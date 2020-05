Sin embargo, la educación en el hogar, la nueva tarea de los padres provocada por los bloqueos de coronavirus, está siendo manejada desproporcionadamente por las mujeres, según una nueva encuesta de Morning Consult para The New York Times. Los padres no necesariamente están de acuerdo, casi la mitad de las personas con hijos menores de 12 años informan que pasan más tiempo que su cónyuge, pero solo el 3 por ciento de las mujeres dicen que su cónyuge está haciendo más. El ochenta por ciento de las madres dicen que pasan más tiempo en ello.