Esta mendocina que abrazó a la gastronomía apenas cumplidos los 18 años, luego de recibirse y estar en la cocina, entendió que había un encierro y una falta de contacto con el cliente: “Así es como me fui a la barra y me fui a Buenos Aires a estudiar coctelería con Inés de los Santos. Hice todas mis prácticas en el bar 878 con Juli Díaz y Javi Sosa, así que esa fue mi escuela, muy hermosa. Y después volví a Mendoza y no paré, desde que empecé Gastronomía a los 18, y bartender a los 24. Era como medio loco que estuviera una mujer detrás de la barra, y ahí arranqué en esta disciplina que amo”.