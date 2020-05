En relación al pago o no pago de diferentes servicios, entre el 40% y el 50% sostiene que continuará pagando normalmente. No obstante, el 15% informó que ya dejó de pagar la cuota de colegios privados y el 12% la cuota de la universidad. Por su parte, un poco más de un cuarto de la gente afirma estar pagando actualmente alquiler, expensas y servicios, pero reconocen no estar seguros de poder continuar pagando el próximo mes.