve Cabernet Franc 2019

Finca Sophenia, Gualtallary, Valle de Uco - $850

Sophenia Estate Reserve Cabernet Franc 2019

Lo nuevo de la bodega llega de la mano de Julia Halupczok, la joven enóloga de la casa, que cuenta con el asesoramiento de Matías Michelini (que nunca se fue de la bodega). Con buena nariz de Cabernet Franc, y paladar fluido con agarre. De buen volumen, franco y con los típicos dejos herbales. La fruta se siente amable pero no cálida, y su paso mordiente es moderado. En el final de boca se percibe algo de torrefacción propia de la crianza (12 meses en barricas de roble mayormente francés y una pequeña proporción de americano).

Puntos: 89

3) Zuccardi Q Chardonnay 2019

Zuccardi Valle de Uco, Tupungato, Mendoza - $975

Zuccardi Q Chardonnay 2019

Según Sebastián Zuccardi, este es el único vino para poder comparar de donde vienen y hacia donde van, ya que se elabora desde 1999 y es un fiel reflejo de su visión. De aromas intensos y buena tipicidad, con cierta tensión y paladar franco. Notas delicadas de frutas blancas (ananá), con buen volumen y fuerza, paso mordiente, con leves dejos herbales que perfuman su final austero: Tiene mucha vida por delante.

Puntos: 91,5

4) Insólito Riesling 2019

Puerta del Abra, Balcarce, Buenos Aires - $1300

Insólito Riesling 2019

Una de las grandes novedades del año, no solo por lo original de su variedad sino por su flamante origen. La joven enóloga Delfina Pontaroli se tomó su tiempo, y logró aquí un blanco de excepción. De buen volumen y con todo equilibrado, frescura y vivacidad. Es tenso, con frutas blancas y dejos florales, de trago profundo y gran personalidad a pesar de solo tener 11,8 grados de alcohol. Está muy bien logrado, de paladar limpio y con cierta complejidad, además de potencial. Todavía es joven pero ya tiene todo muy integrado, es interesante a cada trago, con un mensaje concreto y a la vez sutil.

Puntos: 92

5) Rosell Boher Brut

Rosell Boher, Los Árboles, Valle de Uco - $1380

Rosell Boher Brut

Con el aval de la experiencia de Alejandro “Pepe” Martínez, y las uvas propias de un viñedo que cada vez se muestra más equilibrado. Blend de Pinot Noir (60%) y Chardonnay (40%), con tres años de contacto sobre borras, aproximadamente en segunda fermentación, botella por botella. Elegante por fuera y por dentro, de aspecto intenso y brillante, burbujas finas y persistentes. Sus aromas delicados, siempre reflejando un carácter frutal. De trago equilibrado, fresco y amable. También voluptuoso, llena la boca con estilo propio.

Puntos: 91,5

6) Bianchi Particular Cabernet Franc 2018

Bodegas Bianchi, Los Chacayes, Valle de Uco - $1500

Bianchi Particular Cabernet Franc 2018

Silvio Alberto, enólogo de la casa, fue uno de los pioneros en vinificar esta cepa en el Valle de Uco y un alto nivel. Y sin dudas, es una de sus uvas favoritas. Ahora llega su nuevo exponente, de buen cuerpo, carnoso y mordiente, con leves dejos lácticos de crianza, pero se nota se van a integrar. El típico carácter herbal aparece detrás de lo amable y fresco de las frutas rojas. Se nota el lugar, y es moderno, pero respeta el legado de la marca. Hay fuerza acá por eso más botella le otorgará equilibrio.

Puntos: 91,5

7) Mariflor Blend 2018

Bodega Rolland, Vista Flores, Valle de Uco - $1800

Luego de aquel recordado 2011 regresa este blend de Cabernet Franc con Malbec. Un tinto opulento de dos variedades que Rodolfo Vallebella conoce muy bien. De aromas herbales y bien frutales, con la identidad del Valle de Uco. Buena fluidez y de paso mordiente, gana el Franc, pero el Malbec aporta amabilidad. Hay concentración y fuerza (16%) muy bien equilibradas por la frescura y la crianza que acompaña. Se lo siente joven y con gran potencial de guarda.

Puntos: 91

8) Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2016

Pyros Wines, Valle de Pedernal, San Juan - $3000

Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2016

Novedad absoluta. Sin dudas, es un Malbec con carácter propio. De aromas expresivos y vivaces, con buena fruta roja y perfumes herbales bien nítidos. De trago fluido y mordiente, con capas de sabores y una textura típica de suelos calcáreos. Para preservar la fuerza y frescura de la fruta, el vino reposa alrededor de un año en barricas roble, pero solo el 20% es nueva. Y si bien está pasando por un gran momento, demuestra un buen potencial de guarda.

Puntos: 93

9) Bramare Pinot Noir Patagonia 2019

Viña Cobos, Río Negro, Patagonia - $3100

Bramare Pinot Noir Patagonia 2019

De buena tipicidad, aspecto brillante, y leves dejos de ahumados suaves que no tapan la fruta. Acá la tensión hace la diferencia, y si bien no es profundo, es terroso, con algo de fruta fresca y leves dejos ahumados. Con cierta fuerza, pero bien equilibrada por la frescura, hay cerezas nítidas y especias, paso mordiente y fino, con potencial de complejidad, y leves dejos maduros sobre el final. Un tinto con fuerza y delicadeza, por ahora no tanta complejidad, pero con esta frescura de la fruta va a llegar muy lejos. Además, se acomoda en la copa y demuestra que ya es un gran vino, con un equilibrio tenso y vivaz, gran balanceo en boca, y su potencia (14,3%) muy bien disimulada.

Puntos: 93

10) Nosotros Single Vineyard Nómade 2016

Susana Balbo Wines, Los Chacayes, Valle de Uco - $3785

Nosotros Single Vineyard Nómade 2016

Con este Malbec, Susana Balbo transmite la importancia de trabajar con sus hijos, en familia. Es la máxima expresión posible, que cambia de terruño de acuerdo a las condiciones del año. De aromas equilibrados y expresivos, paladar fluido con toque herbal y de frutos negros. Es jugoso y vibrante, también voluptuoso. Las texturas resaltan su carácter, con algo salvaje que remite al lugar, pero bien domado. Y si bien está más para beber que para guardar, tal como manda la cosecha 2016, ha vino para rato.

Puntos: 92,5

Bonus Track

El 24 y 25 de octubre, de 18 a 21 hs., se realizará la transmisión en vivo de WineExplorers, el primer y más importante evento del mundo del vino, que reunirá a los principales referentes y mejores bodegas del país, para explorar todas las facetas de la bebida nacional de la Argentina.

El evento, se podrá disfrutar por el canal 602 y 605 de Flow desde cualquier dispositivo. Una vez finalizado el evento todos los contenidos quedaran disponibles en el servicio On demand de Flow, para disfrutarlos en cualquier momento. Para más información ingresar a http://www.feriawinexplorers.com o en redes seguir a @feriawinexplorers en Instagram y Facebook #Winexplorers.

Fabricio Portelli es sommelier argentino y experto en vinos

Twitter: @FabriPortelli

SEGUÍ LEYENDO:

22 vinos argentinos lanzados en plena pandemia que vale la pena conocer

Vinos por menos de $400 para disfrutar en casa durante la cuarentena

10 vinos ideales para regalarle a papá y brindar juntos o a distancia