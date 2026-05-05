Antonio Sola: “La política de personajes está agotada, lo genuino va a lograr la revolución”

El estratega Antonio Sola sostiene que solo los líderes auténticos y empáticos podrán guiar la transición hacia una nueva democracia

En una entrevista exclusiva en Infobae al Regreso, el estratega político Antonio Sola sostuvo que el poder expone la naturaleza real de quienes gobiernan, y remarcó que sólo los líderes genuinos y empáticos podrán afrontar la transición hacia una nueva democracia.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Antonio Sola presentó su nuevo libro “Storybecoming” y compartió una mirada disruptiva sobre el liderazgo y el futuro político.

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El poder como espejo: Sola y el desafío de la empatía

“Yo lo que creo es que los seres humanos primero sentimos, luego pensamos, pensamos lo que sentimos, luego decimos lo que pensamos que sentimos y luego hacemos lo que decimos que pensamos que sentimos. Pero sentir es lo primero”, reflexionó Sola ante la consulta sobre el rol de la empatía en la política.

Para el estratega, el mayor error de las élites argentinas es ignorar el sufrimiento de los sectores frágiles: “No puede ser que porque no pagó, no merece nada. La élite en la Argentina está fallando en la conducción de la reforma económica”.

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Antonio Sola afirma que el poder político revela la verdadera personalidad de los líderes y expone tanto virtudes como defectos (Infobae en Vivo)

Al analizar la relación entre poder y personalidad, Sola fue tajante: “El poder, cuando llegás al poder, revela lo que realmente sos. Los defectos y las virtudes crecen paralelamente. Si no te controlás, los defectos crecen más que las virtudes. El poder revela lo que uno es en realidad”.

El consultor recordó su experiencia en la campaña presidencial de Felipe Calderón en México y señaló que el acceso al gobierno exige una administración consciente de las propias falencias: “Si alguien se portó mal con una jubilada, es un maleducado. El poder no te transforma: te desnuda”.

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La transición política y el agotamiento de las ideologías

Sola planteó que la democracia atraviesa un ciclo de cambio profundo, con una “polarización en vías de extinción”. “Yo soy un promotor de la muerte de las ideologías, esas divisiones de izquierda y derecha que han quedado en el pasado y ya no nos sirven para nada”, argumentó ante el staff de Infobae al Regreso.

Según el presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común, las sociedades buscan líderes auténticos y accesibles: “Hoy los ciudadanos estamos buscando personas normales y corrientes que puedan, desde el dolor, desde haber fracasado, gobernar lo público. Eso es lo que estamos buscando: personas normales y corrientes que sean empáticas, que tengan capacidad compasiva”.

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Para Sola, la transición hacia un nuevo modelo democrático tomará entre 15 y 20 años más para reemplazar el sistema actual (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Frente a la consulta sobre la corrupción, Sola fue contundente: “La corrupción no es algo que decida candidaturas, que te permita ganar o perder. Si está dentro del margen de tolerancia que una sociedad puede aceptar, generalmente la corrupción no mueve el amperímetro del voto. Es duro, pero es así”.

El estratega pronosticó que la transición hacia un nuevo modelo democrático llevará “unos 20, 25 años”. “Llevamos cinco, nos quedan unos 15 o 20 años, más o menos, para que realmente haya una sustitución de este modelo”, anticipó.

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Liderazgo auténtico, tecnología y el futuro de la comunicación política

Consultado sobre el fenómeno Milei, Sola sostuvo: “A mí me parece que él interpreta un personaje muy bueno, que a lo mejor es bastante fiel a sí mismo, y que le sirvió para llegar. No sé si le va a servir para terminar bien el mandato. Los personajes tan polarizantes pueden terminar agotando y llegar a una vía muerta”.

Insistió en que la comunicación política debe centrarse en la verdad y la autenticidad: “La gente quiere que el que esté hablando en frente de mí me esté diciendo la verdad, no me esté contando un cuento. Lo genuino es muy importante”.

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Antonio Sola pronostica el agotamiento de la política basada en personajes y defiende la búsqueda de líderes genuinos y cercanos (Infobae en Vivo)

Sobre el avance de la tecnología en la política y la sociedad, Sola advirtió: “Vamos perdiendo contra la tecnología. Los humanos vamos perdiendo contra la tecnología”. Remarcó la diferencia entre información y comunicación emocional: “La información genera conocimiento, la comunicación genera sentimientos. Son dos cosas totalmente distintas”.

El consultor prevé que la relación entre ciudadanía y poder pasará por un nuevo pacto social: “Todos tenemos que hacer un esfuerzo por humanizar la tecnología y no tecnologizar esta humanidad, lo que somos. Si la tecnología es la que nos va a gobernar, va a ser muy difícil”.

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En el cierre, Sola definió: “Se acabó la era de los personajes en los próximos años. Todo lo que tenga que ver con la autenticidad, con el coraje, con la forma en que las personas están viviendo y conectes con eso, vas a lograr realmente una revolución en nuestras sociedades”.

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