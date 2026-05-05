Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Morgan Gibbs-White y Robert Sánchez protagonizaron uno de los choques más estremecedores de la temporada en la Premier League. El mediapunta del Nottingham Forest y el arquero del Chelsea colisionaron de lleno en el minuto 66 de la victoria visitante por 3-1 en Stamford Bridge, en un partido de la jornada 35 que debió interrumpirse en dos oportunidades por lesiones de gravedad.

El incidente ocurrió cuando Gibbs-White perseguía un largo pelotazo en el área. Sánchez salió a despejar con los puños pero, con el envión, su cabeza chocó de frente contra la del mediapunta inglés. Ambos quedaron tendidos sobre el césped y recibieron atención médica de inmediato. Ninguno pudo continuar: Gibbs-White fue retirado en camilla entre aplausos del público, mientras que Sánchez fue reemplazado por el danés Filip Jorgensen.

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La historia que subió Morgan Gibbs-White con la impactante cicatriz en su frente

La dimensión del impacto quedó registrada horas después en las redes sociales. El propio Gibbs-White publicó en Instagram una fotografía que mostró una profunda laceración suturada que recorre desde la frente hasta el puente de la nariz, con hematomas pronunciados alrededor de los ojos. Pese al aspecto de la herida, el jugador acompañó la imagen con un pulgar arriba y un mensaje de buen ánimo: “Gracias por los mensajes. ¡Qué victoria! Felicidades, Taiwo Awoniyi“.

Sánchez tampoco salió ileso. El arquero español compartió una foto con puntos de sutura en la parte alta de la cabeza y, en un gesto de deportividad, le escribió directamente a su rival: “Parece que te ha ido peor que a mí; espero que estés bien, grandullón”.

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Robert Sánchez también compartió una imagen con la grave lesión que le dejó el impacto

El choque entre ambos fue el segundo episodio preocupante de la noche en Londres. En el primer tiempo, el juvenil del Chelsea Jesse Derry —en su debut en la Premier League— quedó inconsciente tras recibir un golpe en la barbilla, fue retirado en camilla con oxígeno y trasladado al hospital. El club informó que permanecía “estable y consciente”.

*Durísimo cabezazo en la cara sobre Jesse Derry, que tuvo que dejar la cancha en camilla.

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Con ocho cambios en su once titular, el Forest administró esfuerzos de cara a su próximo compromiso europeo y aun así fue superior sobre el césped. Awoniyi abrió el marcador de cabeza a los dos minutos, Igor Jesus amplió desde el punto penal y el propio Awoniyi sentenció el encuentro tras el descanso —con una asistencia previa de Gibbs-White antes de su lesión—. Joao Pedro descontó con una chilena de gran factura para el Chelsea, que no alcanzó para modificar el resultado y que deja al equipo londinense a tres puntos de los puestos europeos.

El triunfo tiene un valor doble para el Forest: el equipo suma 42 puntos y se aleja del descenso, pero la baja de su capitán enciende alarmas de cara al jueves. Ese día, el club de Nottingham visita al Aston Villa en el Villa Park por la vuelta de las semifinales de la Europa League, con ventaja de 1-0 del partido de ida. El protocolo de la UEFA establece un mínimo de seis días de reposo para jugadores diagnosticados con conmoción cerebral, una condición que Gibbs-White cumple bajo observación médica.

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El técnico Vitor Pereira se mostró esperanzado pero cauto tras el pitazo final. “Tiene un corte profundo, pero es un luchador; tiene una mentalidad fuerte. Ojalá nuestro departamento médico haga magia para dejarlo en condiciones”, declaró el entrenador portugués, quien aclaró que el jugador “habla con normalidad y recuerda todo”, lo que sugiere que la lesión podría ser superficial y no una conmoción plena.

Las escalofriantes imágenes del choque de cabezas que paralizó Stamford Bridge:

Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest en acción con Robert Sanchez (Reuters/Andrew Couldridge)

El futbolista del Nottingham Forest llegó tarde e impactó con el arquero del Chelsea (Reuters/Andrew Couldridge)

El choque fue tan brutal que ambos jugadores debieron ser reemplazados (Reuters/Andrew Couldridge)

El partido se vio interrumpido por el impactante choque cuando promediaba el segundo tiempo del encuentro en Stamford Bridge (Reuters/Andrew Couldridge)

Morgan Gibbs-White se llevó la peor parte al sufrir un impactante corte en su frente y otras lesiones en la nariz y el rostro (Credit: Ian Stephen/Every Second Media)

Robert Sanchez chocó su cabeza con la de Morgan Gibbs-White y ambos terminaron con cortes importantes (Crédito: Ian Stephen)

Los médicos del Nottingham Forest trabajan sobre el rostro de Morgan Gibbs-White (Reuters/Andrew Couldridge)

Morgan Gibbs-White fue reemplazado de inmediato del partido que terminó con triunfo del Nottingham Forest ante el Chelsea por 3 a 1 (Reuters/Andrew)

El arquero del Chelsea, Robert Sánchez, fue reemplazado por Filip Jorgensen y también recibió puntos de sutura en su cabeza (REUTERS/Ian Walton)