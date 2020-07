“ Estamos en los momentos más críticos de la pandemia, tenemos una gran cantidad de casos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires (en el AMBA) y focos en otras provincias ”, analizó Santiago Cafiero, quien en base a ese cuadro de situación aclaró que aún no se decidió cómo seguirá la cuarentena: “ No está definido, no podemos tomar esa decisión cuando faltan diez días para el final de una etapa ”.