Sociedad

Córdoba: una estudiante de 14 años murió en el baño de su colegio e investigan las causas

La menor, que cursaba el tercer año del secundario en el Instituto San Francisco de Asís de Río Cuarto, se descompensó. La autopsia preliminar determinó que fue por un ACV hemorrágico

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El fiscal Pablo Jávega confirmó que el informe preliminar de la autopsia determinó un ACV hemorrágico como causa del fallecimiento de la adolescente
El fiscal Pablo Jávega confirmó que el informe preliminar de la autopsia determinó un ACV hemorrágico como causa del fallecimiento de la adolescente

Una adolescente de 14 años murió este lunes en Río Cuarto, provincia de Córdoba, tras sufrir una descompensación dentro del Instituto San Francisco de Asís. La autopsia preliminar determinó que la causa del deceso fue un ACV hemorrágico.

La joven fallecida se encontraba cursando el tercer año del nivel secundario en el establecimiento ubicado en la calle Garibaldi al 200, en el sector de Banda Norte de la ciudad, y fue hallada descompensada en el baño de la institución durante la jornada escolar, según informó el medio cordobés La Voz.

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Al encontrarse con ella, el personal directivo la trasladó de urgencia al Dispensario 2, situado en las inmediaciones del colegio, donde los profesionales médicos realizaron maniobras de reanimación que no lograron revertir el cuadro.

El fiscal a cargo de la investigación, Pablo Jávega, confirmó que el informe preliminar de la autopsia estableció como causa de muerte un “ACV hemorrágico”. La fiscalía tomó intervención de inmediato para determinar las circunstancias del fallecimiento, aunque las pericias forenses continúan en curso.

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La joven cursaba el tercer año del nivel secundario en el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en la calle Garibaldi al 200, en el sector de Banda Norte de Río Cuarto
La joven cursaba el tercer año del nivel secundario en el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en la calle Garibaldi al 200, en el sector de Banda Norte de Río Cuarto

Ante el deceso, la representante legal del Centro Educativo Mercedes del Niño Jesús e Instituto San Francisco de Asís, Graciela del Carmen Cerutti, emitió un comunicado dirigido a toda la comunidad educativa.

En el texto, firmado con el sello oficial de la institución, Cerutti informó la suspensión total de actividades académicas y administrativas para los días 4 y 5 de mayo, con el fin de acompañar a la familia en el duelo y permitir que compañeros y docentes rindieran sus respetos.

“Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus padres, familiares y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso”, expresó Cerutti en el comunicado.

Las actividades en la institución educativa en todos los niveles se retomarán el miércoles 6 de mayo en sus horarios habituales, de acuerdo con lo establecido por la institución.

Tragedia en Rosario: una nena de seis años tropezó en la escuela, golpeó su cabeza contra un banco y murió

Tragedia en Rosario: una nena de seis años murió tras tropezarse en el patio
Una nena de seis años tropezó en la escuela, golpeó su cabeza contra un banco y murió

Un trágico episodio se registró este último fin de semana en la ciudad de Rosario con la muerte de Luna, una niña de seis años que se golpeó la cabeza contra un banco de cemento cuando tropezó por pisarse los cordones de las zapatillas. La familia cuestionó esta versión y pidió investigar cómo fueron los hechos.

Según pudo saber Infobae, el hecho tuvo lugar el último viernes en la Escuela Islas Malvinas N° 117, ubicada en la intersección de España y Uriburu en la parte sur de Rosario. De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, la menor, identificada como Luna M., de seis años, sufrió el accidente durante el recreo escolar. Una vez que se produjo el accidente y se llamaron a las autoridades, un equipo de paramédicos atendió a la menor en el lugar y constataron que golpeó su cabeza contra un banco de cemento después de tropezar por pisar sus cordones.

Rápidamente, Luna fue trasladada junto a su padre, Ricardo Abel Miqueo, al Hospital Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Sin embargo, tras realizarle maniobras de reanimación, lograron estabilizar a la pequeña. A pesar de los esfuerzos, la niña permanecía en situación grave. Se le practicó una tomografía y fue intervenida de urgencia para drenar un coágulo en el cráneo que presionaba su cerebro. La atención médica incluyó vigilancia intensiva y seguimiento continuo durante dos días.

La noticia del accidente conmocionó a la comunidad educativa y a la familia. Según el primer parte de la policía, la información aportada por la escuela indicaba que Luna tropezó por tener los cordones de las zapatillas desatados, lo que habría provocado la caída y el golpe fatal. Sin embargo, la familia expresó dudas sobre esta versión y solicitó investigar cabalmente las circunstancias reales del accidente.

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