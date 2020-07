Coronavirus en Argentina: ¿estamos atravesando el pico de contagios?

Pasaron cuatro meses de la llegada de la enfermedad al país (Maximiliano Luna)

El coronavirus COVID-19 llegó a la Argentina el 3 de marzo, luego de que se confirmara el primer caso de un hombre que llegó de Italia. Hoy a cuatro meses del desembarco del virus en el país, la cifra de contagiados superó los 45 mil casos y los fallecidos 1.654.

“Estamos en los momentos más críticos de la pandemia, tenemos una gran cantidad de casos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires (en el AMBA) y focos en otras provincias”, analizó Santiago Cafiero, quien en base a ese cuadro de situación aclaró que aún no se decidió cómo seguirá la cuarentena: “No está definido, no podemos tomar esa decisión cuando faltan diez días para el final de una etapa”.

El primer caso en Argentina fue el 3 de marzo (Shutterstock)

Con las cifras en pleno ascenso, ¿Argentina está atravesando el tan temido pico? Para el infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Asociación Argentina de Infectología (SADI), es un dato que se obtiene de forma retrospectiva: “Si estamos o no en el pico de contagios, lo sabremos cuando empiece a bajar el número y podamos comparar las cifras. Hoy a ciencia cierta, no se puede decir que sí ni que no”.

“El famoso índice R0 nos indica cómo se está multiplicando el virus. Si esto es mayor a 1, indica que el paciente contagia a más de a una persona. En la ciudad, la curva se está manteniendo pero hay que ver cómo se desenvuelve en los próximos días”, enfatizó De Vedia.

Por otro lado, de acuerdo a la infectóloga del hospital Muñiz Gabriela Piovano, todo dependerá de qué decisión se tome con respecto a la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio: “En la medida que liberen, lo más probable es que los números diarios suban. En la medida que se siga cuarentenando se podrá mantener las cifras y de este modo, no estresar el sistema sanitario”.

Los infectólogos no pueden afirmar con certeza que Argentina está atravesando su pico de contagios (Andrew Milligan/Pool via REUTERS)

“No hay certezas sobre si estamos o no llegando al pico, pero si aún no lo alcanzamos diría que estamos en camino a eso”, explicó a este medio la médica infectóloga Cristina Freuler, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán.

Cómo medir el pico de contagios

El “R cero” de una enfermedad o número reproductivo básico es descrito científicamente como R0 y se trata de una medida que define el número de casos, en promedio, que una persona infectada va a infectar durante su período de contagio.

Así, el número reproductivo básico (R0) mide el potencial de transmisión del virus o que es lo mismo decir, a cuántas personas en promedio contagia un infectado, si es que no se toman las medidas preventivas (cuarentena obligatoria, distanciamiento social, uso de barbijos y alcohol en gel, por ejemplo).

El AMBA se encuentra en una cuarentena estricta REUTERS/Matias Baglietto

Así, cuando este índice llega a 3 o lo supera, como ocurrió en Europa y Estados Unidos hace algunas semanas, el número de infectados sube de forma exponencial durante el ciclo viral, y en un período de 10 a 15 días los sistemas de salud colapsan porque no hay infraestructura sanitaria capaz de contener ese crecimiento desmedido. Ahora, si ese número es menor que 1, significa que una persona va a infectar a menos de otra persona en promedio y el virus tiende a desaparecer.

Actualmente, de acuerdo al último parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós analizó el estatus de los contagios en la ciudad en los últimos días: “Cuando el R es igual a 1 significa que todos los días tenemos la misma cantidad de casos, significa que la curva no está progresando ni tampoco descendiendo. Toda vez que el R esté arriba de 1 significa que la curva está evolucionando en más casos, por lo tanto por delante tenemos lo peor, va a haber un pico mayor en los días que vienen. Y cuando el R está debajo de 1 significa que estamos descendiendo la cuesta y ya estamos pasando el pico, y por lo tanto estamos terminando con la pandemia”.

A fines de mayo, ese número en la Ciudad estaba en 1.4. Hoy se encuentra cerca de romper la base de 1.0, aunque en el gobierno porteño son muy celosos a la hora de difundir estos datos para no generar expectativas.

“Es muy importante hacer un gran esfuerzo en bajar la curva y siempre apelar a la conciencia social”, concluyó de Vedia.

