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Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien”

La actriz compartió en sus redes sociales un comunicado hablando por primera vez de su ruptura sentimental de su marido, luego de 17 años juntos

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Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien” (Instagram)

Hace pocos días, el rumor de que Adabel Guerrero y Martín Lamela habían terminado su matrimonio de 17 años se convirtió en realidad cuando el marido de la exvedette confirmó la noticia. La pareja, padres de Lola, de 8 años, desde hacía unos años venía atravesando rumores de crisis y este lunes, a través de un comunicado en sus redes sociales, la actriz contó que la ruptura era un hecho.

“A los medios de comunicación y a quienes me acompañan: En los últimos días han circulado distintas versiones sobre mi situación personal a partir de un comunicado publicado por Martín Lamela. Desde el respeto por nuestra historia y, sobre todo, por nuestra hija, siento que es importante compartir mi mirada”, comenzó diciendo, en alusión a las expresiones del empresario, quien había sugerido que la separación se había dado porque “se rompió la confianza en la pareja”, deslizando el fantasma de la infidelidad.

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“Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos. Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta”, señaló Adabel, mientras destacaba los años de amor con Lamela. “También quiero decir que Martín me dio lo mejor de sí durante muchos años, y valoro profundamente todo lo que compartimos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro”.

adabel guerrero martín lamela
Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela en medio de rumores de infidelidad (Instagram)

“Durante años intentamos sostener, acompañar y reconstruir el vínculo, pero también tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien”, expresó la figura de Sex, mientras reconocía las crisis de pareja que vivieron. “Necesité mucho tiempo de terapia e introspección para aceptar mi sentir y poder atravesar un proceso interno, profundo y necesario para poder ser coherente conmigo misma”, reflexionó.

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Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte. También fue aceptar que una familia puede seguir siéndolo desde otro lugar, más sano y más genuino, aunque la pareja ya no continúe”, continuó.

Hoy elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario. Porque hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables”, enfatizó, buscando no polemizar con su, ahora exmarido. “Agradezco la comprensión y el respeto en un momento tan sensible”, concluyó, en el comunicado que terminó firmándolo con su nombre.

Primer plano de Martin Lamela sonriendo y usando gafas de sol, con una niña sonriente a su lado en un muelle frente al mar
Martin Lamela comparte una imagen con su hija Lola en Instagram para anunciar su separación de Ada y pedir respeto por la privacidad familiar.

El último viernes el empresario había realizado una publicación que acompañó con una foto junto a su hija. “No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia”, escribió en su cuenta de Instagram. De este modo, buscó frenar las especulaciones que se multiplicaron en los últimos días en torno a la pareja.

Martín Lamela, en medio de algunas versiones que hablaban de una infidelidad con un vecino del country donde vive la pareja, fue directo al señalar el motivo central de la ruptura: “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”. La frase evidenció un quiebre definitivo y atribuyó el desenlace a cambios recientes en la actitud de Guerrero, aunque evitó dar más detalles.

El empresario también destacó la continuidad de su rol como padre. “No vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, sostuvo, unos días antes de que la bailarina se exprese sobre su presente.

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