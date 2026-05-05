Política

Antonio Sola: “La política de personajes está agotada, lo genuino va a lograr la revolución”

El estratega español analizó en Infobae al Regreso por qué la empatía y la autenticidad serán claves en la nueva era democrática y advirtió sobre los límites del liderazgo basado en personajes

Guardar
El estratega Antonio Sola sostiene que solo los líderes auténticos y empáticos podrán guiar la transición hacia una nueva democracia

En una entrevista exclusiva en Infobae al Regreso, el estratega político Antonio Sola sostuvo que el poder expone la naturaleza real de quienes gobiernan, y remarcó que sólo los líderes genuinos y empáticos podrán afrontar la transición hacia una nueva democracia.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Antonio Sola presentó su nuevo libro “Storybecoming” y compartió una mirada disruptiva sobre el liderazgo y el futuro político.

PUBLICIDAD

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El poder como espejo: Sola y el desafío de la empatía

“Yo lo que creo es que los seres humanos primero sentimos, luego pensamos, pensamos lo que sentimos, luego decimos lo que pensamos que sentimos y luego hacemos lo que decimos que pensamos que sentimos. Pero sentir es lo primero”, reflexionó Sola ante la consulta sobre el rol de la empatía en la política.

Para el estratega, el mayor error de las élites argentinas es ignorar el sufrimiento de los sectores frágiles: “No puede ser que porque no pagó, no merece nada. La élite en la Argentina está fallando en la conducción de la reforma económica”.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
Antonio Sola afirma que el poder político revela la verdadera personalidad de los líderes y expone tanto virtudes como defectos (Infobae en Vivo)

Al analizar la relación entre poder y personalidad, Sola fue tajante: “El poder, cuando llegás al poder, revela lo que realmente sos. Los defectos y las virtudes crecen paralelamente. Si no te controlás, los defectos crecen más que las virtudes. El poder revela lo que uno es en realidad”.

El consultor recordó su experiencia en la campaña presidencial de Felipe Calderón en México y señaló que el acceso al gobierno exige una administración consciente de las propias falencias: “Si alguien se portó mal con una jubilada, es un maleducado. El poder no te transforma: te desnuda”.

La transición política y el agotamiento de las ideologías

Sola planteó que la democracia atraviesa un ciclo de cambio profundo, con una “polarización en vías de extinción”. “Yo soy un promotor de la muerte de las ideologías, esas divisiones de izquierda y derecha que han quedado en el pasado y ya no nos sirven para nada”, argumentó ante el staff de Infobae al Regreso.

Según el presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común, las sociedades buscan líderes auténticos y accesibles: “Hoy los ciudadanos estamos buscando personas normales y corrientes que puedan, desde el dolor, desde haber fracasado, gobernar lo público. Eso es lo que estamos buscando: personas normales y corrientes que sean empáticas, que tengan capacidad compasiva”.

Para Sola, la transición hacia un nuevo modelo democrático tomará entre 15 y 20 años más para reemplazar el sistema actual (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
Para Sola, la transición hacia un nuevo modelo democrático tomará entre 15 y 20 años más para reemplazar el sistema actual (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Frente a la consulta sobre la corrupción, Sola fue contundente: “La corrupción no es algo que decida candidaturas, que te permita ganar o perder. Si está dentro del margen de tolerancia que una sociedad puede aceptar, generalmente la corrupción no mueve el amperímetro del voto. Es duro, pero es así”.

El estratega pronosticó que la transición hacia un nuevo modelo democrático llevará “unos 20, 25 años”. “Llevamos cinco, nos quedan unos 15 o 20 años, más o menos, para que realmente haya una sustitución de este modelo”, anticipó.

Liderazgo auténtico, tecnología y el futuro de la comunicación política

Consultado sobre el fenómeno Milei, Sola sostuvo: “A mí me parece que él interpreta un personaje muy bueno, que a lo mejor es bastante fiel a sí mismo, y que le sirvió para llegar. No sé si le va a servir para terminar bien el mandato. Los personajes tan polarizantes pueden terminar agotando y llegar a una vía muerta”.

Insistió en que la comunicación política debe centrarse en la verdad y la autenticidad: “La gente quiere que el que esté hablando en frente de mí me esté diciendo la verdad, no me esté contando un cuento. Lo genuino es muy importante”.

(Infobae en Vivo)
Antonio Sola pronostica el agotamiento de la política basada en personajes y defiende la búsqueda de líderes genuinos y cercanos (Infobae en Vivo)

Sobre el avance de la tecnología en la política y la sociedad, Sola advirtió: “Vamos perdiendo contra la tecnología. Los humanos vamos perdiendo contra la tecnología”. Remarcó la diferencia entre información y comunicación emocional: “La información genera conocimiento, la comunicación genera sentimientos. Son dos cosas totalmente distintas”.

El consultor prevé que la relación entre ciudadanía y poder pasará por un nuevo pacto social: “Todos tenemos que hacer un esfuerzo por humanizar la tecnología y no tecnologizar esta humanidad, lo que somos. Si la tecnología es la que nos va a gobernar, va a ser muy difícil”.

En el cierre, Sola definió: “Se acabó la era de los personajes en los próximos años. Todo lo que tenga que ver con la autenticidad, con el coraje, con la forma en que las personas están viviendo y conectes con eso, vas a lograr realmente una revolución en nuestras sociedades”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Antonio SolaJavier MileiDemocraciaInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Alonso: “El 2027 será el año del recambio y el PRO está preparado”

En diálogo con Infobae al Regreso, la legisladora porteña destacó la unidad del PRO y la necesidad de reglas claras para enfrentar los desafíos políticos y económicos del país

Laura Alonso: “El 2027 será el año del recambio y el PRO está preparado”

Adorni busca reactivar la gestión y convocó a una reunión de Gabinete mientras avanza la causa en su contra

El jefe de Gabinete recibirá a todos los ministros el próximo viernes a las 14 en la Casa Rosada. Todo se da tras nuevas revelaciones en la investigación por enriquecimiento ilícito con la declaración del contratista que realizó refacciones en la casa del country que compró el exvocero

Adorni busca reactivar la gestión y convocó a una reunión de Gabinete mientras avanza la causa en su contra

La Corte de Formosa desestimó una denuncia contra periodistas por filmar en un pasillo a una diputada

La demanda había sido impulsada por la ex legisladora Gabriela Neme, quien se molestó por ser abordada en un espacio común de los tribunales formoseños por un cronista y un camarógrafo. Los jueces resaltaron la libertad de prensa como principio

La Corte de Formosa desestimó una denuncia contra periodistas por filmar en un pasillo a una diputada

Qué dice el régimen de seguridad vigente al que se refirió Adorni por la custodia de familiares de funcionarios

La resolución 757/2018 detalla los niveles de custodia de los integrantes del Gabinete que brinda el Ministerio de Seguridad. La protección del Presidente está a cargo de Casa Militar

Qué dice el régimen de seguridad vigente al que se refirió Adorni por la custodia de familiares de funcionarios

La UBA alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires volvieron a pedir por los fondos al Gobierno Nacional y sostuvieron que peligra la atención médica en al menos seis instituciones. Mañana habrá una conferencia de prensa

La UBA alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento
DEPORTES
La odisea de Coco, el perro que invadió la cancha en Central-Tigre y es hincha de Newell’s

La odisea de Coco, el perro que invadió la cancha en Central-Tigre y es hincha de Newell’s

Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Constancia, intensidad y deportistas de élite: así es el método del preparador de Ilia Topuria

La decisión que tomó Simeone con Julián Álvarez y la cábala que le descubrieron antes del choque con el Arsenal por la Champions

Jannik Sinner agranda la ventaja sobre Carlos Alcaraz, Tomás Etcheverry lidera a los argentinos y varios alcanzan su mejor ranking

TELESHOW
¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien”

La dura confesión de Oriana Sabatini: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro”

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador avanza hacia una circunscripción electoral para la diáspora por reconocer vinculación económica de los migrantes

El Salvador avanza hacia una circunscripción electoral para la diáspora por reconocer vinculación económica de los migrantes

Rodrigo Chaves al despedirse de su mandato en Costa Rica: “Dejamos un país mucho mejor del que recibimos”

Irán arremetió contra Estados Unidos por su operativo militar para desbloquear el estrecho de Ormuz: “Es el ‘Proyecto Punto Muerto’”

Estados Unidos alertó que buques de 87 países continúan afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Pausan proyecto de ley que proponía una pensión de $600 para los jubilados que en Panamá recibe menos de esa cantidad